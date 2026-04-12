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10 pastelerías de Barcelona compiten en un festival durante un fin de semana por el título de mejor croissant artesano

El Croiss&Fest convertirá el Poble Espanyol en el epicentro de la bollería del 1 al 3 de mayo, y habrá pinchadiscos y otras actividades

Laia Carpio Fusté
Escrito por
Laia Carpio Fusté
Periodista
Croissantfest, 2025
CROISSANTFEST | Croissantfest, 2025
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Barcelona se prepara para acoger la segunda edición del Croiss&Fest, el certamen gastronómico que convertirà el Poble Espanyol en el epicentro de la bollería artesanal del 1 al 3 de mayo

El plato fuerte del fin de semana serà la competición para elegir el mejor cruasán artesanal de Barcelona, donde participarán 10 pastelerías de alto nivel, con nombres de referencia como Bubó, Takashi Ochiai, Brunells, Oriol Carrió i Canal, que ya han confirmado su presencia con creaciones disruptivas. 

Algunas de ellas son rellenos de tiramisú o mascarpone con fresa hasta combinaciones atrevidas de chocolate con torreznos. Los asistentes tendrán un papel clave en esta competición, ya que, aparte del galardón de un jurado experto, el público también podrá votar y decidir.

¿Cómo será el festival?

Más allá de la competición, el evento ofrece una experiencia con talleres impartidos por chefs de renombre, música en directo, sesiones de DJ y una zona de juegos para el público familiar, además de un market con opciones de street food de prestigio como Joncake o Delacrem. 

Las entradas ya están a la venta, y se pueden comprar online a partir de 4,50 euros

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