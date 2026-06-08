20 rutas guiadas gratuitas para descubrir los secretos de La Rambla, del 8 de junio al 14 de julio

(Re)descubre la Rambla vuelve con una edición que incluye visitas en torno a temáticas como el teatro, el fútbol y la fotografía, y ya se puede reservar plaza

Amics de La Rambla ha preparado una nueva edición para ramblear con el proyecto (Re)descubre La Rambla. Del 8 de junio al 14 de julio, se ofrecerán 20 rutas gratuitas (con diez itinerarios diferentes) para que todo el mundo pueda conocer detalles que suelen pasar desapercibidos, incluso para quienes la visitan a menudo.

Todas las rutas requieren inscripción previa y las reservas ya se pueden realizar a través de este enlace en la página web de Amics de La Rambla. ¡Te recomendamos que no tardes mucho, ya que las entradas para (Re)descubrir La Rambla siempre vuelan!

Rutas y horarios

La Rambla fotografiada (catalá). Jueves, 18 de junio a las 18 h

La Rambla Más Oscura. Raval (catalá). Viernes, 19 de junio a las 18.30 h

La Rambla y el Barça (catalá). Viernes, 19 de junio a las 10 h

La Rambla y el Barça (catalá). Viernes, 19 de junio a las 18 h

La Rambla en femenino (catalá). Sábado, 20 de junio a las 18 h

La Rambla, cuna del teatro de Barcelona (catalá). Domingo, 21 de junio a las 18 h

Ruta La Rambla, cuna de los transportes de BCN (castellano). Martes, 23 de junio a las 10 h

La Rambla fotografiada (catalá). Jueves, 25 de junio a las 18 h

Las floristas de La Rambla (catalá). Viernes, 26 de junio a las 10.30 h

La Rambla y el Barça (castellano). Viernes, 26 de junio a las 10 h

La Rambla y el Barça (catalá). Viernes, 26 de junio a las 18 h

La Rambla Más Oscura. Gótico (catalá). Viernes, 26 de junio a las 18.30 h

Radiografía de la plaza de Catalunya (catalá). Sábado, 27 de junio a las 10.30 h

Ruta La Rambla, cuna de los transportes de BCN (catalá). Sábado, 27 de junio a las 18 h

Las floristas de La Rambla (catalá). Domingo, 28 de junio a las 10.30 h

La Rambla, cuna del teatro de Barcelona (castellano). Martes, 30 de junio a las 10 h

La Rambla, un viaje en el tiempo (castellano). Sábado, 11 de julio a las 10 h

La Rambla, un viaje en el tiempo (catalá). Sábado, 11 de julio a las 18 h

La Rambla, un viaje en el tiempo (castellano). Martes, 14 de julio a las 10 h

La Rambla, un viaje en el tiempo (catalá). Martes, 14 de julio a las 18 h

Si te quedas sin plaza, también puedes adentrarte en una de las rutas en línea, que se pueden realizar con la ayuda de un dispositivo móvil: Las fachadas de La Rambla, La Rambla del cine, Personajes de La Rambla, Fotógrafos de La Rambla, Fondas y Hoteles de La Rambla y Obras de arte en La Rambla.

Están disponibles online para todo el que quiera jugar en La Rambla aprendiendo detalles de su historia, y se pueden encontrar en la web de Amics de la Rambla.

Una gran fiesta ciudadana inaugurará la Rambla, después de cuatro años de obras, y aquí puedes descubrir todos los detalles.