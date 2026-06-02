Una gran fiesta ciudadana inaugurará la Rambla tras cuatro años de obras

Entidades y equipamientos del Raval, el Gòtic y el resto de Ciutat Vella, bajo la dirección artística de Lluís Danés, organizarán una celebración con circo, danza, poesía, humor, imagen y cultura popular

La Rambla de Barcelona solía estar llena de turistas. Ahora, está llena de obras. Este calle emblemática de la ciudad, también conocido como Rambla de las Flores por todos los puestos que han estado allí históricamente (y que se han tenido que trasladar a esta otra ubicación), o Rambla de los Capuchinos por el mercado de la Boqueria, y Rambla de Canaletas, por acoger la meca del barcelonismo, donde los azulgranas celebran sus victorias, culminará su reforma en febrero de 2027.

Para poner punto final a cuatro años de obras y cortes de circulación en la Rambla (concretamente, desde el inicio de las obras en octubre de 2022), la inauguración de la nueva calle se hará el fin de semana del 13 y 14 de febrero de 2027, con una gran fiesta ciudadana.

Shutterstock La Rambla

Según el Ayuntamiento de Barcelona, el objetivo de esta gran reforma es que los barceloneses y barcelonesas vuelvan a sentir suya esta calle. Esta transformación se acompaña de un replanteamiento integral del eje, que incluye un nuevo Plan de Usos para Ciutat Vella, terrazas más ordenadas, la renovación del Mercado de la Boqueria para garantizar un mínimo del 50% de producto fresco, y la retirada de los antiguos puestos de pajareros y de flores en desuso para abrir paso a nuevas estructuras renovadas.

¿Cómo será la fiesta ciudadana?

Bajo la inspiración del lema Rambles amunt, rambles avall, el artista Lluís Danés asume la dirección artística de la celebración para transformar la avenida en un escenario de escenarios. Danés, reconocido por trabajos como la película La vampira de Barcelona, ha diseñado una propuesta que utilizará los cinco tramos de la Rambla para rememorar su historia.

El fin de semana del 13 y 14 de febrero la Rambla acogerá una mezcla de disciplinas como el circo, la música, la danza, la poesía, la cultura popular, el humor y la imagen.

Para que la celebración transmita la autenticidad de la Rambla, la conceptualización de las actividades ha contado con la implicación directa de entidades y equipamientos del Raval, el Gòtic y el resto de Ciutat Vella.

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