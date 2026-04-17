27 espacios del barrio de la Marina abrirán sus puertas gratis el 25 y el 26 de abril

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El 48h Open House Barcelona impulsa la segunda edición del Open Barri de Primavera, con visitas y talleres para todos los públicos
Barcelona celebra que es la Capital Mundial de la Arquitectura 2026, y este mes pone el foco en el barrio de La Marina. Del 13 al 26 de abril, el 48h Open House Barcelona impulsa la segunda edición del Open Barri de Primavera, quince días llenos de actividades para descubrir los secretos de espacios que acostumbramos a ver desde la acera. El plato fuerte llegará el fin de semana del 25 y 26 de abril, con visitas guiadas gratuitas a 27 edificios y espacios del barrio que suelen estar cerrados al público.
La programación repasa diferentes épocas y estilos con espacios como la Sede Corporativa de la AMB (que se puede visitar el 25 y 26 de abril), un referente de la arquitectura administrativa de 1973 que la mayoría solo observa desde la Ronda Litoral, o el Fossar de la Pedrera, un espacio de memoria histórica en el corazón de Montjuïc.
También se podrán ver equipamientos motor del barrio como la Sala Pepita Casanellas, que durante estas dos semanas acogerá proyecciones de vídeo experimental (si te interesa el cine, no te puedes perder la lista de las mejores salas de Barcelona) y charlas sobre la evolución de la vivienda.
El Open Barri propone una inmersión total con actividades para todos los gustos. El Música x Arquitectura (MxA), por ejemplo, mezcla espacios físicos con experiencias sonoras, mientras que las rutas de Geocaching (búsqueda de tesoros con pistas al aire libre) es la opción ideal para los más aventureros. Los perfiles creativos tienen una cita con el Open Sketch para dibujar el entorno, y las familias podrán disfrutar del Open Petits, con actividades pensadas para los pequeños de la casa durante el fin de semana del Open House.
Para la mayoría de espacios del fin de semana del 25 y 26 de abril, el acceso es por orden de llegada hasta completar el aforo. Aun así, algunas actividades específicas o talleres pueden requerir inscripción previa a través de la web oficial del 48h Open House Barcelona. Por este motivo, te recomendamos que consultes la web para no quedarte sin plaza.
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