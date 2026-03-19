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Barcelona

Abril
Time Out Barcelona | Abril
Time Out Barcelona

Cosas para hacer en Barcelona en abril

Cosas para ver y hacer en Barcelona durante el mes de abril

María José GómezBorja Duñó
Editado por María José Gómez y Borja Duñó
Escrito por: Andreu Gomila, Ricard Martín, Pere Andreu Jariod, Rita Roig y Sofia Alonso Wilson
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Ya hemos entrado en la primavera y eso se nota en el clima y en las actividades que llenan Barcelona este mes de abril. Aquí tenéis una buena selección de cosas para hacer en la ciudad, mercados, exposiciones, las obras de teatro más esperadas, los conciertos del mes y más planes para todos los gustos.

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Time Out Market Barcelona

Time Out Market Barcelona

  • Qué hacer
  • El Gòtic
Time Out Market Barcelona
Foto: Enric Samper

Time Out Market es un concepto único que tiene como objetivo celebrar los sabores más auténticos y reunir la mejor comida y cocineros de una ciudad bajo un mismo techo. Está situado en la terraza-mirador del Maremagnum, y acoge una cuidada selección de chefs, un restaurante de servicio completo y cuatro bares: dos de ellos al aire libre, con vistas espectaculares al mar y la ciudad. Además de esta impresionante conjunción de grandes chefs y deliciosos platos, ofrece una programación de cultura y espectáculos, la mayoría gratuitos. Y otra buena noticia: está abierto 364 días al año.

Actividades en la ciudad

1. La Sagrada Familia en Semana Santa

  • Qué hacer
  • Ciudad
La Sagrada Familia en Semana Santa
La Sagrada Familia en Semana Santa
Photograph: Sven Hansche / Shutterstock

Cuando la gente se detiene de repente en medio de la calle con la cabeza levantada, es muy probable que sea porque la nueva cruz de la Sagrada Familia sobresale entre los edificios. Este nuevo elemento ha transformado la silueta de las torres que todos teníamos en mente y, con esta novedad, llegan propuestas que refuerzan su presencia en el skyline de Barcelona.

Una de ellas es el taller familiar para decorar la torre con la cruz de chocolate, creada por el maestro chocolatero Lluc Crusellas. Antes del taller, habrá una visita dinamizada por la fachada de la Pasión. Con inscripción previa a través de este enlace, el taller se podrá realizar del 21 de marzo al 6 de abril y cuesta 9 euros.

Esta actividad, como las que te explicamos a continuación (y que son gratuitas), se enmarcan dentro de la celebración de la Semana Santa.

Además, la Basílica será el espacio para las celebraciones litúrgicas de la misa de Ramos y el Triduo Pascual. Las misas son una manera gratuita y auténtica de conocer la basílica. La primera será presidida por el Obispo Auxiliar Mons. Javier Vilanova, y tendrá lugar el 29 de marzo.

Las celebraciones del Triduo Pascual tendrán lugar los días 2, 3 y 4 de abril y serán presididas por el Obispo Auxiliar Mons. David Abadías (los días 2 y 3 de abril) y el Obispo Auxiliar Mons. Javier Vilanova (el día 4). También se celebrará el Vía Crucis el 3 de abril.

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2. Gran Flea

  • Tiendas
  • Tendencias
Gran Flea
Gran Flea
Unsplash

Barcelona cuenta con un gran abanico de mercadillos de segunda mano (de hecho, puedes encontrar más de uno cada fin de semana), y el 5 de abril, la ciudad acogerá El Gran Flea. Este mercado vintage a cubierto tendrá lugar de 11:00 h a 19:00 h en la Estació del Nord, que se convertirá en un paraíso para los amantes de la moda.

Las entradas ya se pueden comprar por 2 euros en la plataforma Dice y por 4 euros en taquilla. Aunque no suelen completar el aforo, los organizadores recomiendan comprar la entrada con antelación por si acaso, ya que este año todo apunta a que El Gran Flea será un gran éxito.

La Zona Hall reunirá a más de 120 expositores en formato XL, especializados en artículos de segunda mano y propuestas de diseño independiente. Esta sección destaca por su selección de prendas únicas, desde ropa técnica de entretiempo hasta piezas exclusivas de diseño emergente.

Por otro lado, la Zona Vestíbulo albergará la sección premium del mercado con las mejores colecciones de la ciudad. A diferencia de la estética retro convencional, este espacio se centra en piezas históricas y objetos auténticos de alto valor. 

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3. Churros con Chocolate

  • Clubs
  • El Poble-sec
Churros con Chocolate
Churros con Chocolate
FOTO: Sala Apolo

¿Quién dice que no se puede celebrar que acaba el fin de semana? Churros con chocolate se trata de una mezcla de todos los estilos musicales que puedas imaginar. Un gran acontecimiento temático y LGBTI, que además ofrece la tradicional merienda que su nombre indica. Lo que empezó siendo una fiesta de 50 amigos, se ha convertido en un evento que se hace esperar mes tras mes. ¡No te lo pierdas! Os hacemos una lista con la programación de febrero, marzo y abril.

  • 5 de abril: Divas Now!.
    Fiesta dedicada a las grandes divas del pop, con protagonismo de voces poderosas, actitud escénica y hits atemporales.

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4. 22 Paseo con Sombrero

  • Qué hacer
  • Rutas y paseos
22 Paseo con Sombrero
22 Paseo con Sombrero
Foto: Joaquin de Prada

El Paseo con Sombrero de Barcelona es ya todo un clásico de la ciudad que este año celebra su 22ª edición. Un encuentro cultural popular que invita a todo el mundo que quiera a pasearse en sombrero por la ciudad para dar la bienvenida a la primavera.

Organizado por la Asociación de Sombrereros, es un evento que está inspirado en el concepto americano del Easter Parade, que es particularmente popular en la ciudad de Nueva York donde tradicionalmente el Domingo de Pascua, se cierra al tráfico un tramo de la 5ª Avenida para que la gente salga a pasear con sombrero.

El punto de salida es a las 12 h del mediodía en Rambla de Catalunya con Diagonal a la altura de la escultura de la Jirafa coqueta y acaba a las 14 h en plaza Catalunya.

¿Quién puede participar en el Paseo con Sombrero?

Para participar, ¡solo hay una norma sagrada: no llevar la cabeza descubierta! Ya sea con un sombrero elegante, una boina, un tocado extremado o una gorra divertida, todo el mundo es bienvenido. El evento es gratuito y no hace falta inscripción previa. Tienes libertad total de estilo, así que aprovecha para lucir tu pieza más original y disfrutar de un desfile único.

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5. Barcelona Beer Festival 2026

  • Qué hacer
  • Actividades gastronómicas
  • Sants - Montjuïc
Barcelona Beer Festival 2026
Barcelona Beer Festival 2026
Foto: Barcelona Beer Festival

Barcelona vuelve a convertirse en la capital europea de la cerveza artesana con la decimoquinta edición del Barcelona Beer Festival, que se celebra los días 10, 11 y 12 de abril en el Hall 2 de Fira Barcelona Montjuïc. El festival reúne cerca de 500 cervezas artesanas de más de 100 cerveceras de todo el mundo, incluyendo proyectos procedentes de Italia, Bélgica, Reino Unido, Perú, Euskadi, Francia y diferentes regiones del Estado.

Un año más, la gran protagonista es la mítica barra con la icónica pizarra que le hace de sombrero, donde se anuncian las cervezas artesanas que irán rotando durante los tres días. Todas ellas provienen de cerveceras locales e internacionales de primer nivel.

Entre las invitadas de esta edición destaca la presencia, por primera vez con estand propio, de la peruana Cervecería 7 Vidas, considerada una de las cerveceras más premiadas de América Latina. También participará la británica Queer Brewing, un proyecto que combina cerveza artesana con activismo y visibilidad LGTBIQ+, y que organizará actividades culturales dentro del festival.

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6. AMEBA Festival

  • Música
  • Dance y electrónica
  • Sants - Montjuïc
AMEBA Festival
AMEBA Festival
Foto: Xarlene

Segunda edición del AMEBA Festival nació en abril de 2025 para celebrar el décimo aniversario de la Associació de Música Electrònica de Barcelona (AMEBA). Este año se celebra los días 18 y 19 de abril y da el salto de las Cotxeres de Sants al Poble Espanyol, y continúa volcado en crear comunidad en torno al talento local, fuera de los circuitos comerciales y reuniendo a artistas que combinan la música de baile y la experimentación sonora.  

Habrá directos de b1n0, Monocrom, Nara is Neus, Nueen, Oma Totem, SDH i Sonic Wave Collective y DJ sets de Baldo, E.H. y Marc Piñol. Todo esto será de día en el espacio carpa, mientras que en el espacio picnic (también de día), habrá los b2b de Friascut y Less J, Gonzo y Oniria Sister, Ivy Barkakati y Breixo Martínez, y Nicole.aiff y Hanakito. 

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7. OFFF Barcelona 2026

  • Arte
  • Digital e interactivo
OFFF Barcelona 2026
OFFF Barcelona 2026
OFFF Barcelona

El OFFF Barcelona, el festival internacional de creatividad, arte, inteligencia artificial y diseño digital más influyente del mundo, vuelve a Barcelona con su 26ª edición, que se celebra del 16 al 18 de abril de 2026 en el Disseny Hub Barcelona.

OFFF Barcelona 2026 reúne a más de cuarenta ponentes ya confirmados, con muchos nombres aún por anunciar, procedentes de disciplinas como el diseño, el arte visual, la fotografía, el motion design, las experiencias inmersivas y la cultura digital. Entre los perfiles destacados de esta edición se encuentran figuras de primer nivel internacional como Seth Epstein, ganador de un Emmy y fundador de LOS YORK; Björn Kusoffsky, fundador de Stockholm Design Lab; Maggie West, Reuben Wu, Valtteri o Noah Dillon, así como estudios y colectivos de referencia como Moment Factory, teamLab, Silent Partners Studio o Volvox Labs.

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8. Flors al Mercat

  • Qué hacer
  • El Poble-sec
Flors al Mercat
Flors al Mercat
Foto: Flors al Mercat
La Plaça de Margarida Xirgu se llenará de flores los días 11 y 12 de abril con una nueva edición de Flors al Mercat, un festival donde los productos plant-based son los grandes protagonistas. Desde cosmética hasta gastronomía, pasando por artesanía y plantas, el evento propone un fin de semana para descubrir proyectos creativos y sostenibles en un entorno dedicado al mundo vegetal. Se podrá visitar de 10 h a 20 h y la entrada cuesta 3 €.

Las protagonistas absolutas del festival son, como no podía ser de otra manera, las flores y las plantas. Esta edición reunirá proyectos para todos los gustos, desde flores ecológicas y de proximidad hasta plantas de interior y especies de colección. Entre las propuestas destacadas estarán el universo de jardinería urbana de Casa Pampa, las plantas aéreas de Bromelia BCN y las flores cultivadas de forma orgánica de Flora et Labora.

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9. Biergarten 2026

  • Qué hacer
  • Sants - Montjuïc
Biergarten 2026
Biergarten 2026
Foto: Ariadna Creus

Los amantes de la cerveza y de la comida alemana encontrarán su paraíso en la San Miguel Biergarten, la fiesta cervecera que vuelve al Poble Espanyol coincidiendo con la Semana Santa. En esta 17ª edición, la Plaza Mayor se transformará de nuevo en la terraza cervecera más grande de Barcelona del 2 al 6 y del 10 al 12 de abril, con nueve días de gastronomía, música y cultura cervecera.

Durante estos días, el recinto se convertirá en un gran punto de encuentro para todos los públicos, con 25 variedades de cerveza diferentes —incluyendo opciones sin alcohol y sin gluten— y una amplia oferta gastronómica inspirada en la tradición bávara. Además de comida y cerveza, la programación incluye talleres, catas guiadas, concursos, música en directo y sesiones de DJ, que alargarán el ambiente festivo hasta bien entrada la noche.

La gastronomía es uno de los grandes atractivos de la Biergarten. Se podrán degustar especialidades alemanas como fránkfurts, bratwurst, cervela, pikantwurst, currywurst, codillo, ensalada kartoffel y pretzels, además de otras propuestas para compartir. También habrá opciones veganas y menús infantiles, para que la experiencia sea apta para toda la familia.

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10. BCN Film Fest 2026

  • Cine
BCN Film Fest 2026
BCN Film Fest 2026
'Rosemead', Eric Lin I Barcelona Film Fest

El Festival Internacional de Cine de Barcelona-Sant Jordi (BCN Film Fest) celebrará su 10ª edición del 16 al 24 de abril de 2026 en los Cinemes Verdi, sede principal del certamen. Esta edición será especialmente significativa porque coincide con el centenario de estas históricas salas barcelonesas, una efeméride que marcará buena parte de la programación y de las actividades del festival.

El certamen mantendrá su apuesta por una programación vinculada, en un sentido amplio, a la literatura y la historia, con cerca de 80 títulos internacionales entre estrenos, adaptaciones literarias y películas inspiradas en hechos o personajes reales. Entre los invitados confirmados figuran nombres como Willem Dafoe, Gael García Bernal, Vicky Krieps, Ralph Fiennes o Lucy Liu, que presentarán algunas de las películas incluidas en esta edición.

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Arte

1. Antoni Tàpies. El movimiento perpetuo del muro

  • Arte
  • Dreta de l'Eixample
Antoni Tàpies. El movimiento perpetuo del muro
Antoni Tàpies. El movimiento perpetuo del muro
'Antoni Tàpies. El moviment perpetu del mur' I Museu Tàpies

¿De qué va? El Museu Tàpies acoge la muestra El moviment perpetu del mur, una exposición que explora el papel que la noción de muro desencadenó en la obra de Antoni Tàpies desde el contexto de la Segunda Guerra Mundial hasta las décadas posteriores, tanto a nivel simbólico como pictórico y físico.

¿Por qué hay que ir? Este proyecto se centra especialmente en la década de 1950, un período clave de transformación en la práctica artística de Tàpies. A través de este recorrido se plantean nuevas perspectivas sobre el desarrollo de su lenguaje pictórico y sobre la relación entre obra, espacio y espectador. La exposición toma como punto de partida cuatro exposiciones individuales que el artista realizó durante esta década —en las Galerías Layetanas de Barcelona (1950 y 1954), en la Galerie Stadler de París (1956) y en la Sala Gaspar de Barcelona (1960). Cada una de estas muestras presentaba grupos de obras distintos y también diferentes soluciones de montaje. El proyecto analiza cómo estos dispositivos expositivos —la iluminación, la disposición de las obras o el color de las paredes— pueden influir en la percepción y la interpretación de la pintura. Asimismo, explica cómo la obra de Tàpies fue interpretada por críticos, pensadores e historiadores del arte del momento, y cómo se conecta con debates presentes en el pensamiento artístico contemporáneo.

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2. Rodoreda, un bosque

  • Arte
  • El Raval
Rodoreda, un bosque
Rodoreda, un bosque
Institut d’Estudis Catalans – Fundació Mercè Rodoreda, Barcelona

¿De qué va? El CCCB acogerá, hasta el 25 de mayo, la exposición "Rodoreda, un bosque", dedicada a la radicalidad literaria y al imaginario creativo de la escritora en lengua catalana más importante del siglo XX. Comisariada por la ensayista y crítica literaria Neus Penalba, la muestra pretende alejarse de los tópicos, a menudo edulcorados, que han rodeado su figura y mostrar la faceta más contemporánea de Rodoreda, donde la escritura transita entre el realismo y la fantasía para hablarnos de la inocencia, el deseo, el suicidio, el desarraigo, el escarnio o la metafísica.

¿Por qué hay que ir? La muestra se sirve de la metáfora del bosque para concebir el espacio expositivo. Las salas se conectan orgánicamente, utilizando este símil para explicar la trayectoria de la autora a través de un recorrido por las raíces literarias y la experiencia del desarraigo del exilio, los troncos marcados por la vivencia de la guerra, las ramas que dialogan con la cultura occidental y las copas que rozan el cielo y acogen pájaros. A través de esta estructura se despliegan más de 400 piezas entre obra plástica, instalaciones, documentos y audiovisuales, incorporando originales de la Fundación Mercè Rodoreda.

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3. Anna Moreno. La tercera torsión en el MACBA

  • Arte
  • El Raval
Anna Moreno. La tercera torsión en el MACBA
Anna Moreno. La tercera torsión en el MACBA
Fotograma de 'The Terminal Beach' (2024-2025), cortesia d'Anna Moreno i Bernardo Zanotta I MACBA

¿De qué va? El proyecto de la artista Anna Moreno que revisita algunos de los proyectos utópicos de los años setenta impulsados por el arquitecto Ricardo Bofill. A través del cine, la instalación y la investigación artística, la exposición plantea una reflexión sobre las tensiones entre las aspiraciones utópicas de la arquitectura moderna y las realidades sociales y políticas que a menudo impidieron su materialización.

¿Por qué hay que ir? El proyecto toma como eje central el film The Terminal Beach, que documenta el estado actual de un asentamiento nómada construido en 1979 en el desierto argelino por el estudio de Ricardo Bofill. Este proyecto, concebido dentro del periodo más experimental del arquitecto, quedó inconcluso y ejemplifica las contradicciones entre el sueño utópico y la realidad política y social de la época.

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4. Prisioneros del amor. Hasta el sol de la libertad

  • Arte
  • El Raval
Prisioneros del amor. Hasta el sol de la libertad
Prisioneros del amor. Hasta el sol de la libertad
'Prisioneros del amor. Hasta el sol de la libertad en el MACBA'

¿De qué va? Hasta el 28 de septiembre, el MACBA acoge Prisioneros del amor. Hasta el sol de la libertad, la primera exposición en España de los artistas Basel Abbas y Ruanne Abou-Rahme. La muestra reúne obras que recorren casi dos décadas de su trayectoria y reflexionan sobre la memoria, el exilio y las formas de resistencia frente a la opresión y el expolio de Palestina.

¿Por qué hay que ir? A través de voces, canciones, sonidos e imágenes, los artistas conectan experiencias personales con historias colectivas de lucha y, en una aparente paradoja, ponen el acento en la importancia de la alegría, del amor y de la imaginación colectiva como formas poderosas de resistencia, incluso —y sobre todo— en condiciones extremas.

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5. Walker Evans. Now and then

  • Arte
Walker Evans. Now and then
Walker Evans. Now and then
Walker Evans [Subway Passengers, New York], 1938 Impressió vintage en gelatina de plata Col·lecció privada, San Francisco © Walker Evans Archive, The Metropolitan Museum of Art

¿De qué va? El Centro de Fotografía KBr de la Fundación MAPFRE presenta una colección de uno de los fotógrafos norteamericanos más reconocidos de todos los tiempos y una de las grandes influencias del fotoperiodismo y de la fotografía artística contemporánea: Walker Evans. La exposición puede visitarse del 26 de febrero al 24 de mayo.

¿Por qué hay que ir?"Mirar fijamente. Es una manera de educar el ojo, y más allá. Mirar fijamente, husmear, escuchar, espiar. Morir sabiendo algo. No estás aquí mucho tiempo". Esta es una de las frases más célebres del artista (procedente de una entrevista publicada en Art in America en 1971), que utilizó la cámara para retratar la vida de la gente de Estados Unidos de mediados del siglo XX y que es considerado uno de los pioneros de la fotografía documental.

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6. Tenemos diecisiete años. Un retrato colectivo en el CCCB

  • Arte
  • El Raval
Tenemos diecisiete años. Un retrato colectivo en el CCCB
Tenemos diecisiete años. Un retrato colectivo en el CCCB
Hajar Ahannouk, Ikhlas Daoudi, Achraf El Idrissi, Ivet Lázaro, Miriam Reyes, retrat al barri de Roc Blanc, Terrassa, febrer de 2025 © A Bao A Qu - Institut Les Aimerigues

¿De qué va? Del 6 de marzo al 17 de mayo, el CCCB acoge la exposición Tenemos diecisiete años. Un retrato colectivo en el CCCB, un espacio que reúne las obras de más de trescientos adolescentes que explican qué significa este número para ellos a través de la fotografía, el cine y la palabra.

¿Por qué hay que ir? En la exposición se pueden ver fotografías, filmaciones y textos en primera persona: miradas genuinas que se alejan de los prejuicios de los adultos y de los códigos habituales de representación de la adolescencia en la actualidad. Los autores son estudiantes de institutos de Cataluña, Lituania y Rumanía que han participado en talleres de creación fotográfica y artística para explorar otras maneras de retratarse y mostrarse.

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7. Ubú pintor. Alfred Jarry y las artes

  • Arte
  • Ciutat Vella
Ubú pintor. Alfred Jarry y las artes
Ubú pintor. Alfred Jarry y las artes
Enrico Baj. "General". 1961. Oli sobre tela. Archivio Enrico Baj © Archivio Enrico Baj, Vergiate, Itàlia

¿De qué va? El Museo Picasso explora la huella revolucionaria e irreverente de Alfred Jarry en Ubú pintor. Alfred Jarry y las artes, una exposición que analiza la influencia decisiva del autor de Ubu roi en las vanguardias artísticas, el teatro moderno, la cultura visual del siglo XX y la creación contemporánea.

¿Por qué hay que ir? La muestra propone un recorrido amplio por el universo ubuesco, un imaginario grotesco, absurdo y subversivo que ha atravesado disciplinas y generaciones. A través de libros, revistas, ilustraciones, piezas teatrales, cine, pintura y obra contemporánea, la exposición reúne más de 200 piezas procedentes de colecciones internacionales, poniendo en diálogo la obra de Jarry con artistas clave de la modernidad.

Concebido como una figura fundamental para el nacimiento de las vanguardias, Alfred Jarry (1873–1907) fue mucho más que un dramaturgo: escritor, crítico de arte, editor y artista, defendió un arte marginal, deformador y antinormativo. El concepto de lo “ubuesco”, asociado a lo grotesco y al absurdo del poder, se convierte en un eje central de la exposición, que muestra cómo esta noción ha influido profundamente en el lenguaje artístico y político del siglo XX.

Uno de los núcleos principales del recorrido es el impacto de Ubu roi, obra que sacudió el panorama cultural de finales del siglo XIX y que generó una iconografía persistente del tirano ridículo y desmesurado. La muestra también recupera la relación de Jarry con las artes consideradas menores, como el teatro de títeres, reivindicando el arte popular y el arte “salvaje” como formas de resistencia cultural.

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8. Ornitografies: Revelant els traços de les aus en vol

  • Qué hacer
  • Ciudad
Ornitografies: Revelant els traços de les aus en vol
Ornitografies: Revelant els traços de les aus en vol
Xavi Bou

¿De qué va? Las exposiciones de fotografía siempre son interesantes, pero lo son aún más cuando las propuestas se salen de lo tradicional. Ornitografies: Revelant els traços de les aus en vol, del artista visual Xavi Bou en colaboración con la Galería SENDA (una de las más relevantes del arte contemporáneo en Barcelona), se podrá visitar de manera gratuita del 25 de febrero al 10 de abril en la zona de exposiciones del Hotel Eurostars Grand Marina 5*. La exposición es, además, una oportunidad perfecta para conocer el interior de este lujoso hotel.

¿Por qué hay que ir? La muestra presenta una selección de obras en las que Bou hace visibles los movimientos invisibles de la naturaleza. Mediante una técnica de cronofotografía digital, el artista registra el vuelo de las aves como una coreografía completa, revelando patrones que escapan a nuestra percepción habitual.

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9. Proyectar un planeta negro. El arte y la cultura de Panáfrica

  • Arte
Proyectar un planeta negro. El arte y la cultura de Panáfrica
Proyectar un planeta negro. El arte y la cultura de Panáfrica
Rita Roig

¿De qué va? El panafricanismo fue un movimiento impulsado hace más de un siglo por artistas e intelectuales de todo el mundo que se hacían la misma pregunta: ¿cómo sería el mundo si todos los pueblos africanos y sus diásporas se hermanaran? La nueva muestra del MACBA nos invita a hacer precisamente eso. Según Elvira Dyangani Ose, directora de la institución y comisaria de la muestra junto con Antawan I. Byrd, Adom Getachew y Matthew S. Witkovsky, las salas del museo se han llenado “del espíritu colaborativo del panafricanismo” y, a través de pinturas, libros, creaciones populares, música, fotografías y vídeos, nos invitan a imaginar un mundo mejor. 

¿Por qué hay que ir? Entrar en las salas del museo es como cambiar de mundo. No de país, ni de continente, ni siquiera de lengua. De hecho, la exposición profundiza en el impacto del panafricanismo en la historia catalana y española y nos revela la presencia de activistas negros en la Barcelona obrera o en el bando republicano de la Guerra Civil. La muestra, entonces, nos hace viajar a otro plano de la realidad que ha existido siempre. Más de quinientos objetos de un centenar de artistas e intelectuales, producidos en África, Europa, América del Norte y América del Sur, nos explican que la historia tiene muchas capas y que no todas aparecen en los libros o en la televisión. Hay relatos censurados y otros que nuestra mirada impregnada de blanquitud no ha sabido ver. Pero las banderas de la primera sala nos reciben con los brazos abiertos y parece que nos digan: ¡bienvenidos a Panáfrica!

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10. La poesía acaba de empezar

  • Arte
La poesía acaba de empezar
La poesía acaba de empezar
© Fundació Joan Miró. Foto: Pep Herrero

¿De qué va? La Fundació Joan Miró propone una exposición retrospectiva que repasa medio siglo de actividad, pero que también cuestiona cómo se ha construido su historia y qué papel puede desempeñar en el futuro. La muestra parte de una idea clave: la Fundació no comenzó realmente en 1975, sino que es el resultado de un recorrido más largo que se inicia mucho antes y que está estrechamente vinculado con la Transición y la apertura democrática.

¿Por qué hay que ir? El proyecto expositivo, comisariado por Blanca Arias, Martina Millà y Ramon Balcells, se despliega en siete ámbitos y ha sido concebido con un enfoque colaborativo, con la participación de artistas, comisarios e investigadores. El resultado es una mirada poliédrica que evita un único relato y pone en valor la pluralidad de voces que han formado parte de la Fundació a lo largo de los años. El relato incluye documentos de archivo, imágenes y obras clave, pero también propuestas contemporáneas creadas expresamente por cuatro artistas locales a partir del fondo documental del museo.

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Cine

1. La novia!

La novia!
La novia!
Photograph: Warner Bros.

¿De qué va? Un Frankenstein solitario pide ayuda a la doctora Euphronius para conseguir una compañera de vida. Resucitar a una joven asesinada y convertirla en una novia que no encaja en ningún molde será el primer paso para que la relación monstruosa se convierta en una sanguinaria peripecia criminal que acabará en revolución social.

¿Por qué tienes que verla? Por la relectura transgresora y feminista que propone de un clásico del cine de terror como La novia de Frankenstein (1935). La icónica Elsa Lanchester, con aquel peinado rematado por un mechón blanco que es todo un símbolo de la cultura pop, es ahora sustituida por la actriz del momento, una Jessie Buckley recién aterrizada de Hamnet. Dirigida por la también intérprete Maggie Gyllenhaal, la película hace una propuesta narrativa arriesgada: sitúa la trama en el Chicago de los años 30, añade números musicales y convierte al monstruo de Frankenstein (interpretado por Christian Bale) y a su novia en peligrosos émulos de Bonnie & Clyde (o de los Sailor y Lula de Corazón salvaje de David Lynch, o del Joker y Harley Quinn). Junto a la pareja protagonista, el film cuenta con un reparto de lujo: Penélope Cruz, Annette Bening y Jake Gyllenhaal, hermano de la directora. La película de monstruos más inesperada que no sabías que necesitabas.

¿Cuándo se estrena? 6 de marzo.

Dir.: Maggie Gyllenhaal (EE. UU., 2026). 126 min.

2. Hoppers

Hoppers
Hoppers
Photograph: Courtesy Walt Disney Studios

¿De qué va? Con la intención de parar los pies a una constructora que quiere destruir un bosque y acabar con el hábitat natural de todo tipo de animales, una niña aprovecha una tecnología desarrollada por un grupo de científicos e inserta su mente en el cuerpo de un castor robótico. Esto le permite introducirse en el mundo de las criaturas salvajes y tratar de organizar a la fauna contra los planes agresivos de los promotores inmobiliarios.

¿Por qué tienes que verla? Porque este 2026 apunta a una revitalización de Pixar, no solo con Hoppers, sino también con la quinta entrega de Toy Story (que llegará a las salas el 19 de junio). En este caso, la productora hija de Disney propone una aventura delirante y divertidísima que tiene ciertas semejanzas con Avatar desde una óptica gráfica de guiño cómplice. De hecho, nada mejor que la definición de Pete Docter, el director de Pixar Animation Studios: “Es como una mezcla de Avatar, Misión: Imposible y la serie documental Planeta Tierra. Es un thriller de acción, comedia y espionaje en el que el humor, la emoción y la aventura saltan de la pantalla de manera sorprendente”. Le tomamos la palabra.

¿Cuándo se estrena? 6 de marzo.

Dir.: Daniel Chong (EE. UU., 2026). 105 min.

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3. El mago del Kremlin

El mago del Kremlin
El mago del Kremlin
Photograph: Carole Bethuel © Curiosa Films – Gaumont

¿De qué va? En medio del caos posterior a la caída de la Unión Soviética, un tal Vladímir Putin vive un ascenso fulgurante al poder con la ayuda de un hábil asesor de imagen. Mientras la población rusa se encuentra, de repente, gestionando el libre mercado, la privatización, el consumo y unas nuevas élites económicas y políticas, Putin pisa el acelerador y se lanza de directo a convertirse en el nuevo líder del país.

¿Por qué tienes que verla? Por el prestigio de los nombres vinculados a la película: desde el director francés Olivier Assayas hasta su coguionista a la hora de adaptar el libro de Giuliano da Empoli, el novelista Emmanuel Carrère (autor de El adversario, que también hace un cameo). Pasando por la magnífica pareja protagonista: Jude Law (no tenemos pruebas, pero sí pocas dudas, de la satisfacción del Putin real al saber que lo interpretaba el atractivo actor británico) y un Paul Dano que da vida a Vadim Baranov, narrador del film e figura ficticia inspirada en Vladislav Surkov, uno de los ideólogos de la transición al capitalismo de la Rusia comunista. El gran interés de El mago del Kremlin reside en la mirada que propone sobre las decisiones de Putin en conflictos como la Segunda Guerra de Chechenia o la invasión de Crimea, en ciertas licencias históricas, en un ligero toque de sátira y en la relación entre la historia reciente de Rusia y los cambios geopolíticos globales.

¿Cuándo se estrena? 6 de marzo.

Dir.: Olivier Assayas (Francia, 2025). 156 min.

4. El último vikingo

El último vikingo
El último vikingo
Den Sidste Viking. Rolf Konow

De qué va? Tras pasar quince años entre rejas, un ladrón sale de la cárcel con un único objetivo: recuperar el dineral que robó en un atraco y que está enterrado en un lugar secreto. El problema es que el único que sabe la ubicación del tesoro es su hermano, que no la recuerda porque ha desarrollado un trastorno mental que, entre otras cosas, hace que se crea que es John Lennon. La aventura de los dos hermanos en busca del dinero les hará topar con un puñado de personajes, cada cual más estrafalario que el anterior.

¿Por qué tienes que verla? Por la exhibición de recursos interpretativos y el carisma de Mads Mikkelsen, inolvidable en éxitos como Otra ronda o Casino Royale. Le acompaña en el reparto Nicolaj Lie Kaas, con quien ya había trabajado en Jinetes de la justicia (2020), la anterior película de Anders Thomas Jensen, también director de este film que propone una mezcla de géneros cautivadora: thriller y sátira negrísima, drama intenso y comedia negra, violencia y ternura. Y, sobrevolándolo todo... el espíritu de los Beatles.

¿Cuándo se estrena? 6 de marzo.

Dir.: Anders Thomas Jensen (Dinamarca, 2025). 116 min.

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5. Pillion

Pillion
Pillion
Credit: Picturehouse

¿De qué va? El atractivo líder de un club londinense de motoristas queer y fetichistas, un macho alfa con todas las letras, se fija en un joven introvertido de vida monótona que aún vive con sus padres. Muy pronto, el chico quedará fascinado por un mundo absolutamente desconocido para él y se embarcará en una relación de absoluta sumisión con el motorista.

¿Por qué tienes que verla? Aunque la premisa argumental dé pie a pensar en un drama retorcido y oscuro, la sordidez del mundo que retrata recibe aquí un tratamiento sorprendente. Porque Pillion (término que alude al asiento trasero de una moto y que, entre los moteros gais, se refiere a quien se sienta en él con una connotación de sumisión) hace saltar por los aires los prejuicios y las dinámicas de poder. Hablamos de entornos BDSM, pero desde una perspectiva mucho más tierna y luminosa de lo que se podría esperar. Obviamente, no es una película para todo el mundo, por el mundo que retrata y por la incomodidad que pueden generar algunas escenas de alto voltaje sexual. Pero sí es una mirada insólita y muy atractiva —obra y gracia del debutante Harry Lighton— a temas como el deseo, los vínculos y la identidad. Otra buena razón para verla es su magnífica pareja protagonista: Alexander Skarsgård y Harry Melling.

¿Cuándo se estrena? 6 de marzo.

Dir.: Harry Lighton (Reino Unido, 2025). 106 min.

6. Águilas de El Cairo

Águilas de El Cairo
Águilas de El Cairo
Foto: BTEAM Pictures

¿De qué va? Presionado por las altas instancias del país, una estrella del cine egipcio debe aceptar a regañadientes protagonizar una película política favorable al gobierno. Ante las posibles represalias si se niega, el hombre ve que este trabajo le puede abrir el camino para convertirse en una persona poderosa. No contento con eso, también se liará con la esposa del general del ejército que supervisa el proyecto.

¿Por qué tienes que verla? Para completar la trilogía del cineasta sueco de origen egipcio Tarik Saleh, tras las aplaudidas El Cairo confidencial (2017), galardonada en Sundance, y Conspiración en El Cairo (2022), premiada en Cannes. Todas ellas están protagonizadas por el mismo actor, Fares Fares. El hecho de que Saleh provenga del mundo del documental convierte sus películas políticas en radiografías afinadas y críticas del régimen egipcio y de sus juegos de poder. En este caso, utiliza las herramientas del thriller para ofrecer, en realidad, una sátira mordaz que dispara con acierto y sentido del humor.

¿Cuándo se estrena? 13 de marzo.

Dir.: Tarik Saleh (Suecia, 2025). 127 min.

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7. La hija pequeña

La hija pequeña
La hija pequeña
Foto: Filmin

¿De qué va? Fatima tiene 17 años, vive en los suburbios de París, es musulmana, buena estudiante, sueña con dedicarse profesionalmente al fútbol y también es lesbiana. Al umbral de la vida adulta, se emancipa de su familia tradicional y se abre al mundo, a nuevos amigos y nuevos amores, mientras se pregunta cómo superar las contradicciones profundas entre su fe, sus sentimientos y sus elecciones vitales.

¿Por qué tienes que verla? Porque es una de las películas europeas del año desde que se presentó en el Festival de Cannes, donde su protagonista, Nadia Melliti, se llevó el premio a la mejor interpretación dando vida a una joven que compagina tres vidas diferentes: en casa, en la calle y por la noche. Los conflictos íntimos de la Fatima de ficción son los de la escritora Fatima Daas, autora de la galardonada novela autobiográfica La última, la más pequeña (publicada por Angle Editorial). Mientras Nadia Melliti se erige como una de las estrellas emergentes del cine francés, la directora Hafsia Herzi se confirma como una de las grandes creadoras europeas actuales. Todo ello al servicio de un relato que reflexiona sobre el choque entre la religión, por un lado, y el deseo y la identidad, por el otro.

¿Cuándo se estrena? 13 de marzo.

Dir.: Hafsia Herzi (Francia, 2025). 106 min.

8. Amarga Navidad

Amarga Navidad
Amarga Navidad
Foto: El Deseo

¿De qué va? Un cineasta (Leonardo Sbaraglia) en plena crisis creativa intenta encontrar la inspiración ante la página en blanco y comienza a escribir sobre un alter ego evidente: otra directora de cine (Bárbara Lennie) que ha dejado las películas por la publicidad. Alimentándose de la realidad en un ejercicio de autoficción que no duda en vampirizar todo lo que le rodea, el guion que desarrolla hablará de la muerte, el duelo, la pérdida, la amistad y la angustia. Las historias del uno y la otra —ficción y realidad situadas en espacios temporales diferentes— se irán alternando con paralelismos vitales que cuestionan los límites morales de la creación artística.

¿Por qué tienes que verla? De entrada, la disfrutaréis si sois seguidores del cine de Pedro Almodóvar. Muchas de sus obsesiones, tanto temáticas como estéticas, forman parte de esta historia con la que el cineasta manchego parece desnudarse casi tanto como en Dolor y gloria (2019). Tomando como punto de partida una canción de Chavela Vargas que comparte título con el film (la añorada cantante mexicana estará muy presente en el relato), Almodóvar propone un triple salto mortal: el personaje de Leonardo Sbaraglia no deja de ser él mismo, como lo es también el personaje de Bárbara Lennie sobre el que escribe el protagonista. Con un reparto de lujo (Victoria Luengo, Milena Smit, Aitana Sánchez-Gijón, Quim Gutiérrez), Amarga Navidad es, sobre todo, una reflexión sobre hasta qué punto la libertad creativa puede justificar la falta de escrúpulos a la hora de convertir a los seres queridos en criaturas de ficción manipulables. Caiga quien caiga.

¿Cuándo se estrena? 20 de marzo.

Dir.: Pedro Almodóvar (España, 2026). 110 min.

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9. Altas capacidades

Altas capacidades
Altas capacidades
Foto: BTEAM Pictures

¿De qué va? Cuando, en plena reunión con la dirección de la escuela, una pareja de clase media se entera de que su hijo enseña los genitales a sus compañeros, empieza a planear un cambio de centro educativo. De la pública a la privada y, si de paso eso beneficia los propósitos laborales del padre... miel sobre hojuelas. A partir de aquí, la peripecia de Alicia y Gonzalo pasará por una serie de situaciones que despertarán mil y una contradicciones entre sus valores y sus decisiones.

¿Por qué tienes que verla? Progenitores que proyectan en sus hijos sus frustradas aspiraciones de ascenso social, pequeñas miserias cotidianas, conflictos de clase, chats de padres irritantes y discusiones triviales que esconden prejuicios. Temas muy serios tratados en forma de comedia divertidísima, con un guion jugoso y punzante escrito a cuatro manos entre el director Víctor García León (Vete de mí, Los europeos) y Borja Cobeaga. El reparto está en estado de gracia: Marián Álvarez e Israel Elejalde son los atribulados padres, y un brillantísimo Juan Diego Botto interpreta al superior del padre, un tipo adinerado que les calienta la cabeza para que apunten al niño a una carísima escuela de élite. Los padres y madres que nos leáis os veréis identificados en más de una escena. Y reiréis mucho.

¿Cuándo se estrena? 27 de marzo.

Dir.: Víctor García León (España, 2026). 101 min.

10. Un altre home

Un altre home
Un altre home
Foto: Filmax

¿De qué va? Un nuevo vecino se instala en el piso de enfrente de Marc y Eudald, una pareja estable desde hace seis años. Este hecho aparentemente trivial provoca una especie de clic que despierta dudas y ciertos traumas del pasado que Marc ya creía superados. Este es el punto de partida de una dramedy rodada en catalán, el nuevo largometraje de David Moragas tras la notable A Stormy Night (2020).

¿Por qué tienes que verla? Por la delicadeza y la verosimilitud del retrato de los protagonistas y de los conflictos emocionales que los atraviesan. Además, David Moragas hace un ejercicio interesantísimo: huye de los clichés e integra a una pareja queer en una trama que nunca pone el foco en los estereotipos habituales de aceptación de la propia sexualidad. El cineasta cuenta con un trío protagonista excelente: Lluís Marquès y Quim Àvila como los amantes, con el contrapunto magnífico de Bruna Cusí, reciente ganadora del Gaudí por Frontera. Además, el drama de Un altre home está empapado de un cierto sentido del humor que equilibra la propuesta, con una frase recurrente (“creo que deberíamos follar”) convertida en la solución ideal para todos los males.

¿Cuándo se estrena? 27 de marzo.

Dir.: David Moragas (España, 2026). 100 min.

Teatro y danza

1. Vània

  • El Raval
  • 3 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
Vània
Vània
Foto: David Ruano / Teatre Romea

No hay duda de que Joel Joan es un actor súper dotado, seguramente uno de los mejores de su generación. Y esto se puede ver perfectamente en esta versión de L'oncle Vània que representa en el Romea, él solito, sin necesidad de nadie más, en un one-man-show memorable. Llena el espacio de una manera de la que pocos actores pueden presumir de poder hacer. Pero el reto que tenía por delante era algo grande, sobre todo porque tiene ante sí diversos elementos que juegan en su contra.

De entrada, tiene entre manos una obra de Txékhov que debe de ser el texto teatral más representado en Barcelona durante lo que llevamos de siglo XXI. Lo hemos visto de muchas y variadas maneras. Y algo que podría ir a su favor, que el público potencial conozca de memoria la historia, torpedea momentos que se suponen de gran intensidad, que él solo únicamente iguala durante la discusión central, cuando el profesor Serebriàkov anuncia que ha decidido vender la casa, cosa que provoca la revuelta de Vània. Interpreta ocho personajes pero no consigue que nos aferremos a ninguno.

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2. La nit de les tríbades

  • 4 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
La nit de les tríbades
La nit de les tríbades
Foto: La Perla 29

La nit de les tríbades, de Per Olov Enquist, és uno de los montajes míticos del primer Lliure, el de Fabià Puigserver. Nos sitúa en Copenhague durante el ensayo de una obra de teatro, La més forta, con la presencia del autor, August Strindberg, y su esposa, la actriz Siri von Essen, de quien se está separando. En medio de los dos, está Marie-Caroline David, la otra actriz del montaje, lesbiana reconocida y con una historia común con la pareja. Mientras intentan levantar la obra, Strindberg mostrará su peor cara: machista, déspota, lo que hoy diríamos un abusador de manual.

Oriol Broggi ha decidido repasar un texto que no se representaba desde que Lluís Pasqual lo recuperó la temporada 1999-2000, y lo ha hecho en un escenario nuevo para La Perla 29, el Teatre de Sarrià, un espacio precioso que se ajusta como anillo al dedo a su propuesta, con un tempo diferente al de aquel Lliure con Anna Lizaran, Quim Lecina y Muntsa Alcañiz. No tenemos ni una Maria-Carolina desatada, ni un August fuera de sí, ni una Siri con ganas de juerga. Respectivamente, Cristina Arenas, Joan Marmaneu y Clara Mir están mucho más contenidos. Nadie alza la voz: la guerra es psicológica, verbal, precisa. 

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3. Tendrament

  • 3 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
Tendrament
Tendrament
Foto: Roc Pont / Sala Beckett

Pau Vinyals debutó como autor con una obra, El gegant del pi, en la que buscaba los trapos sucios de su genealogía familiar justo en el momento en que decidía, con su pareja, la escenógrafa Judit Colomer, tener un hijo. Un gran ejercicio, tanto a nivel escénico como textual. Tendrament, pues, puede entenderse como la continuación de aquel proyecto, y la presencia en un rincón del hijo de ambos, proyectado en una pantalla mientras duerme, así nos lo podría confirmar.

Todo empieza con Colomer y Vinyals, en un escenario vacío, intentando montar una mesa de comedor. Enseguida vemos que él es el gracioso, el disléxico, el que carga las maderas. Y ella es la que ordena, pone las cosas en su sitio. Él es la figura pública. Ella la que se mantiene detrás. Durante buena parte de la obra, repetirán y ampliarán este esquema: una pareja joven que busca su lugar tratando de encajar su individualidad en este mundo dual.

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4. En la mesura de l'impossible

  • El Raval
  • 4 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
En la mesura de l'impossible
En la mesura de l'impossible
© Alex Rademakers

Según Tiago Rodrigues, el mundo está separado en dos hemisferios: el posible y el imposible. El primero sería Occidente o, mejor dicho, todos esos lugares que pueden permitirse el lujo de no vivir permanentemente en estado de guerra. El otro correspondería a todos esos rincones que están sometidos a las bombas. En medio estarían los trabajadores humanitarios, todos aquellos que, proviniendo de lo "posible", trabajan en lo "imposible". ¿La razón? Un trabajo como cualquier otro, dicen los personajes del director y dramaturgo portugués. Pero es algo más que eso.

Hace un par de años, el propio Rodrigues trajo este mismo espectáculo, que ahora ha estrenado La Perla 29, al festival Temporada Alta. En Barcelona, es Cristina Genebat quien se ha encargado de dirigirlo, en lo que supone su debut con la batuta.  

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5. L'estiueig

  • El Gòtic
  • 4 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
L'estiueig
L'estiueig
Foto: Sergi Panizo / El Maldà

Carlo Goldoni escribió en el siglo XVIII la Trilogia della villeggiatura con la intención de reírse de los veraneantes, de los burgueses y nobles venecianos que dejaban su casa en verano para trasladarse a otro lugar y tirar, literalmente, la casa por la ventana. Había quienes se lo podían permitir. Pero había otros que no. Y la compañía Els Pirates ha cogido el clásico, ha dejado en cuatro intérpretes una obra que pide doce personajes, la ha desnudado de toda escenografía, ha vestido a los actores y a las actrices de manera bastante decente y ha reescrito levemente el texto para llevar la comedia hasta nuestros días.

Lo mejor es cómo la compañía asume el desafío que supone que los intérpretes tengan que hacerse suyos dos o tres personajes. Porque se puede romper la cuarta pared tirando pintura a la platea o, simplemente, dirigiéndose a ella, diciendo la verdad, porque la magia aparece, pero puede ser una magia barata de teatro de proximidad, igualmente maravillosa. Magia, al fin y al cabo.

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6. Els fills

  • L'Antiga Esquerra de l'Eixample
  • 4 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
Els fills
Els fills
Foto: Marta Mas

La aparición de un viejo conocido en una casa que llega para provocar un cataclismo de proporciones diversas es uno de los motores recurrentes del teatro, desde Oncle Vània a Göteborg. Y Lucy Kirkwood utiliza el mismo cebo en Els fills para hacernos zambullir en una obra de gran alcance ideológico y moral sobre la responsabilidad de las generaciones más mayores respecto a las que vienen detrás. Todo lo que plantea es tan vigente que da pavor y no hay nada sobrante en esta obra.

Todo empieza con la llegada de la Rose (Emma Vilarasau) al hogar de la Hazel (Mercè Arànega) y Robin (Jordi Boixaderas). Los tres son físicos, se conocen de toda la vida, pero hace cerca de 40 años que no se ven. No sabremos el motivo de la visita de la vieja amiga hasta el final y será importante. El mundo de la función es un lugar que acaba de sufrir un accidente nuclear y, por lo tanto, podríamos decir que estamos ante una pieza de cariz apocalíptico, de una apocalipsis concreta, incluso cotidiana. Pero Kirkwood es suficientemente hábil para presentarnos tres personajes séniores (están jubilados), con cartas escondidas y una relación íntima para mojar pan.

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7. Dones valentes

  • El Poble-sec
  • 3 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
Dones valentes
Dones valentes
Foto: Marta Mas Gironès / Teatre Lliure

Convertir en obra de teatro el libro Dones valentes de Txell Feixas no era algo fácil. Sobre todo porque era imposible traer al Lliure en carne y hueso a las auténticas Hiyam, Khadija y Benchymer, ni tampoco a la propia narradora, sino que la directora, Glòria Balañà, debía utilizar actrices para ponerse en su piel. La dramaturgia de Aina Tur logra salvar el escollo a través de algo tan poco valorado como es la honestidad, dejando claro desde el principio el juego; que estamos ante una especie de ejercicio de teatro documental sin los protagonistas reales de la historia.

En escena, tenemos a cuatro actrices (Marwa Bakhat, Agnès Jabbour, Manar Taljo e Iria del Río) y un actor (Moha Amazian) que navegarán de Afganistán al Líbano, pasando por Gaza, Siria, el Kurdistán... Con el objetivo de explicar la historia de nueve mujeres que lo han sobrevivido todo, desde parir a una niña en un país que no quiere mujeres a estar sometida durante cuatro años a los esbirros del Estado Islámico. Relatos duros, sin concesiones, que los intérpretes nos acercarán sin olvidar en ningún momento su papel de médiums, también de mujeres con sus circunstancias.

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8. La presència

  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • 4 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
La presència
La presència
La Villarroel
Turisme rural, Allà lluny hi ha una caseta... Y ahora La presència. Es curioso que en pocos meses se hayan estrenado en Barcelona tres obras de temática paranormal y que dos de ellas tengan un trasfondo cómico. Las tres, además, ambientadas en el campo, en pleno invierno y firmadas por dramaturgos de primer nivel que parecen haber competido para ver quién se ajusta más al género, quién tiene más éxito, como en un torneo especial de dramaturgia. El ganador lo decidirá el público. Pero si me hacen elegir a mí, creo que la más lograda es la que ha llegado a La Villarroel, creada por Carmen Marfà y Yago Alonso: La presència.

La obra nos sitúa en una casa de un valle pirenaico, en medio de una tormenta de nieve, mientras el patriarca de la familia está muriendo. Allí encontramos a los hijos, Ernest (Pau Roca) y Sandra (Nausicaa Bonnín), además del marido de esta última, Miki (Marc Rodríguez). Al poco tiempo, llega Sol (Anna Sahun), médica del CAP de Sort, que viene a visitar al moribundo. Evidentemente, el padre morirá y comenzarán a suceder cosas extrañas.

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9. Ànima

  • Musical
  • Dreta de l'Eixample
  • 4 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
Ànima
Ànima
Foto: David Ruano / TNC

'Ànima' podía haberse desarrollado como todos los musicales de época, con príncipes azules, bellas durmientes, un sesgo de género maloliente y todo el azúcar que quisierais. Y, de hecho, el musical que ha estrenado el TNC, ambientado en los años 30 del siglo pasado, en EEUU, parece que tiene que ir por ahí. Porque tenemos a nuestra protagonista, Greta (Paula Malia), que se va de su pueblo para probar suerte en Hollywood, y dejar atrás la pobreza y una vida planificada. ¿La salvará un hombre caritativo? No, una historia creada en el 2024 no puede ser como 'Cantando bajo la lluvia'.

Y eso que tenemos todo el universo Disney por delante, el del nacimiento del imperio, el de la creación de 'Blancanieves', el primer largometraje animado y en color de la historia. El sueño de Greta es trabajar para el gran Walter (Oriol Burés). No lo conseguirá a la primera, como ya podíamos esperar. El argumento, sin embargo, irá adquiriendo toques de comedia de enredos, más allá de la historia de formación y superación de una mujer que lo tiene todo en contra. E incluso reiremos. En esta complejidad se encuentra el punto a favor de 'Ànima'. Y una dirección escénica de Gara Roda que sabe sacarle jugo a un giratorio capaz de transformar la escena en pocos instantes.

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Todo el teatro

Conciertos

1. Bad Gyal

  • Música
Bad Gyal
Bad Gyal
Foto: Instagram / @akabadgyal

Bad Gyal presentará su nuevo álbum, Más cara, con tres conciertos en el Palau Sant Jordi los días 20, 21 y 22 de marzo. Esta será la primera oportunidad de escuchar los nuevos temas de la cantante en directo, pero si os los perdéis, todavía tendréis otra ocasión de hacerlo, porque Alba Farelo actuará también en la próxima edición del Primavera Sound Barcelona, en el Parc del Fòrum.

El nuevo disco sale vía Interscope Records el 6 de marzo, e incluye algunos de los singles que ha sacado la catalana en los últimos meses, como Da me, Choque, Fuma y Última noche, la colaboración con Ozuna.

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2. Suede

  • Música
Suede
Suede
Foto: Last Tour

Con la locura desatada por el regreso de Oasis corremos el riesgo de olvidarnos de la serie de grupos que protagonizaron con ellos la era dorada del britpop y que no solo están en muy buena forma sino que, al contrario que los Gallagher, continúan ofreciendo música nueva. Es el caso de Blur, que hace dos años publicaron The Ballad of Darren; de Pulp, que después de 25 años de silencio este mes de junio han publicado More; y de Suede, que el 5 de septiembre de 2025 publicaron el décimo álbum de su discografía. 

Además, estos grupos tienen la gentileza de pasar de vez en cuando por Barcelona. Blur lo hicieron en el Primavera Sound de 2023; Pulp, en el de 2024; y Suede no han dejado de hacerlo, la última vez en Razzmatazz en 2022. Ahora regresan para presentar Antidepressants (2025), un trabajo oscuro que forma parte de la trilogía “en blanco y negro” que iniciaron con Autofiction (2022), y que ha recibido críticas excelentes en el Reino Unido. Si aquel era su álbum punk, este tiene sonoridades góticas y post-punk; lo presentarán el miércoles 26 de marzo de 2026 también en la sala Razzmatazz.

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3. Ciutat de Clàssica

  • Música
Ciutat de Clàssica
Ciutat de Clàssica
Asmik Grigorian.

Cada vez sirve menos la excusa de que la música clásica es elitista o que no es para todo el mundo. Iniciativas como los conciertos de La Mercè, Clàssica a la Platja y Ciutat de Clàssica (estas dos últimas de Barcelona Obertura) acercan el género a la ciudadanía con propuestas muchas veces gratuitas que son una muy buena oportunidad tanto para melómanos como para neófitos o simples curiosos. 

El Barcelona Obertura Ciutat de Clàssica, que se celebra por séptima vez del 5 de marzo al 1 de abril, ofrece una programación mixta de 27 conciertos gratuitos y 25 de pago, en 29 espacios emblemáticos de la ciudad. Aparte de los tres grandes equipamientos de clásica –L'Auditori, el Palau de la Música y el Gran Teatre del Liceu– hay una veintena larga de escenarios repartidos por todos los distritos, como la Torre Bellesguard, el Palauet Albeniz y la Casa Vicens, entre los que se incorporan este año. 

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4. Tradicionàrius 39

Tradicionàrius 39
Tradicionàrius 39
Foto: Tradicionàrius

La 39ª edición del Festival Folk Internacional Tradicionàrius se celebra del 16 de enero al 27 de marzo de 2026 en el C.A.T. y otros espacios. Con más de 50 conciertos, bailes y talleres de música de raíz, este año se centra en la diversidad lingüística del Pirineo, con proyectos de Occitània, el País Vasco, Aragón y los Països Catalans. Uno de los grandes atractivos del TRÀD39 será la presencia excepcional de tres formaciones orquestales: la OMAC, el Gran Conjunt de l’ESMUC y la Orquestra Colònies Escola Folk del Pirineu, que protagonizará la inauguración con 35 músicos para celebrar su 25º aniversario.

Por otro lado, el festival mantiene su fuerte arraigo popular con citas como los Foguerons de Sant Antoni en Gràcia, que incluirán conferencias, gloses y balls de bot a finales de enero; la Festa Major de Santa Eulàlia, con un concierto en la Plaça de Sant Jaume el 13 de febrero, y la 19ª edición del ciclo Folk als Mercats. Más información y entradas en la web del festival.

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5. Barnasants 2026

Barnasants 2026
Barnasants 2026
Foto: Bankrobber

La 31.ª edición del Cicle de Cançó Barnasants reúne 59 conciertos en diversas salas de Cataluña, Baleares, l'Alguer y y Valencia con nombres como Carmen Consoli, Marc Parrot, Feliu Ventura y Fetus. Habrá seis producciones propias y más de 25 estrenos discográficos. El homenaje a Lluís Llach Llach – Gener 76. 50 anys abrirá el cartel con dos conciertos en el Palau de la Música, el 27 y 28 de enero, y la clausura correrá a cargo de la cantautora Montse Castellà, que celebra 30 años de carrera, el 10 de mayo en Amposta.

También se ha programado, el 24 de abril en el Casino l'Aliança del Poblenou, un homenaje a Robe Iniesta, líder y cantante de Extremoduro, que falleció recientemente y donde participarán diversos artistas. Más información y entradas en la web del festival.

6. Guitar BCN 2026

  • Música
Guitar BCN 2026
Guitar BCN 2026
Foto: Delaschuches

El Guitar BCN 2026 incluye tres noches en el Palau Sant Jordi, el recinto cubierto más grande de la ciudad. Los encargados de llenarlo serán Amaral, cerrando su gira Dolce Vita Tour en diciembre; el fenómeno hip-hop Hijos de la Ruina (Natos, Waor y Recycled J), que llevarán sus beats masivos en mayo; y la cantautora canaria Valeria Castro, que ha pasado del Auditori Fòrum al Sant Jordi en tiempo récord.

El festival empieza con Bebe en Razzmatazz (8 de enero), Duncan Dhu en el Palau de la Música (15 de enero) y Alcalá Norte, la banda del momento de la escena post-punk madrileña, en el Sant Jordi Club (24 de enero). El hermano pequeño del Sant Jordi también acogerá al dúo Marlena y a los granadinos La Plazuela, que presentarán su esperado segundo disco con su fusión de flamenco y electrónica. También en el Sant Jordi Club, Iván Ferreiro hará un repaso a su trayectoria, desde la época de Los Piratas hasta la actualidad.

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Música clásica

'Madama Butterfly' en el Teatre Casino de l'Aliança de Poblenou

  • Música
  • clásica y ópera
  • El Poblenou
'Madama Butterfly' en el Teatre Casino de l'Aliança de Poblenou
'Madama Butterfly' en el Teatre Casino de l'Aliança de Poblenou
Foto: Marti E. Berenguer / NovAria
La ópera catalana se renueva sin perder la esencia del clásico. Este es uno de los principios de NovAria, la compañía que lleva más de diez años acercando el repertorio clásico a nuevos públicos, que inicia una nueva etapa apostando por el talento emergente catalán. Con solo 26 años, Jofre Bardolet asume el cargo de director musical, impulsando oportunidades reales para que los jóvenes músicos catalanes consoliden su carrera sin tener que marcharse al extranjero. Tras un exitoso debut, podemos ver Madama Butterfly el 9 de abril en el Casino Aliança de Poblenou. Esta obra de Giacomo Puccini, una de las más aclamadas internacionalmente, es un drama pasional y trágico con melodías exóticas y música verista que cautiva con una historia profunda e intensa. En escena, más de 70 artistas —coro, solistas y ballet— llenan tanto la orquesta como el escenario, completamente integrados. El montaje combina auténticos vestidos japoneses y diseños de Josep Abril, creando una estética única e inmersiva. Con una duración de dos horas y un entreacto de 15 minutos, el espectáculo acerca la ópera clásica al público contemporáneo de manera cercana e intensa. La incorporación de Jofre Bardolet como nuevo director musical no solo refuerza el compromiso de NovAria con el talento emergente, sino que también simboliza una nueva manera de concebir la ópera en Cataluña: rigurosa, fiel al repertorio clásico y, al mismo tiempo, accesible y cercana al público. Tras su debut en el Palau de la Música...
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Manon Lescaut

  • Música
  • clásica y ópera
  • El Raval
  • Crítica de Time Out
Manon Lescaut
Manon Lescaut
© Gran Teatre del Liceu
La ópera que significó el primer gran éxito en la carrera de Giacomo Puccini se representa en el Gran Teatro del Liceu. Serán un total de seis funciones, en una producció procedente de la Ópera de Frankfurt. Àlex Ollé es el director de escena, mientras el maestro Josep Pons se ocupa de la parte musical. Entre los papeles principales, tenemos las voces de los dos protagonistas: Asmik Grigorian e Iurii Samoilov.
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Cuarteto Casals

  • Música
  • clásica y ópera
  • Eixample
  • Crítica de Time Out
Cuarteto Casals
Cuarteto Casals
© Pablo Rodrigo Studio
El cuarteto de cuerda integrado por Vera Martínez y Abel Tomàs (violines), Cristina Cordero (viola) y Arnau Tomàs (violonchelo), regresa a la Sala 2 Oriol Martorell de L'Auditori de Barcelona, para ofrecer un atractivo concierto en el que destaca la interpretación del últim cuarteto que compuso Franz Schubert. El programa lo completan un cuarteto de Franz Joseph Haydn, además de una pieza de Francisco Coll. 

Final del Concurs de Piano Maria Canals

  • Música
  • clásica y ópera
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • Crítica de Time Out
Final del Concurs de Piano Maria Canals
Final del Concurs de Piano Maria Canals
Palau de la Música Catalana
El Concurso Internacional de Piano Maria Canals de Barcelona llega al momento culminante, con el concierto final, en el cual los tres finalistas interpretan un concierto para piano y orquesta de repertorio. Como es habitual será la JONC, Jove Orquestra Nacional de Catalunya, el conjunto que los acompañe, dirigida por Manel Valdivieso. Al final de la velada, se harán públicos los nombres de los ganadores de los diferentes premios.
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Turandot

  • Música
  • clásica y ópera
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
  • Crítica de Time Out
Turandot
Turandot
Franz Schubert Filharmonia
Coincidiendo con el centenario de su estreno, el Palau de la Música Catalana acoge una versión semiescenificada de la última ópera que compuso Giacomo Puccini. Tomàs Grau será el director musical, mientras que Jordi Gastó se ocupará de la parte escénica. En los papeles principales, destaca la presencia de los cantantes Lianna Haroutounian, Xavier Moreno, Carolina López Moreno y David Cervera. Junto a ellos, la orquesta Franz Schubert Filharmonia, el Orfeó Català y el Coro Infantil del Orfeó Català. 

Jordi Savall

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  • clásica y ópera
  • Eixample
  • Crítica de Time Out
Jordi Savall
Jordi Savall
Philippe Matsas
No es muy habitual reunir en un mismo concierto dos obras sinfonicocorales relacionadas con la Semana Santa, como son el oratorio 'Christus am Ölberge' (Cristo en el Monte de los Olivos), de Ludwig van Beethoven; y el oratorio 'Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze' (Las siete últimas palabras de Cristo en la cruz), de Franz Joseph Haydn. La dirección musical es de Jordi Savall, al frente de un cuarteto de solistas vocales, La Capella Reial de Catalunya y el conjunto orquestral Le Concert des Nations.
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Pasión según San Mateo

  • Música
  • clásica y ópera
  • Eixample
  • Crítica de Time Out
Pasión según San Mateo
Pasión según San Mateo
©Antoni Bofill
Las pasiones de Johann Sebastian Bach son la mejor banda sonora para estos días de Semana Santa, si nos pensamos en música clásica. Y este año, por suerte, tenemos varias oportunidades para disfrutar de ellas en Barcelona. Es el caso de este concierto de L'Auditori, en el que Philippe Herreweghe dirigirá la monumental 'Pasión según San Mateo' a la orquesta y coro del Collegium Vocale Gent. Una obra extraordinària, en las mejores manos.

Sinfonía nº 9 de Mahler

  • Música
  • clásica y ópera
  • El Raval
  • Crítica de Time Out
Sinfonía nº 9 de Mahler
Sinfonía nº 9 de Mahler
® Antoni Bofill
'Universo Mahler' es el título de la integral de las sinfonías de Gustav Mahler, que la Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, bajo la dirección del maestro Josep Pons, está llevando a cabo estos últimos tiempos. Un reto mayúsculo para cualquier orquesta, que llega a uno de sus puntos culminantes con la integral de la última sinfonía del compositor. Una obra estrenada después de la muerte de Mahler, que está teñida por el dolor de la muerte de Maria, una de las hijas del compositor.
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La Grande Chapelle

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La Grande Chapelle
La Grande Chapelle
© Fuco Reyes
El conjunto vocal e instrumental que dirige Albert Recasens regresa a Barcelona, ciudad en la que desgraciadamente actúa en muy raras ocasiones. Esta vez presenta un programa monográfico dedicado a Giovanni Pierluigi da Palestrina, figura fundamental del Renacimiento europeo. De este compositor interpretarán una selección de su amplísima producción religiosa: letanías, antífonas, motetes y salmos. 

Carrillón: Franz Liszt

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Carrillón: Franz Liszt
Carrillón: Franz Liszt
© Generalitat de Catalunya
El Palau de la Generalitat acoge conciertos de carrillón, organizados entre los meses de septiembre y julio. Se trata de propuestas sugerentes, en las que destacan las sonoridades siempre mágicas de las 49 campanas que forman el instrumento, que suenan en un ambiente de paz y tranquilidad. En esta ocasión, el recital de Anna Maria Reverté está íntegramente dedicado a la música del compositor húngaro Franz Liszt. La entrada es libre pero es necesario reservar las invitaciones a través de la página web presidencia.gencat.cat/carillo o bien llamando al teléfono 012.
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Otros planes en Barcelona

‘Pla per Roig’ en el Teatre La Fàbrica

‘Pla per Roig’ en el Teatre La Fàbrica
‘Pla per Roig’ en el Teatre La Fàbrica
Max Segura / Pla per Roig

¿Qué ocurre cuando la juventud feminista y la sabiduría conservadora se encuentran? La obra Pla per Roig, que podréis ver en el Teatre La Fàbrica del 11 al 29 de marzo, pone a Montserrat Roig y Josep Pla en un diálogo único, lleno de humor, complicidad e ideas que aún hoy interpelan. Partiendo de un encuentro real —la entrevista que Roig le hizo a Pla en el invierno de 1972—, el espectáculo enfrenta cara a cara a dos personalidades icónicas con visiones opuestas del mundo. El choque generacional e ideológico, combinado con momentos de complicidad inesperada, convierte este pódcast escénico en una propuesta divertida, accesible y llena de literatura.

Aunque nace de una entrevista real, la obra va mucho más allá del documento: juega, mezcla e imagina a partir de otros textos y declaraciones de los autores para construir una ficción viva y libre. No es una reconstrucción fiel, sino un ejercicio creativo que pone en contexto a dos figuras imprescindibles: Montserrat Roig, escritora, periodista y pionera del feminismo catalán, y Josep Pla, el autor catalán más leído, gran cronista del siglo XX y una personalidad tan brillante como controvertida.

Y como las buenas conversaciones necesitan buenos cómplices, la obra toma forma con un equipo artístico que también dialoga entre generaciones. La dirección corre a cargo de Ferran Utzet, reconocido por montajes como La nostra ciutat o Sopa de pollastre amb ordi (Premio Butaca), mientras que sobre el escenario Jordi Coromina aporta el oficio de una larga trayectoria teatral y Laura Roig encarna a una nueva generación de intérpretes con una presencia destacada tanto en los escenarios como en el audiovisual. Juntos dan vida a una propuesta que convierte la palabra, la discrepancia y la complicidad en materia teatral. ¿Os lo vais a perder?

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'Manon Lescaut' en el Gran Teatre del Liceu

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'Manon Lescaut' en el Gran Teatre del Liceu
'Manon Lescaut' en el Gran Teatre del Liceu
Manon Lescaut | Liceu

Noches que pasan volando, aplausos que parecen no acabar nunca y silencios que os dejan sin aliento. En el Liceu, todo esto se hace realidad: un escenario que no solo programa ópera, sino que crea experiencias capaces de ponernos la piel de gallina. Y cuando hablamos de intensidad, hay un nombre que siempre vuelve: Giacomo Puccini. Sus heroínas no son perfectas: aman, dudan y se equivocan… y precisamente por eso nos cautivan y nos arrastran hasta el final. Estrenada en 1893 como su primer gran éxito, Manon Lescaut vuelve al Liceu del 17 de marzo al 1 de abril, para hacernos vivir toda la pasión y las emociones que solo Puccini sabe crear.

Y toda esa pasión se escucha en cada nota. La música de Puccini va directa al corazón: desde el romántico “Donna non vidi mai” hasta el devastador “Sola, perduta, abbandonata”, cada escena late con una intensidad que anticipa el genio que más tarde nos haría llorar con La bohème o temblar con Tosca.

La historia es tan sencilla como intensa. Manon es joven, inquieta y con ganas de comerse el mundo. Cuando conoce a Des Grieux, el amor es inmediato e impulsivo, de esos que te hacen tomar decisiones sin mirar atrás. Pero la aparición de Geronte, rico y poderoso, pone sobre la mesa otra tentación: estabilidad, lujo, una vida fácil. Y aquí nace el verdadero conflicto: ¿qué pesa más, el corazón o la ambición? Entre fugas, reencuentros y decisiones que lo cambian todo, Manon Lescaut despliega una espiral de emociones donde nada es blanco o negro.

La puesta en escena de Àlex Ollé da un giro contemporáneo que impacta: Manon y su hermano atraviesan fronteras y viven situaciones extremas, con vestuario urbano y escenografía que va desde estaciones de autobuses hasta clubs y celdas, mientras el LOVE recuerda que la pasión lo guía todo. Al frente, la soprano Asmik Grigorian, una de las mejores de la actualidad, encarna a Manon con fuerza, vulnerabilidad e intensidad. A su lado, el tenor Joshua Guerrero aporta pasión y energía a Des Grieux, formando un dúo que convierte la ópera en un imprescindible de la temporada del Liceu.

No hay moralina fácil. Solo pasión, decisiones y consecuencias. Manon Lescaut es una historia de amor que arde, que seduce y que termina dejando huella. Y cuando suena en el Liceu, no solo se escucha, se vive. ¿Os lo vais a perder?

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'Madama Butterfly' en el Teatre Casino de l'Aliança de Poblenou

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'Madama Butterfly' en el Teatre Casino de l'Aliança de Poblenou
'Madama Butterfly' en el Teatre Casino de l'Aliança de Poblenou
Foto: Marti E. Berenguer / NovAria

La ópera catalana se renueva sin perder la esencia del clásico. Este es uno de los principios de NovAria, la compañía que lleva más de diez años acercando el repertorio clásico a nuevos públicos, que inicia una nueva etapa apostando por el talento emergente catalán. Con solo 26 años, Jofre Bardolet asume el cargo de director musical, impulsando oportunidades reales para que los jóvenes músicos catalanes consoliden su carrera sin tener que marcharse al extranjero.

Tras un exitoso debut, podemos ver Madama Butterfly el 9 de abril en el Casino Aliança de Poblenou. Esta obra de Giacomo Puccini, una de las más aclamadas internacionalmente, es un drama pasional y trágico con melodías exóticas y música verista que cautiva con una historia profunda e intensa. En escena, más de 70 artistas —coro, solistas y ballet— llenan tanto la orquesta como el escenario, completamente integrados. El montaje combina auténticos vestidos japoneses y diseños de Josep Abril, creando una estética única e inmersiva. Con una duración de dos horas y un entreacto de 15 minutos, el espectáculo acerca la ópera clásica al público contemporáneo de manera cercana e intensa.

La incorporación de Jofre Bardolet como nuevo director musical no solo refuerza el compromiso de NovAria con el talento emergente, sino que también simboliza una nueva manera de concebir la ópera en Cataluña: rigurosa, fiel al repertorio clásico y, al mismo tiempo, accesible y cercana al público. Tras su debut en el Palau de la Música Catalana con La Traviata, Bardolet continúa una trayectoria polifacética que combina dirección, creación y producción.

NovAria combina pasión, tradición y frescura en espectáculos accesibles, con formatos cortos y orquesta visible, para acercar la ópera a todos los públicos, especialmente a los no habituales. Desde su fundación en 2015, la compañía apuesta por el relevo generacional y ofrece oportunidades reales al talento joven, manteniendo viva la tradición operística y ampliando el acceso del repertorio clásico al público contemporáneo. Aquí podéis consultar las próximas funciones. ¿Os lo vais a perder?

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'Sábados de ópera' en el Eurostars Grand Marina Hotel

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'Sábados de ópera' en el Eurostars Grand Marina Hotel
'Sábados de ópera' en el Eurostars Grand Marina Hotel
Eurostars Grand Marina Hotel 5*

¿Os quedáis fascinados con los espectáculos en directo? Los ‘Sábados de ópera’ vuelven este este febrero y hasta mediados de abril para llenaros de música que os llegará a lo más profundo y os hará vivir tardes únicas en Barcelona, junto al Mediterráneo. Gracias a su gran éxito, el Eurostars Grand Marina Hotel 5* G.L. vuelve a subir el telón con una nueva temporada de recitales tributo a las grandes arias de la ópera. Solo los sábados, un trío musical junto a un pianista os deleitará en The Corner Cocktail Bar, el espacio exclusivo en el lobby del hotel, con interpretaciones en directo y una atmósfera inigualable.

Además, podréis disfrutar de aperitivos especiales, pensados exclusivamente para la ocasión, y de cócteles de autor. Y todavía hay más... para quienes deseen prolongar la velada, el hotel ofrece la opción de completar la noche con una exquisita cena en su restaurante Aire de Mar. El acceso a los ‘Sábados de ópera’ está abierto a todo el mundo, tanto a huéspedes del hotel como a visitantes externos, ¡para que todos podáis disfrutar del arte y el lujo! La entrada es libre, con consumición mínima, y el hotel obsequiará a los asistentes con una copa de cava de bienvenida.

Los conciertos, que se celebrarán todos los sábados, empiezan a las 20:30 h y duran una hora. Así que, si os supera la pasión por la música y queréis vivir una experiencia única, reservad ya las butacas más privilegiadas de la ciudad y no os perdáis esta oportunidad de disfrutar de un espectáculo de ópera en directo.

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ESCENA BDC en los 34 escenarios de centros cívicos y culturales de Barcelona

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ESCENA BDC en los 34 escenarios de centros cívicos y culturales de Barcelona
ESCENA BDC en los 34 escenarios de centros cívicos y culturales de Barcelona
CiaPepaPlana | ESCENA BCD

No hace falta ir lejos para vivir grandes experiencias y dejarse sorprender. Y aquí está la prueba: hasta el 26 de abril, Barcelona se llena de cultura con la 19.ª edición del circuito ESCENA, el festival que ofrece 178 funciones gratuitas —con reserva previa— repartidas en 34 escenarios de proximidad de la Red de Centros Cívicos (consulta la agenda aquí). El objetivo es claro: acercar las artes escénicas a toda la ciudad y garantizar que todo el mundo pueda disfrutar del teatro, la música, la danza y el circo de forma accesible y compartida.

El pistoletazo de salida fue el viernes 6 de febrero con cinco funciones inaugurales —tres conciertos y dos obras de teatro— que dejaron el listón bien alto. De las 178 funciones totales, 145 están destinadas al público general y el resto son sesiones especiales para grupos escolares de infantil, primaria y secundaria.

En esta edición, el festival reúne a artistas consolidados y talento emergente de la escena catalana. En el ámbito del circo participan nombres destacados como Pepa Plana, Jordi Panareda o Manolo Alcántara, con espectáculos que combinan humor, acrobacias y poesía escénica. La música también tiene un papel importante, con conciertos de Lola Stouthamer, Lalo López, Mar Pujol o Abraham Lojo, así como otras propuestas que apuestan por el talento local y por una fuerte presencia de mujeres creadoras.

El teatro tampoco se queda atrás y presenta seis propuestas muy diversas: desde piezas íntimas y documentales como La meva àvia és immortal hasta tragicomedias contemporáneas como Cristina, de la compañía Fantàstica Meravellosa. También hay espectáculos de humor gestual y títeres como Trashhh!!! de Zero en Conducta o YouGur, de Carlo Mô, pensados para haceros reír a carcajadas o emocionaros hasta las lágrimas. ¡Aquí todo vale!

A todo esto se suma la danza, que también tiene un papel destacado dentro del festival con seis propuestas vinculadas al programa Dansa Metropolitana (del 5 al 22 de marzo). Estas piezas combinan lenguajes contemporáneos y tradicionales y abordan temas que van desde el humor hasta cuestiones sociales y feministas, con compañías como Laia Santanach, L’Esbord o El Desvío.

Con la misma voluntad de llegar a todos los públicos, ESCENA también tiene en cuenta al público familiar, con espectáculos de danza, música y títeres como Éter, Som i serem o El vol de les papallones. Además, el festival se acompaña de un amplio programa de actividades complementarias gratuitas: talleres, charlas con artistas, clases magistrales y rutas culturales.

Este año, el circuito se adhiere a la iniciativa Cap Butaca Buida, que pretende situar a Cataluña como capital mundial de las artes escénicas, coincidiendo con la Diada del Teatre del 21 de marzo. La filosofía sigue siendo clara: llevar la cultura a todos los barrios y asegurarse de que nadie se quede sin ver un espectáculo. ¡Reíd, bailad y dejaos sorprender cerca de casa: reservad vuestras entradas aquí y encontrad los espectáculos que más os cautiven!

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'Khadija Saye. Siguiendo una estrella fugaz' en el Monestir de Pedralbes

  • Arte
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'Khadija Saye. Siguiendo una estrella fugaz' en el Monestir de Pedralbes
'Khadija Saye. Siguiendo una estrella fugaz' en el Monestir de Pedralbes
'Dwelling: in this space we breathe, Ragal, 2017', Khadija Saye I Monestir de Pedralbes

Siguiendo una estrella fugaz es el título de la exposición del Monasterio de Pedralbes sobre el legado fotográfico de Khadija Saye, artista gambiano-británica que capturó la identidad, la memoria y la dimensión espiritual de la experiencia negra a través de la cámara. La muestra se puede visitar del 6 de febrero al 31 de mayo y es especialmente relevante porque es la primera exposición dedicada a la artista en España y la primera retrospectiva a escala mundial. Saye alcanzó reconocimiento internacional con Dwelling: in this space we breathe (Vivienda: en este espacio respiramos), presentada en el Pabellón de la Diáspora de la Bienal de Venecia de 2017, donde fue la participante más joven.

Una estrella fugaz

La exposición sigue la breve pero potente trayectoria de Saye, que murió trágicamente en el incendio de la torre Grenfell en 2017, donde vivía con su madre y donde ambas perdieron la vida, junto con setenta personas más. Una joven promesa que dejó una huella imborrable como artista y como persona comprometida con su comunidad. Hija de la diáspora, creció en un entorno multicultural en el barrio de Hammersmith (Londres), y sus obras muestran una búsqueda que une la experiencia íntima con cuestiones universales.

Su obra en plano cenital

En la muestra, podréis descubrir gran parte de su legado, como sus primeros años como artista. Entre 2010 y 2013, mientras estudiaba fotografía en la University for the Creative Arts de Farnham, Khadija Saye concibió el retrato como una herramienta emancipadora para revelar la complejidad de la sociedad contemporánea. De esta etapa destacan tres series: Madame JoJo’s (2011), con retratos de la comunidad trans y travesti del Soho; People, sobre la mirada femenina negra como respuesta al colonialismo; y Living, con retratos de gambianos en sus salones londinenses.

Su serie más reconocida, Dwelling: in this space we breathe (2017), consta de nueve autorretratos en ferrotipo que exploran identidad, espiritualidad y trauma a través de objetos rituales gambianos. Tras su muerte, gran parte de su obra se perdió en el incendio de la torre Grenfell y la serie solo se ha podido preservar completa en formato serigrafiado.

Si queréis ver a esta artista en mayúsculas, aquí tenéis toda la información. También podéis participar en una visita de autor con la comisaria (domingo, 8 de marzo a las 12h), en un taller de retrato fotográfico intervenido (domingos 12 de abril y 10 de mayo, de 11 a 13h) y de visitas guiadas a la exposición en catalán y castellano.

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Eros Ramazzotti en el Palau Sant Jordi

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Eros Ramazzotti en el Palau Sant Jordi
Eros Ramazzotti en el Palau Sant Jordi
Foto: Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti regresa a los escenarios con su gira Una Historia Importante, que hará parada en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 2 de mayo de 2026. Una nueva experiencia en vivo del artista italiano, quien siempre ha sido muy bien recibido en la capital catalana.

Una Historia Importante, nombre de una de sus canciones más emblemáticas, da título a una gira que reafirma el estrecho lazo entre Eros y sus seguidores, una conexión genuina y perdurable que trasciende el tiempo, las fronteras y las generaciones.

Una trayectoria construida a base de música y sentimientos que continúa desarrollándose con la misma intensidad de siempre, respaldada por más de 80 millones de álbumes vendidos y más de 9.300 millones de reproducciones a nivel mundial.

Las entradas se ponen a la venta el jueves, 17 de abril, a las 10 h.

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Festival Solidari MUSiCVEU

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Festival Solidari MUSiCVEU
Festival Solidari MUSiCVEU
Festival Solidari MUSiCVEU

Si vais donde haga falta para escuchar a vuestro músico favorito, ya no es necesario recorrer kilómetros hasta la capital: con el Festival Music Veu, los tenéis más cerca que nunca. El encuentro programa conciertos de grandes artistas como Rosario, Alfred García, Mariona Escoda o The Christians en distintos espacios del Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf y Anoia, y no solo eso, sino que también elige escenarios singulares para que la experiencia sea aún más grandiosa. ¿Algunos ejemplos? El Espai Cultural Fòrum Berger, el Teatre Municipal Ateneu de Igualada, el Teatre Casal de Vilafranca del Penedès –Societat La Principal o bodegas emblemáticas del Penedès como Celler Avgvstvs Forvm, Jean Leon, Família Torres, Codorníu, Juvé y Camps, entre otras.

Programación completa

Para empezar el año con buen pie, la travesía musical arranca el 2 de enero con un Concierto de Año Nuevo a cargo de la Orquestra Simfònica de Sant Cugat en la Basílica de Santa Maria de Vilafranca del Penedès. Y esto es solo la punta de lanza de un programa espectacular. El festival continuará el 18 de enero con Laura Andrés, que presentará su proyecto Piano Piano en el Espai Cultural Fòrum Berger, una de las pianistas más personales del panorama neoclásico actual.

El mes de febrero se abrirá el día 8 con Halldor Mar Trio, la formación del músico islandés afincado en Cataluña, conocido por sus versiones folk-pop y por su capacidad de transformar canciones populares en piezas delicadas. La programación seguirá el día 22 con In Crescendo, el grupo vocal que, tras celebrar su décimo aniversario, se adentra en IN, un nuevo espectáculo a cappella que revisita grandes éxitos internacionales. Sin apenas pausa, el día 28 llegará el humor de Miki Dkai, que aterrizará en Sant Pere de Ribes con el espectáculo Padre de Familia: Cosas de Casa.

El mes de marzo ofrecerá una doble cita destacada: el día 14, Gerard Quintana y Jordi Batiste revisitarán el universo de Dylan en Igualada; y el día 21, la propuesta de e-Strings, un quinteto de cuerdas eléctricas que, acompañado de batería y teclados, fusiona músicas y estilos en un directo potente. A continuación, el día 28, el Teatre Casal de Vilafranca acogerá Michael Legend, un tributo a Michael Jackson que repasa los momentos más icónicos del Rey del Pop.

En abril, el día 12, el festival hace parada en Sant Sadurní d’Anoia con Mariona Escoda, ganadora de la primera edición de Eufòria, antes de continuar hacia El Vendrell el día 25 con la energía desbordante de The Black Barbies. El mes de mayo llegará cargado de grandes nombres: el día 23 actuará Alfred García en Família Torres, y el día 30, The Christians, leyendas británicas del soul-pop, protagonizarán una noche muy especial en Jean Leon.

Junio será un mes intenso, con el acústico de Sole Giménez el día 6 en Segura Viudas y el impecable tributo de bROTHERS iN bAND a Dire Straits el día 13 en Codorníu, espacio que también acogerá el día 14 a Rosario, una de las voces más carismáticas del flamenco-pop. También hará parada Maria Jaume el día 21, con su indie íntimo en Bell-Esguard, y Clarence Bekker Band el día 27, que llenará de energía la bodega Juvé & Camps.

Ya en pleno verano, el 25 de julio contará con La Reina del Pop, tributo a La Oreja de Van Gogh, en las Cavas Rovellats, mientras que el 24 de agosto los más pequeños y las familias podrán disfrutar de Els Atrapasomnis en un concierto gratuito en el Parc El Tívoli. La recta final del festival llegará en septiembre con las habaneras de Port Bo el día 19, en el Espai Far de Vilanova i la Geltrú, y con la poesía musical de Roger Mas el día 26, que cerrará el ciclo entre viñedos en la bodega Llopart. ¿A cuál os apuntáis? Aquí podéis comprar las entradas.

Un festival que suma cultura y compromiso social

Este año, la acción social se destina a la Asociación Autisme amb Futur, una entidad que trabaja para ofrecer servicios, acompañamiento y oportunidades a niños, jóvenes y adultos con autismo. El objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas con trastorno del espectro autista y de sus familias.

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