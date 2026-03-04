Suscríbete
Language:
EspañolCatalàEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Barcelona

Barcelona
Foto: Shutterstock | Barcelona
Foto: Shutterstock

Las mejores cosas para hacer esta semana en Barcelona

Los 10 mejores planes de ocio y cultura de Barcelona para todos los gustos y bolsillos de lunes a domingo

Eugènia GüellRita Roig
Editado por Eugènia Güell y Rita Roig
Escrito por: Andreu Gomila, María José Gómez, Ricard Martín, Pere Andreu Jariod, Borja Duñó y Rita Roig
Publicidad

¿Buscáis ideas para sacar todo el jugo a la ciudad? Estáis en la página correcta. Aquí os hemos seleccionado 10 planes que engloban lo mejor de todos los ámbitos y para todos los públicos. Música, arte, cine y muchas cosas para hacer en la ciudad. ¡De tantos planes tendréis la agenda de la semana llena!

NO TE LO PIERDAS: Los mejores planes gratis de Barcelona

Clica aquí si quieres más información sobre nuestros estándares editoriales y nuestras directrices éticas para crear este contenido

Time Out Market Barcelona

Time Out Market Barcelona

  • Qué hacer
  • El Gòtic
Time Out Market Barcelona
Foto: Enric Samper

Time Out Market es un concepto único que tiene como objetivo celebrar los sabores más auténticos y reunir la mejor comida y cocineros de una ciudad bajo un mismo techo. Está situado en la terraza-mirador del Maremagnum, y acoge una cuidada selección de chefs, un restaurante de servicio completo y cuatro bares: dos de ellos al aire libre, con vistas espectaculares al mar y la ciudad. Además de esta impresionante conjunción de grandes chefs y deliciosos platos, ofrece una programación de cultura y espectáculos, la mayoría gratuitos. Y otra buena noticia: está abierto 364 días al año.

Qué hacer esta semana en Barcelona

1. Comer platos deliciosos con vistas al mar en el Time Out Fest!

  • Qué hacer
  • Festivales
  • El Gòtic
Comer platos deliciosos con vistas al mar en el Time Out Fest!
Comer platos deliciosos con vistas al mar en el Time Out Fest!
Foto: Time Out Barcelona

El Time Out Fest, el festival gastronómico de Time Out Barcelona, llega este año a sus seis años de vida con tres días llenos de actividades. 10 de los mejores restaurantes de la ciudad ofrecerán una creación exclusiva, que solo se podrá comer durante el festival, con el producto catalán como protagonista. Y además, durante todo el fin de semana, habrá sesiones de DJ, catas, talleres y muchas sorpresas.

Como novedad, este año jugamos en casa y el festival se celebrará en el Time Out Market que, como sabéis, reúne lo mejor de la gastronomía de la ciudad bajo un mismo techo y, desde la segunda planta del Maremagnum, ofrece magníficas vistas al mar. También se adelantan las fechas: haced hueco en la agenda para los días 13, 14 y 15 de marzo. Habrá cocina ininterrumpida de 17 a 1 h el viernes y de 10 a 24 h el sábado y domingo.

Haremos que vuestro paladar salte de alegría y, además de los mejores cocineros y cocineras, también tendremos música con una nutrida programación de DJs y bingo musical, además de talleres, catas y actividades para toda la familia gratis.

¡Ya puedes comprar los packs foodies!

Leer más

2. Disfrutar de las actuaciones gratis (y imprescindibles) del festival Dansa Metropolitana

  • Qué hacer
  • Ciudad
Disfrutar de las actuaciones gratis (y imprescindibles) del festival Dansa Metropolitana
Disfrutar de las actuaciones gratis (y imprescindibles) del festival Dansa Metropolitana
Ballet Junio de Gèneve I Foto: Gregory Batardon

Dansa Metropolitana despliega el nervio de la acción de bailar por toda la ciudad del 5 al 22 de marzo, con una programación envidiable y algunos de los bailarines más reconocidos de la península (entre ellos, un gran abanico de artistas catalanes) y también de Europa. Un festival que quiere llegar al pueblo y ser del pueblo: es asequible y cuenta con un montón de actuaciones gratuitas que ocuparán diversos espacios públicos, al aire libre y en interiores, y algunas de ellas también os tenderán la mano para que salgáis a la pista a darlo todo.

Bailar, además de ser un deporte, es también una forma de habitar y ocupar el espacio: los niños lo hacen en la calle, nosotros en la discoteca, sobre los escenarios, en la habitación a oscuras... En realidad, lo hacemos constantemente, porque el acto de moverse ya es una danza. Esta edición de Dansa Metropolitana viene a enseñarnos cuál es el poder que se esconde tras todo este movimiento: la programación se articula en torno a la idea de la libertad de los cuerpos para habitar y transformar el espacio público. 

Leer más
Publicidad

3. Preparararnos para el apocalipsis con 'Els fills'

  • L'Antiga Esquerra de l'Eixample
  • 4 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
Preparararnos para el apocalipsis con 'Els fills'
Preparararnos para el apocalipsis con 'Els fills'
Foto: Marta Mas

La aparición de un viejo conocido en una casa que llega para provocar un cataclismo de proporciones diversas es uno de los motores recurrentes del teatro, desde Oncle Vània a Göteborg. Y Lucy Kirkwood utiliza el mismo cebo en Els fills para hacernos zambullir en una obra de gran alcance ideológico y moral sobre la responsabilidad de las generaciones más mayores respecto a las que vienen detrás. Todo lo que plantea es tan vigente que da pavor y no hay nada sobrante en esta obra.

Todo empieza con la llegada de la Rose (Emma Vilarasau) al hogar de la Hazel (Mercè Arànega) y Robin (Jordi Boixaderas). Los tres son físicos, se conocen de toda la vida, pero hace cerca de 40 años que no se ven. No sabremos el motivo de la visita de la vieja amiga hasta el final y será importante. El mundo de la función es un lugar que acaba de sufrir un accidente nuclear y, por lo tanto, podríamos decir que estamos ante una pieza de cariz apocalíptico, de una apocalipsis concreta, incluso cotidiana. Pero Kirkwood es suficientemente hábil para presentarnos tres personajes séniores (están jubilados), con cartas escondidas y una relación íntima para mojar pan

Leer la crítica

4. Probar 21 platos de restaurantes de Barcelona en Paseo de Gracia

  • Qué hacer
  • Actividades gastronómicas
  • Barcelona
Probar 21 platos de restaurantes de Barcelona en Paseo de Gracia
Probar 21 platos de restaurantes de Barcelona en Paseo de Gracia
ME Barcelona, Terrasa Traca / Passeig de Gourmets

El Passeig de Gràcia, la calle más lujosa y comercial de Barcelona, se convierte del 12 al 22 de marzo en el Passeig de Gourmets, el festival gastronómico de esta céntrica arteria de la ciudad, que este año celebra su novena edición y lo hace con más participantes que nunca. Durante once días, la avenida y sus calles adyacentes ofrecerán la popular ruta de platillos, bocadillos de autor, pastelería creativa, menús gourmet y diversas experiencias. Las propuestas llegarán de la mano de los 21 restaurantes más destacados de la zona que participan en el festival, algunos con estrellas Michelin.

Esta edición presenta algunas novedades. Por un lado, se consolida el fenómeno del “vespreig”, incluido dentro de las Experiencias, que presenta una fórmula única para disfrutar de los platillos, bocadillos y postres acompañados de patatas chips, aceitunas y dos cervezas Estrella Damm, por 35 o 40€. Una propuesta pensada para combinar las actividades más populares del festival en un solo plan gastronómico.

Leer más
Publicidad

5. Pasear por mejores mercados de segunda mano de marzo

  • Tiendas
  • Tendencias
Pasear por mejores mercados de segunda mano de marzo
Pasear por mejores mercados de segunda mano de marzo
Foto: Instagram / @laperxa.mcs

Barcelona es, sin duda, una de las capitales de la moda vintage del país. Si paseáis por la ciudad y queréis averiguar cuántas tiendas de segunda mano os encontráis por la calle, seguramente necesitaréis las dos manos para no perder la cuenta. En los últimos años, el consumo de ropa y productos vintage y de segunda mano se ha disparado, y una práctica que antes no estaba muy bien vista hace tiempo que se ha convertido en un rasgo identitario de la ciudad e, incluso, ha llegado a las grandes pasarelas. Si queréis encontrar auténticas joyas textiles y formar parte de un modelo de consumo más lento y consciente con el entorno, no solo podéis visitar las tiendas de la ciudad, sino también los mercados que se celebran cada fin de semana en Barcelona.

Leer más

6. Descubrir pintoras, arqueólogas, matemáticas, diseñadoras...

  • Niños
  • Actividades con libros
Descubrir pintoras, arqueólogas, matemáticas, diseñadoras...
Descubrir pintoras, arqueólogas, matemáticas, diseñadoras...
Hypatia

Pequeñas historias, grandes mujeres, el ciclo familiar de biografías teatralizadas, este año se celebra del 28 de febrero al 22 de marzo y coincide (oportunamente) con el Día Internacional de la Mujer. Una manera entretenida de conocer a mujeres que viven con pasión su profesión: pintoras, arqueólogas, matemáticas, diseñadoras, estibadoras… y también científicas, ceramistas, deportistas, navegantes o investigadoras del patrimonio. La iniciativa, que ya llega a su novena edición, quiere dar visibilidad a figuras femeninas vinculadas a la historia, las colecciones y los contenidos de los museos participantes a través de historias de pequeño formato creadas especialmente para la ocasión.

Leer más
Publicidad

7. Conocer la vida de Gaudí a la Catedral de Barcelona

  • Qué hacer
  • Ciudad
Conocer la vida de Gaudí a la Catedral de Barcelona
Conocer la vida de Gaudí a la Catedral de Barcelona
GIDEON

Este 2026 es el año Gaudí, y Cataluña se ha llenado de actividades que reconocen la labor del genio de la arquitectura reusense. Una de las más destacadas es Gaudí, l’Atelier du divin (Gaudí, el taller del divino), una experiencia de realidad virtual que transporta a los visitantes de la exposición, que tiene lugar en la Catedral de Barcelona, al taller de Antoni Gaudí. En este espacio virtual, Gaudí explica desde la perspectiva de sus últimos días de vida el proceso creativo, los detalles y el significado de sus obras más emblemáticas.

En estreno en España, esta experiencia de realidad virtual invita al visitante a adentrarse en el universo creativo de Gaudí, a caminar por el taller donde nacieron sus ideas, y a descubrir la arquitectura como una vivencia casi tangible. La visita tiene una duración total de 45 minutos, que incluyen los 22 minutos de una película. 

Leer más

8. Intercambiar ropa en el Clot

  • Tiendas
  • Tendencias
Intercambiar ropa en el Clot
Intercambiar ropa en el Clot
Foto: Instagram / @fleamarketbarcelona

Cada fin de semana hay outlets y mercados de ropa vintage, pero hoy te proponemos una actividad diferente: un intercambio de ropa. De esta manera, puedes vaciar tu armario de aquellas prendas que te estorban y conseguir otras nuevas. Y, además, ayudas al planeta.

El primer intercambio será el sábado 14 de marzo en l’Ateneu del Clot, que se encuentra en la calle Muntanya, 16. Esta nueva propuesta de reciclaje de ropa empezará a las 10 h y acabará a las 14 h, un horario perfecto para ir a comer al Time Out Fest, que queda relativamente cerca en transporte público: en el Time Out Market.

Leer más
Publicidad

9. Ver gratis las fascinantes fotografías de bandadas de aves de Xavi Bou

  • Qué hacer
  • Ciudad
Ver gratis las fascinantes fotografías de bandadas de aves de Xavi Bou
Ver gratis las fascinantes fotografías de bandadas de aves de Xavi Bou
Xavi Bou

Las exposiciones de fotografía siempre son interesantes, pero lo son aún más cuando las propuestas se salen de lo tradicional. Ornitografies: Revelant els traços de les aus en vol, del artista visual Xavi Bou en colaboración con la Galería SENDA (una de las más relevantes del arte contemporáneo en Barcelona), se podrá visitar de manera gratuita del 25 de febrero al 10 de abril en la zona de exposiciones del Hotel Eurostars Grand Marina 5*. La exposición es, además, una oportunidad perfecta para conocer el interior de este lujoso hotel.

La muestra presenta una selección de obras en las que Bou hace visibles los movimientos invisibles de la naturaleza. Mediante una técnica de cronofotografía digital, el artista registra el vuelo de las aves como una coreografía completa, revelando patrones que escapan a nuestra percepción habitual.

Leer más

10. Comprar en el nuevo mercado de payés del Gòtic

  • Comer
Comprar en el nuevo mercado de payés del Gòtic
Comprar en el nuevo mercado de payés del Gòtic
Instagram @coordi_mercatspagesbcn

El barrio más céntrico de Barcelona, el Gòtic, ha ganado un mercado de payés. De esta manera, los vecinos podrán acceder a una alimentación sostenible a la vez que apoyan a los pequeños productores y elaboradores agroecológicos del territorio. El nuevo mercado se podrá visitar cada martes de 16.30 a 19.30 h en la plaza de la Mercè a partir del 24 de febrero.

"La iniciativa surge de una petición de los vecinos y vecinas del barrio", asegura Adrià Gratacós, responsable de comunicación de la Coordinadora de Mercats de Pagès de Barcelona. Por otro lado, Elisenda Coll, de la Associació de Veïns i Veïnes del Barri Gòtic, afirma: "En ningún caso queremos competir con la Boqueria; de hecho, allí hay puestos de payés que resisten a pesar de la gentrificación y la turistificación".

Leer más
¡Reserva tu plan aquí!

Otros planes en Barcelona

Disfrutar de un skincare (¡gratis y sin dramas!) en LUSH Rambla de Catalunya

  • Qué hacer
Disfrutar de un skincare (¡gratis y sin dramas!) en LUSH Rambla de Catalunya
Disfrutar de un skincare (¡gratis y sin dramas!) en LUSH Rambla de Catalunya
LUSH

El cuidado de la piel se ha vuelto complejo. Rutinas eternas, activos agresivos y demasiadas reglas. ¿Y si volvemos a lo esencial? No es fácil encontrar la rutina de tratamiento que vuestra piel necesita. Hay muchos factores a tener en cuenta y, a veces, algunos productos pueden irritarla todavía más. Por eso del 5 al 7 de marzo (de 10 a 21h), LUSH (en Rambla de Catalunya, 52) se transforma en un espacio dedicado al cuidado suave de la piel. La marca de cosmética fresca, con alma activista y conocida por sus productos hechos a mano con ingredientes obtenidos de forma ética, presenta sus cuatro nuevos limpiadores faciales, fórmulas suaves diseñadas para trabajar con la barrera cutánea y adaptarse a diferentes necesidades: piel sensible, joven, seca o madura.

Durante estos tres días, la tienda se transformará en un espacio dedicado al Gentle Skincare, una experiencia pensada para reconectar con la piel desde un enfoque amable y sin estrés. Podréis probar sus texturas, descubrir cuál encaja mejor con vuestra piel y recibir una consulta personalizada gratuita para simplificar vuestra rutina. Todo acompañado de una kombucha para disfrutar la experiencia con calma.

Además, las 100 primeras compras de cada día se llevarán Ultrabland de regalo, el limpiador icónico de la marca. ¡Ya podéis correr para ser los primeros!

Tres días para reconectar con la piel, bajar revoluciones y comprobar que LUSH sí es skincare. ¿Ya lo habéis anotado en la agenda?

Leer más
Contenido patrocinado

‘Pla per Roig’ en el Teatre La Fàbrica

‘Pla per Roig’ en el Teatre La Fàbrica
‘Pla per Roig’ en el Teatre La Fàbrica
Max Segura / Pla per Roig

¿Qué ocurre cuando la juventud feminista y la sabiduría conservadora se encuentran? La obra Pla per Roig, que podréis ver en el Teatre La Fàbrica del 11 al 29 de marzo, pone a Montserrat Roig y Josep Pla en un diálogo único, lleno de humor, complicidad e ideas que aún hoy interpelan. Partiendo de un encuentro real —la entrevista que Roig le hizo a Pla en el invierno de 1972—, el espectáculo enfrenta cara a cara a dos personalidades icónicas con visiones opuestas del mundo. El choque generacional e ideológico, combinado con momentos de complicidad inesperada, convierte este pódcast escénico en una propuesta divertida, accesible y llena de literatura.

Aunque nace de una entrevista real, la obra va mucho más allá del documento: juega, mezcla e imagina a partir de otros textos y declaraciones de los autores para construir una ficción viva y libre. No es una reconstrucción fiel, sino un ejercicio creativo que pone en contexto a dos figuras imprescindibles: Montserrat Roig, escritora, periodista y pionera del feminismo catalán, y Josep Pla, el autor catalán más leído, gran cronista del siglo XX y una personalidad tan brillante como controvertida.

Y como las buenas conversaciones necesitan buenos cómplices, la obra toma forma con un equipo artístico que también dialoga entre generaciones. La dirección corre a cargo de Ferran Utzet, reconocido por montajes como La nostra ciutat o Sopa de pollastre amb ordi (Premio Butaca), mientras que sobre el escenario Jordi Coromina aporta el oficio de una larga trayectoria teatral y Laura Roig encarna a una nueva generación de intérpretes con una presencia destacada tanto en los escenarios como en el audiovisual. Juntos dan vida a una propuesta que convierte la palabra, la discrepancia y la complicidad en materia teatral. ¿Os lo vais a perder?

Leer más
Contenido patrocinado
Publicidad

'Manon Lescaut' en el Gran Teatre del Liceu

  • Qué hacer
  • El Raval
'Manon Lescaut' en el Gran Teatre del Liceu
'Manon Lescaut' en el Gran Teatre del Liceu
Manon Lescaut | Liceu

Noches que pasan volando, aplausos que parecen no acabar nunca y silencios que os dejan sin aliento. En el Liceu, todo esto se hace realidad: un escenario que no solo programa ópera, sino que crea experiencias capaces de ponernos la piel de gallina. Y cuando hablamos de intensidad, hay un nombre que siempre vuelve: Giacomo Puccini. Sus heroínas no son perfectas: aman, dudan y se equivocan… y precisamente por eso nos cautivan y nos arrastran hasta el final. Estrenada en 1893 como su primer gran éxito, Manon Lescaut vuelve al Liceu del 17 de marzo al 1 de abril, para hacernos vivir toda la pasión y las emociones que solo Puccini sabe crear.

Y toda esa pasión se escucha en cada nota. La música de Puccini va directa al corazón: desde el romántico “Donna non vidi mai” hasta el devastador “Sola, perduta, abbandonata”, cada escena late con una intensidad que anticipa el genio que más tarde nos haría llorar con La bohème o temblar con Tosca.

La historia es tan sencilla como intensa. Manon es joven, inquieta y con ganas de comerse el mundo. Cuando conoce a Des Grieux, el amor es inmediato e impulsivo, de esos que te hacen tomar decisiones sin mirar atrás. Pero la aparición de Geronte, rico y poderoso, pone sobre la mesa otra tentación: estabilidad, lujo, una vida fácil. Y aquí nace el verdadero conflicto: ¿qué pesa más, el corazón o la ambición? Entre fugas, reencuentros y decisiones que lo cambian todo, Manon Lescaut despliega una espiral de emociones donde nada es blanco o negro.

La puesta en escena de Àlex Ollé da un giro contemporáneo que impacta: Manon y su hermano atraviesan fronteras y viven situaciones extremas, con vestuario urbano y escenografía que va desde estaciones de autobuses hasta clubs y celdas, mientras el LOVE recuerda que la pasión lo guía todo. Al frente, la soprano Asmik Grigorian, una de las mejores de la actualidad, encarna a Manon con fuerza, vulnerabilidad e intensidad. A su lado, el tenor Joshua Guerrero aporta pasión y energía a Des Grieux, formando un dúo que convierte la ópera en un imprescindible de la temporada del Liceu.

No hay moralina fácil. Solo pasión, decisiones y consecuencias. Manon Lescaut es una historia de amor que arde, que seduce y que termina dejando huella. Y cuando suena en el Liceu, no solo se escucha, se vive. ¿Os lo vais a perder?

Leer más
Contenido patrocinado

Museu Endins. Una visita a la cara oculta de los museos

  • Museos e instituciones
Museu Endins. Una visita a la cara oculta de los museos
Museu Endins. Una visita a la cara oculta de los museos
Ajuntament de Barcelona

Reservas, archivos, laboratorios, talleres de restauración y otros espacios de distintos museos de la ciudad, que habitualmente están cerrados al público, se abrirán durante unas horas el próximo sábado 7 de marzo en una nueva edición de Museu Endins. Esta cita invita a descubrir la cara oculta de los museos y centros patrimoniales y a entenderlos como organismos vivos y en constante transformación. Por ello pone el foco en las profesiones, los conocimientos y los procesos que garantizan su funcionamiento cotidiano y los muestra al público general mediante visitas comentadas por los propios profesionales que trabajan en ellos.

Este año se incorporan dos nuevas sedes: el Museu Tàpies y el Laboratori de Conservació-Restauració del Servei d’Arqueologia de Barcelona (LAB-SAP), integrado en el recorrido del Arxiu Arqueològic, en el Centre de Col·leccions del Museu d’Història de Barcelona. También se celebran aniversarios de instituciones pioneras en abrir las puertas de sus espacios secretos al público con nuevas propuestas. Por ejemplo, la Fundació Joan Miró, que con motivo de su 50.º aniversario propone una visita al archivo y que también ofrece una aproximación a la Font de Mercuri. Y el Reial Monestir de Pedralbes, que este 2026 conmemora los 700 años del inicio de su construcción y mostrará espacios de oficinas situados en una planta de alto interés artístico. Otra de las novedades la propone el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, que abrirá colecciones y laboratorios en la sede del Parc del Fòrum.

Las visitas son con plazas limitadas y reserva previa, y las inscripciones se pueden realizar a través de la web de Museu Endins a partir del 23 de febrero. Consultad todas las propuestas, elegid la que más os guste y no dejéis pasar la ocasión de adentraros en estos espacios ocultos.

Leer más
Contenido patrocinado
Publicidad

'Sábados de ópera' en el Eurostars Grand Marina Hotel

  • Qué hacer
  • Ciutat Vella
'Sábados de ópera' en el Eurostars Grand Marina Hotel
'Sábados de ópera' en el Eurostars Grand Marina Hotel
Eurostars Grand Marina Hotel 5*

¿Os quedáis fascinados con los espectáculos en directo? Los ‘Sábados de ópera’ vuelven este este febrero y hasta mediados de abril para llenaros de música que os llegará a lo más profundo y os hará vivir tardes únicas en Barcelona, junto al Mediterráneo. Gracias a su gran éxito, el Eurostars Grand Marina Hotel 5* G.L. vuelve a subir el telón con una nueva temporada de recitales tributo a las grandes arias de la ópera. Solo los sábados, un trío musical junto a un pianista os deleitará en The Corner Cocktail Bar, el espacio exclusivo en el lobby del hotel, con interpretaciones en directo y una atmósfera inigualable.

Además, podréis disfrutar de aperitivos especiales, pensados exclusivamente para la ocasión, y de cócteles de autor. Y todavía hay más... para quienes deseen prolongar la velada, el hotel ofrece la opción de completar la noche con una exquisita cena en su restaurante Aire de Mar. El acceso a los ‘Sábados de ópera’ está abierto a todo el mundo, tanto a huéspedes del hotel como a visitantes externos, ¡para que todos podáis disfrutar del arte y el lujo! La entrada es libre, con consumición mínima, y el hotel obsequiará a los asistentes con una copa de cava de bienvenida.

Los conciertos, que se celebrarán todos los sábados, empiezan a las 20:30 h y duran una hora. Así que, si os supera la pasión por la música y queréis vivir una experiencia única, reservad ya las butacas más privilegiadas de la ciudad y no os perdáis esta oportunidad de disfrutar de un espectáculo de ópera en directo.

Leer más
Contenido patrocinado

Feedback, ciclo de ensayos abiertos, en Fabra i Coats: Fàbrica de Creació

  • Qué hacer
Feedback, ciclo de ensayos abiertos, en Fabra i Coats: Fàbrica de Creació
Feedback, ciclo de ensayos abiertos, en Fabra i Coats: Fàbrica de Creació
PepaVives | Gloria Ribera

¡Los miércoles se vuelven creativos (y muy vivos)! Del 4 de febrero al 11 de marzo, a las 19 h, el ciclo de ensayos abiertos Feedback nos propone una serie de citas imperdibles. Cada semana podréis ver dos performances de dos artistas residentes en Fabra i Coats: Fàbrica de Creació, comentadas por presentadores de primer nivel que seguro encenderán la conversación y animarán al público a participar plenamente: mirar, preguntar, opinar… e incluso sacudir la creación con ideas propias.

Miércoles, 4 de febrero

El ciclo arrancará con fuerza: Glòria Ribera, con Bomba Va, transformará el cuplé en una trinchera donde Fiesta y Guerra se mezclan con humor ácido y crítica humanitaria, mientras Carmela Muñoz, con Invocaciones boleras o la danza de las desposeídas, hará vibrar el espacio con bolera y danza experimental, invocando lo invisible y lo misterioso que habita en el movimiento. El diálogo estará moderado por Oriol Puig Taulé, periodista de El País y Núvol.

Miércoles, 11 de febrero

En la siguiente cita, Maria Pipla presentará Continuo Sonoro, donde transformará los pasillos llenos de música de Banda Sonora en una deriva sonora y visual, en la que imágenes y arquitecturas se entrelazarán en un ritmo constante que evocará una comunidad invisible. Raquel Klein, con Negro Azul, investigará la oscuridad como materia escénica y espacio de percepción expandida, creando un tiempo de tránsito que intensifica la experiencia de los detalles sutiles. El diálogo estará moderado por Clara Narvión, directora de Ràdio Primavera Sound.

Anna Pantinat 

Miércoles, 18 de febrero

Pilar Talavera, Clara Cortés y Rober Martínez unirán cuerpo, palabra y agua en la performance ¿Seremos capaces de dar voz al agua? ¿Seremos capaces de diluir las palabras?, transformando el taller en un espacio de diálogo performativo con acción efímera y experimentación sonora. Al mismo tiempo, Anna Pantinat con Shoeg y Lluís Vintró explorarán la poesía expandida en Goigs Posthumans, combinando voz y sintetizadores para cuestionar el deseo posthumano y la relación con la tecnología y la santidad. Los diálogos estarán moderados por Orio Rosell de Territori Clandestí Ràdio 4.

Miércoles, 25 de febrero

Para cerrar el primer mes del ciclo, PSIRC presentará el circo contemporáneo La casa intempèrie, donde dos artistas afrontarán un terremoto dentro de la escena, atrapados entre dolor y absurdidad, e intentarán construir una casa para salvarse en un espacio con paredes invisibles. Al mismo tiempo, Sergi Casero con Ministeri de la Badomeria explorará la mentira como mecanismo cotidiano y político, combinando humor y reflexión para cuestionar los límites entre verdad y ficción. Los diálogos estarán moderados por Nil Martín de Betevé y Ràdio Fabra.

Miércoles, 4 de marzo

En la penúltima cita, Àngel Duran trasladará a otro plano la performance Manifesto en un ritual colectivo, donde los cuerpos se convertirán en instrumentos de rebelión, evasión y resistencia, celebrando la intensidad de las subculturas. Al mismo tiempo, Clara Poch en L’ombra de la libèl·lula explorará la tensión entre historia y cuerpo, entre lo que heredamos y lo que elegimos mostrar, en una propuesta cargada de fuerza, rabia y reflexión sobre la identidad. El diálogo estará moderado por Jofre Font.

Miércoles, 11 de marzo

El ciclo se despedirá con dos sesiones de lo más divertidas y entretenidas. Por un lado, Clara Cortés Soler con M3ATCH >> CAPÍTOL 3 propondrá un teatro inmersivo para personas solteras (o que quieran serlo durante una hora), combinando flamenco en directo, videoarte y dramaturgia para explorar con ironía y ternura las citas y el amor romántico. Por otro lado, laSADCUM presentará WKW III: EVERAFTER, un espectáculo que mezclará videojuegos, superhéroes y musicales para cuestionar el marketing y el branding en la era tecno-feudal digital. Con los diálogos moderados por Mariona Borrull, de Nervi 3Cat, estas dos propuestas prometen cerrar el ciclo con risas, reflexión y mucha energía.

Seis encuentros que son toda una oportunidad para acercarse a los creadores residentes de Fabra i Coats: Fàbrica de Creació y compartir puntos de vista. ¿Os lo perderéis?

Leer más
Contenido patrocinado
Publicidad

SopART en La Paloma

  • Qué hacer
SopART en La Paloma
SopART en La Paloma
SopArt | Sauleda

Si queréis disfrutar de un menú gastronómico a cargo de Sauleda, compartir velada con una treintena de personalidades del mundo de la cultura y el espectáculo, disfrutar de actuaciones en directo y, además, contribuir de forma solidaria con una buena causa, no os perdáis este SopART organizado por la Fundació Catalana de ELA Miquel Valls. La cita, que se llevará a cabo en la emblemática sala La Paloma el próximo 9 de marzo a las 19:30 h, tendrá un formato de lo más original: 30 mesas y 30 famosos. La idea es que cada una de las mesas esté presidida por una cara conocida y que los invitados compartan con él o ella la velada. Y no solo eso, porque después también podrán disfrutar de su espectáculo, ya que estos invitados especiales cantarán, contarán un monólogo, recitarán poemas o harán trucos de magia.

La experiencia gastronómica comenzará con un carpaccio de gambas con vinagreta de setas, seguirá con un cordero a baja temperatura con una salsa suave de salvia y gratin Dauphinoise y, para rematar, una mousse de tres chocolates con crujiente de bolitas. Todo maridado con vinos a cargo de Farré i Catasús, y con dos combinados para continuar la fiesta. Y las actuaciones, que comenzarán durante la cena, estarán a cargo de famosos como Nina, Judit Neddermann, Javier Cámara, Bruno Oro, Manuel Fuentes, Silvia Abril, Beth, Pep Plaza, Toni Albà y Peyu, entre otros. Además, se llevará a cabo el sorteo de un reloj edición especial El Hormiguero TAG Heuer, cedido por Javier Cámara especialmente para este acto. Los beneficios de la recaudación de este evento se destinarán al proyecto de cuidadores para personas afectadas por la ELA, un programa con el que la Fundación Miquel Valls quiere garantizar la atención especializada que requieren todas las personas afectadas por esta enfermedad. Una oportunidad única de vivir un encuentro exclusivo acompañado de buena gastronomía y, además, de ser solidario. Podéis reservar vuestra plaza aquí.

Leer más

Festival Solidari MUSiCVEU

  • Música
Festival Solidari MUSiCVEU
Festival Solidari MUSiCVEU
Festival Solidari MUSiCVEU

Si vais donde haga falta para escuchar a vuestro músico favorito, ya no es necesario recorrer kilómetros hasta la capital: con el Festival Music Veu, los tenéis más cerca que nunca. El encuentro programa conciertos de grandes artistas como Rosario, Alfred García, Mariona Escoda o The Christians en distintos espacios del Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf y Anoia, y no solo eso, sino que también elige escenarios singulares para que la experiencia sea aún más grandiosa. ¿Algunos ejemplos? El Espai Cultural Fòrum Berger, el Teatre Municipal Ateneu de Igualada, el Teatre Casal de Vilafranca del Penedès –Societat La Principal o bodegas emblemáticas del Penedès como Celler Avgvstvs Forvm, Jean Leon, Família Torres, Codorníu, Juvé y Camps, entre otras.

Programación completa

Para empezar el año con buen pie, la travesía musical arranca el 2 de enero con un Concierto de Año Nuevo a cargo de la Orquestra Simfònica de Sant Cugat en la Basílica de Santa Maria de Vilafranca del Penedès. Y esto es solo la punta de lanza de un programa espectacular. El festival continuará el 18 de enero con Laura Andrés, que presentará su proyecto Piano Piano en el Espai Cultural Fòrum Berger, una de las pianistas más personales del panorama neoclásico actual.

El mes de febrero se abrirá el día 8 con Halldor Mar Trio, la formación del músico islandés afincado en Cataluña, conocido por sus versiones folk-pop y por su capacidad de transformar canciones populares en piezas delicadas. La programación seguirá el día 22 con In Crescendo, el grupo vocal que, tras celebrar su décimo aniversario, se adentra en IN, un nuevo espectáculo a cappella que revisita grandes éxitos internacionales. Sin apenas pausa, el día 28 llegará el humor de Miki Dkai, que aterrizará en Sant Pere de Ribes con el espectáculo Padre de Familia: Cosas de Casa.

El mes de marzo ofrecerá una doble cita destacada: el día 14, Gerard Quintana y Jordi Batiste revisitarán el universo de Dylan en Igualada; y el día 21, la propuesta de e-Strings, un quinteto de cuerdas eléctricas que, acompañado de batería y teclados, fusiona músicas y estilos en un directo potente. A continuación, el día 28, el Teatre Casal de Vilafranca acogerá Michael Legend, un tributo a Michael Jackson que repasa los momentos más icónicos del Rey del Pop.

En abril, el día 12, el festival hace parada en Sant Sadurní d’Anoia con Mariona Escoda, ganadora de la primera edición de Eufòria, antes de continuar hacia El Vendrell el día 25 con la energía desbordante de The Black Barbies. El mes de mayo llegará cargado de grandes nombres: el día 23 actuará Alfred García en Família Torres, y el día 30, The Christians, leyendas británicas del soul-pop, protagonizarán una noche muy especial en Jean Leon.

Junio será un mes intenso, con el acústico de Sole Giménez el día 6 en Segura Viudas y el impecable tributo de bROTHERS iN bAND a Dire Straits el día 13 en Codorníu, espacio que también acogerá el día 14 a Rosario, una de las voces más carismáticas del flamenco-pop. También hará parada Maria Jaume el día 21, con su indie íntimo en Bell-Esguard, y Clarence Bekker Band el día 27, que llenará de energía la bodega Juvé & Camps.

Ya en pleno verano, el 25 de julio contará con La Reina del Pop, tributo a La Oreja de Van Gogh, en las Cavas Rovellats, mientras que el 24 de agosto los más pequeños y las familias podrán disfrutar de Els Atrapasomnis en un concierto gratuito en el Parc El Tívoli. La recta final del festival llegará en septiembre con las habaneras de Port Bo el día 19, en el Espai Far de Vilanova i la Geltrú, y con la poesía musical de Roger Mas el día 26, que cerrará el ciclo entre viñedos en la bodega Llopart. ¿A cuál os apuntáis? Aquí podéis comprar las entradas.

Un festival que suma cultura y compromiso social

Este año, la acción social se destina a la Asociación Autisme amb Futur, una entidad que trabaja para ofrecer servicios, acompañamiento y oportunidades a niños, jóvenes y adultos con autismo. El objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas con trastorno del espectro autista y de sus familias.

Leer más
Contenido patrocinado
Publicidad

Eros Ramazzotti en el Palau Sant Jordi

  • Música
  • Sants - Montjuïc
Eros Ramazzotti en el Palau Sant Jordi
Eros Ramazzotti en el Palau Sant Jordi
Foto: Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti regresa a los escenarios con su gira Una Historia Importante, que hará parada en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 2 de mayo de 2026. Una nueva experiencia en vivo del artista italiano, quien siempre ha sido muy bien recibido en la capital catalana.

Una Historia Importante, nombre de una de sus canciones más emblemáticas, da título a una gira que reafirma el estrecho lazo entre Eros y sus seguidores, una conexión genuina y perdurable que trasciende el tiempo, las fronteras y las generaciones.

Una trayectoria construida a base de música y sentimientos que continúa desarrollándose con la misma intensidad de siempre, respaldada por más de 80 millones de álbumes vendidos y más de 9.300 millones de reproducciones a nivel mundial.

Las entradas se ponen a la venta el jueves, 17 de abril, a las 10 h.

Leer más
Comprar entrada
Contenido patrocinado
Recomendado
    Últimas noticias
      Volver arriba

      Quiénes somos

      Contáctanos

      Time Out Barcelona

      Time Out Worldwide

      Mapa del sitio
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.