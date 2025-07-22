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Barcelona, nens
Foto: Sven Hansche / Shutterstock | Barcelona, nens
Foto: Sven Hansche / Shutterstock

50 lugares para ir con niños en Barcelona

Parques, restaurantes, museos, teatros, librerías y muchos otros lugares para pasarlo genial en familia

Eugènia Güell
Escrito por Eugènia Güell
Writer and Video Editor, Time Out Barcelona
Colaborador: Borja Duñó
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Barcelona con niños: una ciudad llena de posibilidades, planes y motivos para pasarlo bien. ¿Queréis salir todos juntos a disfrutar en familia? Hay cientos de cosas para hacer en Barcelona, entre ellas estos 50 sitios para que os llevéis a los niños a un parque con encanto, teatro, a leer, a conciertos o comer un restaurante donde toda la familia disfruta por igual, ¡entre muchas otras actividades! ¿Qué hacer con niños en Barcelona? Te lo contamos.

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Museos

Fundació Joan Miró

  • Museos e instituciones
  • Arte y diseño
  • Sants - Montjuïc
Fundació Joan Miró
Fundació Joan Miró
Fundació Miró

Qué: Miró pintaba la esencia de las cosas y por eso no hace falta explicar prácticamente nada a un niño pequeño, para que conecte con la obra de este gran pintor. Un pájaro, una luna, una mujer embarazada, un cielo estrellado… Basta con saltar de cuadro en cuadro y jugar a adivinar qué representa para descubrir que ellos entienden la obra de Miró mejor que nosotros. Además, la Fundació Joan Miró ofrece una serie de actividades familiares que hacen la visita más amena. ¡No os olvidéis de asomaros por el patio del museo, con unas vistas deslumbrantes de Barcelona, ni de de bajar al jardín de las esculturas!

Dónde: Parc de Montjuïc, s/n (Sants-Montjuïc)

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Museu de Ciències Naturals de Barcelona

  • Museos e instituciones
  • Historia natural
  • El Besòs i el Maresme
Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Foto: Pep Herrero/MCNB

Qué: El Museo de Ciencias Naturales es una agrupación de diversos lugares que todo niño debería pisar una vez en la vida: El Museu Blau, en el Fòrum, el Jardín Botánico de Montjuic y el Museo Martorell del parque de la Ciutadella. Al primero hay que ir a toda costa porque la azotea es un museo vivo, lleno de plantas, donde sopla el viento del mar. Actualmente, la terraza está cerrada por reformas, pero en el interior del museo hay exposiciones sobre la historia de nuestro planeta y el Nido de ciencia; un espacio gratuito para experimentar con materiales sugerentes de la naturaleza destinados a niños de hasta 6 años.

Dónde: Pl. de Leonardo da Vinci, 4-5 (Sant Martí)

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CCCB Espai Familiar 'Petites, mitjanes i grans'

  • Museos e instituciones
  • El Raval
CCCB Espai Familiar 'Petites, mitjanes i grans'
CCCB Espai Familiar 'Petites, mitjanes i grans'
CCCB

Qué: Cada verano, el CCCB presenta su programación estival para hacer frente al calor con exposiciones, cine y actividades para todos los públicos. Esta propuesta, muy esperada por los visitantes, incluye el espacio Petites, mitjanes i grans, pensado para disfrutar en familia de manera gratuita: una zona tranquila y fresca donde estimular la imaginación y la creatividad. Dirigido a familias con niños de hasta 10 años, es un lugar ideal para descansar, dibujar y pintar. Además, todos los sábados por la tarde se programan sesiones de cine de verano pensadas para compartir en familia.

Dónde: Montalegre, 5 (Raval)

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Museu de la Xocolata

  • Museos e instituciones
  • Historia
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
Museu de la Xocolata
Museu de la Xocolata
Foto: Museu de la Xocolata

Qué: Cualquier cosa con el nombre chocolate tendrá éxito entre el público infantil, y el Museo del Chocolate del Born no es una excepción. Este museo nos lleva en un viaje en el tiempo para que conozcamos los orígenes del chocolate, su llegada a Europa y su difusión como elemento situado entre el mito y la realidad. También ofrecen un conjunto de actividades para experimentar e interactuar, con todos los sentidos, con los productos, para que despierten la sensibilidad y creatividad de los participantes. Para los mayores hay catas de chocolates y, para los más pequeños (aunque los mayores de edad son bienvenidos) el museo ofrece talleres para embadurnarse bien las manos de este ingrediente delicioso, como tutoriales para hacer piruletas de chocolate o bombones muy diversos.

Dónde: Comerç, 36 (Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera)

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Museo Frederic Marès

  • Museos e instituciones
  • Arte y diseño
  • El Gòtic
Museo Frederic Marès
Museo Frederic Marès
©Museu Frederic Marès – Guillem F-H

Qué: ¿Cómo se divertían los niños del pasado? La Sala de las Diversiones, en el desván del Museo Frederic Marès, es un espacio donde se exponen todo tipo de piezas vinculadas al entretenimiento como soldaditos de plomo, teatrillos de cartón, muñecas (un poco terroríficas), juegos de mesa antiquísimos y cromos. Esta magnífica colección de objetos antiguos con mucho carácter sirve para entender a qué han jugado los niños en épocas pasadas donde no existían ni las videoconsolas, ni las tabletas electrónicas, ni depende de qué juguetes muy sofisticados. Ahora bien, paseando por la Sala de las Diversiones quizás descubráis que lo de la sofisticación es bastante relativo, y que la magia de interactuar con un autómata o de jugar con un teatro de sombras es única y especial.

Dónde: Plaça de Sant Iu, 5 (Gòtic)

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Museo Nacional de Arte de Catalunya

  • Museos e instituciones
  • Arte y diseño
  • Sants - Montjuïc
Museo Nacional de Arte de Catalunya
Museo Nacional de Arte de Catalunya
Pere Vivas

Qué: Si pensáis en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), seguramente os vendrán a la cabeza, por ejemplo, las pinturas de Taüll. A ojos de un niño pueden resultar estremecedoras, pero también fáciles de entender: si jugáis a imaginar que sois campesinos que no sabéis leer y nunca habéis visto una imagen (ni un dibujo, ni una pintura, ni una foto, ni un vídeo), ¿cómo sería entrar en una iglesia oscura en medio de la montaña y encontrar la mirada inquisidora de Dios?

El museo también os propone talleres y actividades pensadas para niños. Algunas cambian según las exposiciones, y otras, como los enigmas en el museo, son fijas y gratuitas. A partir de los 7 años, podéis convertiros en detectives con la actividad El robo del bestiario, un juego de pistas incluido con la entrada general en el que perseguís a unos ladrones de manuscritos y descubrís quién es el asesino de un pobre pastor a través de las obras expuestas. Además, El museo dibujado son cuadernos con propuestas para hacer una 'visita dibujada', perfectos para disfrutar del arte de forma autónoma y entretenida. Por último, para ir preparando la visita, el museo ofrece una selección de historias de la serie Una mà de contes, inspiradas en cuadros que después encontraréis en las salas.

Dónde: Parc de Montjuïc s/n (Sants-Montjuïc)

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Museo de la Ciencia CosmoCaixa

  • Museos e instituciones
  • Ciencia y tecnología
  • Sant Gervasi - La Bonanova
Museo de la Ciencia CosmoCaixa
Museo de la Ciencia CosmoCaixa
Foto: CosmoCaixa

Qué: ¿Es una experiencia universal, la de haber sostenido a una serpiente entre los brazos con solamente ocho años? Muchos barceloneses tienen grabado en la memoria el día que subieron al Cosmocaixa y participaron en alguna de las actividades de este museo dedicado a la ciencia. Pasear por el bosque inundado, saludar a la capibara que se esconde, o lamer un trozo de hielo gigante cuando no mira a nadie son algunos de los hits del Cosmocaixa, que actualmente ofrece un abanico de actividades adaptadas a los nuevos tiempos. Puedes visitar, por ejemplo, el Planetario Burbuja o disfrutar de un taller de ilustración científica. Y para los más atrevidos existe la opción de pasar una noche allí. Sí, cómo lo oís: dormir con un saco entre los pies de los dinosaurios, pasear por las salas con la linterna en la mano y, por la mañana, desayunar viendo cómo se despiertan los animales del museo. 
 
Dónde: Isaac Newton, 26 (Sarrià-Sant Gervasi)

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Museu Egipci

  • Museos e instituciones
  • Historia
  • Dreta de l'Eixample
Museu Egipci
Museu Egipci
Foto: Museu Egipci de Barcelona

Qué: La cultura egipcia tiene el cóctel ideal entre misterio, magia y espectacularidad para embelesar a cualquier niño o adulto. La colección de nuestro Museo Egipcio, recorre los 3.000 años de esta fascinante cultura a través de piezas como las enormes cabezas de babuino usadas para decorar los templos, espejos de cobre y reposacabezas de alabastro, y algunos sarcófagos infantiles. ¡Incluso podrás ver gatos momificados o bebés de cocodrilo y halcones! Además, el museo organiza actividades familiares de todo tipo, que invitan a los niños a convertirse en navegantes del Río Nilo o escribir jeroglíficos. ¡Ah, y los viernes y sábados por la noche también puedes disfrutar de visitas nocturnas!

Dónde: València, 284 (Eixample Dret)

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CaixaForum

  • Museos e instituciones
  • Arte y diseño
  • La Font de la Guatlla
CaixaForum
CaixaForum
© Maria Dias

Qué: Esta antigua fábrica textil es una de las obras maestras del Modernismo y también es un gran aliado en el ocio familiar, ya que semanalmente programa un montón de actividades para los más pequeños como talleres, visitas guiadas a la exposiciones y el ciclo de cine Pequeños cinéfilos

Dónde: Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 (Sants-Montjuïc)

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Museu de Cera de Barcelona

  • Museos e instituciones
  • Historia
  • Ciutat Vella
Museu de Cera de Barcelona
Museu de Cera de Barcelona
Foto: Museu de Cera de Barcelona

Qué: El Nuevo Museo de Cera de Barcelona está repleto de nuevas tecnologías, figuras y escenografías distribuidas en 28 zonas. Un museo del siglo XXI con arquitectura e historia donde recorrer los años que cuentan nuestra historia y nuestro presente.

Dónde: Passatge de la Banca, 7 (Gòtic)

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Parques

Parc Central de Nou Barris

  • Lugares de interés
  • Parques y jardines
  • Horta - Guinardó
Parc Central de Nou Barris
Parc Central de Nou Barris

Qué: El parque Central de Nou Barris, en el barrio de la Guineueta, cuenta con casi 17 hectáreas y está repleto de historia: podemos encontrar masías y un acueducto de hace siglos. El agua es uno de sus elementos centrales, y la vegetación del espacio concentra una gran biodiversidad con un distinto número de especies de arbolado. Y preparad la imaginación porque en este parque con los más pequeños viajaremos a alta mar: su espacio de juego incluye nada menos que dos ballenas gigantes que nadan juntas, un barco, una aleta móvil y otras figuras del ecosistema marino. Obviamente, también hay toboganes, columpios, hamacas y zona de escalada

Dónde: Plaça Major de Nou Barris, 1 (Nou Barris)

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Parc d'Atraccions Tibidabo

  • Lugares de interés
  • Parques temáticos
  • Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Parc d'Atraccions Tibidabo
Parc d'Atraccions Tibidabo
Time Out Barcelona

Qué: El Parque de Atracciones del Tibidabo se encuentra en la cima de la montaña más alta de Collserola, con vistas panorámicas de toda la ciudad. Entre las atracciones clásicas encontraréis el Miramiralls, la Talaia o el avión. Pero si queréis emociones más fuertes probad la rueda panorámica. Llegar al parque con el Tramvia Blau y el funicular forma parte de la diversión. Un buen lugar para pasarlo bien y de paso, conocer un poco la ciudad con vistas de pájaro.

Dónde: Plaça del Tibidabo, 3-4 (Sarrià-Sant Gervasi)

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Parc de la Pegaso

  • Qué hacer
  • La Sagrera
Parc de la Pegaso
Parc de la Pegaso

Qué: ¿Es el monstruo de la sombra de Stranger things? Lo parece, pero no. Es un pulpo gigante y es el protagonista del nuevo espacio de juegos del Parque de la Pegaso, en el barrio de la Sagrera, uno de los lugares para ir con niños más especiales de la ciudad. Un pulpo metálico con tentáculos que son toboganes y una cabeza con cuerdas y pasarelas por donde los niños pueden trepar y deslizarse. El espacio forma parte del Plan del juego en el espacio público que puso en marcha el Ayuntamiento para mejorar el tiempo de recreo de los niños y estimular una actividad lúdica diferente, desterrando los parques arcaicos que todavía hay por la ciudad y acercándose más a los modelos europeos.

Dónde: Gran de la Sagrera, 179 (Sant Andreu)

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Parc de l'Oreneta

  • Lugares de interés
  • Sarrià - Sant Gervasi
Parc de l'Oreneta
Parc de l'Oreneta
Foto: Parc de l'Oreneta

Qué: El Parc del Castell de l'Oreneta es un gran espacio forestal que se convierte en lugar de conexión con la sierra de Collserola, el acceso al bosque que penetra la ciudad. Se abrió al público en el año 1978 y conserva casi intacta la vegetación primigenia de tipo mediterráneo, con especies muy características de la sierra de Barcelona. Pero el gran reclamo es el trenecito de vapor a escala que hace viajes por el parque. Los peques también tienes espacio para correr, trepar y una zona de juego bien equipada.

Dónde: Montevideo, 45 (Sarrià-Sant Gervasi)

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Ludoteca del Parque de la Ciutadella

  • Niños
  • Espacios para jugar
  • Barcelona
Ludoteca del Parque de la Ciutadella
Ludoteca del Parque de la Ciutadella
Foto: Shutterstock

Qué: LaLudo es un espacio familiar que promueve la sostenibilidad y el juego libre. Está pensado para niños de 0 a 5 años –siempre acompañados–, y con educadoras que guían la jornada, aunque el juego es bastante espontáneo. Tienen un huerto –ir a ver qué bichitos viven allí es una de las actividades que hacen–, instrumentos musicales, circuito de troncos y un espacio de psicomotricidad. Es una alternativa para las familias que no quieren escolarizar a sus hijos hasta los 3 años y por la tarde se habla mucho inglés, ya que van familias del norte de Europa, donde este tipo de educación es muy popular.

Dónde: Parc de la Ciutadella (Ciutat Vella)

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Jardí Botànic

  • Lugares de interés
  • Sants - Montjuïc
Jardí Botànic
Jardí Botànic
Shutterstock

Qué: El Jardí Botànic construido para los Juegos Olímpicos, en la montaña de Montjuïc, entre el castillo y el Estadio Olímpico Lluís Companys, tiene 14 hectáreas para recorrer y su forma recuerda a la de un gran anfiteatro. Un lugar interesante y didáctico que preserva las colecciones de plantas mediterráneas y tiene unas magníficas vistas sobre el delta del Llobregat, el Anillo Olímpico y parte del área metropolitana de Barcelona. ¡Genial para los niños moviditos que os hagan sufrir dentro del museo! Además, organizan muchas actividades y juegos para descubrir las colecciones de plantas.

Dónde: Doctor Font i Quer, s/n (Sants-Montjuïc)

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Jardins de Joan Brossa

  • Lugares de interés
  • Barcelona
Jardins de Joan Brossa
Jardins de Joan Brossa
© Maria Dias

Qué: Los Jardines de Joan Brossa son un buen lugar para ir con niños. En la montaña de Montjuïc, estos jardines disponen de una explanada con bomba de agua, perfecta para refrescarse en verano o jugar como si estuvierais en el salvaje Oeste durante todo el año. Además hay 'cojines musicales' que cada vez que se pisan emiten sonidos. Para los más pequeños, hay dos estructuras de madera: un órgano y un balancín-teclado que permiten experimentar con los ruidos. Y para quienes les guste trepar ¡podrán jugar en un circuito de cuerdas y lanzarse en tirolina!

Dónde: Av. Miramar-Pl. de la Sardana (Sants-Montjuïc)

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Llac de Can Dragó

  • Lugares de interés
  • Sant Andreu
Llac de Can Dragó
Llac de Can Dragó
Foto: Llac Can Dragó

Qué: Este enorme lago artificial es el oasis particular de los vecinos de Nou Barris. Con más de 15.000 metros cuadrados, el complejo deportivo cuenta con la piscina más grande de Barcelona y una amplia zona de césped donde tumbarse al sol, leer, jugar o simplemente hacer lo que más os apetezca. Así que no dudéis en consultar la página web del Ayuntamiento para informaros del calendario de verano y los horarios.

Dónde: Rosselló i Porcel 7-11 (Sant Andreu)

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Música, teatro y cine

L'Auditori

  • Música
  • Espacios de música
  • Eixample
  • Crítica de Time Out
L'Auditori
L'Auditori

Qué: Durante todo el año, L'Auditori de Barcelona ofrece una gran variedad de actividades para todas las edades. Hay talleres familiares para descubrir la obra de grandes compositores, visitas comentadas al Museu de la Música, mañanas musicales para embarazadas, el ciclo Descobreix la banda! para familias con niños y niñas a partir de 8 años, talleres y conciertos para bebés de 0 a 12 meses y otras propuestas como Els colors del metall, Música en dansa!, Toy Box y Pica-so.

Dónde: Lepant, 150 (Eixample Dret)

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LiceuAprèn

  • Música
  • Espacios de música
  • El Raval
  • Crítica de Time Out
LiceuAprèn
LiceuAprèn

Qué: Todo el mundo conoce el Gran Teatre del Liceu, pero quizá no todo el mundo sea consciente de que los niños son bienvenidos, a través de los espectáculos y talleres dirigidos al público familiar que se programan durante toda la temporada. ¿Quién no se ha emocionado descubriendo el apasionante mundo de la ópera a través de La petita flauta màgica? Consultad la programación, encontraréis otros espectáculos como El conte de Nadal de Charles Dickens, Miralls, La cuina de Rossini, La nit de Sant Joan... con talleres previos a las funciones.

Dónde: La Rambla, 51-59 (Raval)

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Palau de la Música Catalana

  • Música
  • Espacios de música
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
Palau de la Música Catalana
Palau de la Música Catalana
Foto: Ricardo Ríos / Palau de la Música

Qué: Solo la visita al Palau de la Música Catalana ya vale la pena. Es uno de los auditorios más espectaculares del mundo: una extraordinaria explosión de arquitectura modernista construida en el año 1908 por Lluís Domènech i Montaner como sede del Orfeó Català y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pero además, ofrece una programación familiar, con propuestas como Tocats per l’orgue (a partir de 8 años), Big Bang Beethoven (a partir de 6 años) y Visitem i experimentem el Palau, un itinerario guiado con taller artístico para niños y niñas de 5 a 10 años. ¡Consultad su programación para saber qué se hace en cada momento!

Dónde: Palau de la Música, 4-6 (Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera)

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SAT! Sant Andreu Teatre

  • Sant Andreu de Palomar
SAT! Sant Andreu Teatre
SAT! Sant Andreu Teatre
Foto: SAT! Sant Andreu Teatre

Qué: En 1990 arrancó el proyecto Sant Andreu Teatre, más conocido como SAT! Situado en la calle Neopàtria, en Sant Andreu, y que desde 2012 se especializó en programación familiar de teatro y danza. Un lugar genial para ver cuentos clásicos o versiones renovadas y modernas con los pequeños de la casa.

Dónde: Neopàtria, 54 (Sant Andreu)

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Jove Teatre Regina

  • Vila de Gràcia
Jove Teatre Regina
Jove Teatre Regina
Foto: Jove Teatre Regina

Qué: Con un montón de estrenos a sus espaldas, el Jove Teatre Regina es una de las salas con programación infantil y juvenil más estable y veterana de la ciudad. Capitaneada por la compañía La Trepa, aquí encontraréis obras para todas las edades con éxitos consolidados que ya van por 50 montajes como Rateta i si escombres l'escaleta?.

Dónde: Sèneca, 22 (Gràcia)

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L'Autèntica Teatre

  • Comedia
  • Vila de Gràcia
L'Autèntica Teatre
L'Autèntica Teatre
Foto: L'Autèntica Teatre

Qué: La sala Porta4 ahora es L'Autèntica Teatre, un nuevo proyecto que centra su programación exclusivamente en la franja de primera infancia, de 0 a 6 años, ofrece residencias a compañías de la ciudad y también sigue como Escuela de Teatro y Cine para niños y adultos.

Dónde: Martí, 18 (Gràcia)

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Teatre de Titelles La Puntual

  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
Teatre de Titelles La Puntual
Teatre de Titelles La Puntual
Foto: Teatre de Titelles La Puntual

Qué: En este espacio escénico del Born, os adentraréis en el mundo de los títeres, las marionetas y las sombras chinas. El nombre es un homenaje a Santiago Rusiñol que escribió L'Auca del Senyor Esteve, una obra clásica del teatro costumbrista, la acción de la cual se desarrolla en una mercería del barrio de la Ribera llamada La Puntual.

Dónde: Allada Vermell, 15 (Born)

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Ateneu Popular 9Barris

  • Qué hacer
  • La Trinitat Nova
Ateneu Popular 9Barris
Ateneu Popular 9Barris
Foto: Ateneu Popular 9barris

Qué: El Ateneu Popular 9 Barris es un centro cultural público donde la acción ciudadana y artística se convierte en una herramienta de transformación social. A través de procesos que impulsan actividades artísticas, culturales, sociales y educativas, trabaja para fomentar la creatividad, la participación, la solidaridad y la cohesión social, siempre desde distintos ámbitos territoriales y con unos valores de independencia, eficacia y transparencia. Está especializado en circo, tanto para niños como para adultos. Mediante su escuela infantil de circo, los más pequeños aprenden malabares, trapecio y muchas otras técnicas en grupos reducidos de entre 6 y 9 alumnos, organizados según la edad.

Dónde: Portlligat, 11-15 (Nou Barris)

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School of Rock

School of Rock
School of Rock
Foto: School of Rock

Qué: Si la película School of Rock de Richard Linklater, protagonizada por Jack Black en 2003, se inspiró o no en la escuela del mismo nombre fundada por Paul Green en 1998 en Pensilvania es un asunto delicado: mientras que la productora siempre lo ha negado, Green explica que habían hablado con él tiempo antes, pero que dejaron de cogerle el teléfono. Cuando se estrenó la película, Green pensó en demandarlos, pero finalmente se dio cuenta de que el éxito del film era la mejor publicidad posible para su escuela.

Con los años, el proyecto de Paul Green se ha convertido en una franquicia con más de 400 centros en quince países de todo el mundo y más de 80.000 alumnos activos. El centro de Barcelona está cerca de la parada de metro de Vallcarca. La escuela cuenta con 600 m² repartidos en dos plantas y dispone de aulas individuales, salas para ensayos en grupo y un escenario profesional, además de una zona recreativa y de descanso o para hacer deberes entre clases; los padres no pueden entrar. 

Dónde: Hurtado, 29 (Sarrià-Sant Gervasi)

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Professional DJ Kids

Professional DJ Kids
Professional DJ Kids
Foto: Professional DJ Kids

Qué: Professional DJ Kids es una escuela de DJ y producción musical para niños y jóvenes, aunque también imparten algunas clases particulares para adultos. Es un espacio donde los niños pueden experimentar y desarrollar proyectos musicales y audiovisuales que no se limitan solo a las horas de clase; también se relacionan con profesionales y miembros del colectivo Pioneer DJ Kids, así que el acceso a la escena musical de la ciudad es una realidad.

Dónde: Oblit, 44 (Horta-Guinardó)

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Restauración

El Flako

  • Cafeterías
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
El Flako
El Flako
© Maria Dias

Qué: ¿Bares de cereales: moda pasajera o tendencia con futuro? Llevan abriéndose en las principales ciudades del mundo casi una década. Muchos han cerrado, pero otros han logrado sobrevivir, como el de Barcelona. Aquí podéis encontrar hasta setenta marcas de cereales: nacionales, internacionales y ecológicas. Y así funciona: elegís el cereal que queráis y la leche (ofrecen diez tipos distintos), y a mover la cuchara (también podéis pedir café, té o batidos, entre otros). Imaginad qué paraíso de desayunos y meriendas: un plan perfecto para disfrutar con niños.

Dónde: Canvis Nous, 8 (Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera)

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Granja & Xocolateria La Nena

  • Cafés
  • Gràcia
Granja & Xocolateria La Nena
Granja & Xocolateria La Nena

Qué: Un lugar genial para ensuciarse los morros disfrutando de chocolate del bueno. La Nena es uno de los pocos lugares de Barcelona que elabora el chocolate con leche fresca, que te sirven hasta colmar la taza. Además, mantiene el estilo de una granja clásica: baldosas de cerámica, mesas de mármol y una barra llena de perdiciones dulces como pasteles caseros hechos con azúcar moreno, croissants, ensaimadas y galletas para acompañar el chocolate.

Dónde: Ramón y Cajal, 36 (Gràcia)

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Lucciano's

  • Heladerías
  • Dreta de l'Eixample
Lucciano's
Lucciano's
Lucianno's

Qué: Si paseáis por el centro de Barcelona y os parece ver una estación espacial con astronautas dentro, no os habéis vuelto locos: estáis delante de la nueva tienda de Lucciano’s, la mejor heladería de Argentina que ha abierto su primer local en Barcelona. Situada en el cruce entre Rambla Cataluña y Gran Via, la heladería se llama Gelatto Station Barcelona y recrea el diseño, la luz y el ambiente de una estación espacial.

Dónde: Gran Via, 601 (Eixample Dret) 

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Demasié

  • Dreta de l'Eixample
Demasié
Demasié
Foto: Lluis Miras

Qué: Galletas, pasteles, chocolatinas y bombones que quizás os hacen exceder los límites convenientes de glotonería. El Demasié Café está lleno de butacas y sofás cómodos y dispone de suficiente espacio para que podáis moveros con cochecitos sin problemas. Además, los grandes baños también están pensados para madres y padres que vienen con pequeños terremotos. Un café entrañable y acogedor para pasar la tarde a gusto.

Dónde: Princesa, 28 (Born)

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Petit Hípica

  • A la brasa
  • El Poble-sec
Petit Hípica
Petit Hípica
Foto: Petit Hípica

Qué: No todo el mundo lo sabe, pero la vertiente noroeste de la montaña de Montjuïc recibe el nombre de La Foixarda y fue hasta mediados del siglo XIX una cantera explotada por una familia barcelonesa de moleros. Ha llovido bastante desde entonces y ahora la zona cuenta con el Jardín Botánico de la ciudad, pistas de tenis, centro de escalada, el campo de rugby y escuela de hípica. Justo al lado de esta última hay este restaurante rústico, sin pretensiones, con una terraza junto a los caballos; ideal para ir en grupos grandes o niños. En temporada, hacen menús calçotada.

Dónde: Av. dels Montanyans, 1 (Poble-sec)

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Tiendas

Al·lots

  • Tiendas
  • Librerías
  • L'Antiga Esquerra de l'Eixample
Al·lots
Al·lots
Al·lots

Qué: Desde 1996, en el centro de la ciudad está este espacio de referencia para pequeños y jóvenes lectores. En la libreria Al·lots se mezclan los clásicos y las novedades –aunque los adultos también encontraran perlas– y sobre todo se caracterizan por una selección acurada en función de las habilidades de cada niño. Les podéis pedir consejo y os recomendarán el título indicado, porque son defensores de la filosofía que un libro es una herramienta de conocimiento, pero también uno de los mejores objetos lúdicos... 

Dónde: Consell de Cent, 266 (Eixample Dret) 

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Abracadabra Llibres

  • Tiendas
  • Librerías
  • El Gòtic
Abracadabra Llibres
Abracadabra Llibres
Foto: Llibreria Abracadabra

Qué: Esta librería, inaugurada en 2009, está pensada para los pequeños, pero se satisfacen las inquietudes de lectores de 0 a 100 años. La cuidada selección de Ricardo Rendón hace que en Abracadabra Libros se puedan encontrar títulos nacionales e internacionales –en inglés, francés, italiano y holandés– además de juguetes didácticos y objetos únicos. También se organizan talleres y exposiciones y encontraréis pequeños rincones para que los más pequeños puedan leer. Aquí apuestan por los buenos libros, los títulos hechos con rigurosidad y amor.

Dónde: General Álvarez de Castro, 5 (Gòtic)

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Sendak

  • Tiendas
  • Librerías
  • Barcelona
Sendak
Sendak
Foto: Sendak

Qué: A los promotores de Sendak les gusta decir que son "allí donde viven los libros", en homenaje al célebre título del ilustrador y escritor Maurice Sendak. Abrieron puertas en2017 y son especialistas en libros infantiles y juveniles, para lectores de los 0 a los 18 años. En su catálogo hay libros para pre lectores, álbum ilustrado, libros juego y narrativa, un pequeño espacio de juegos que estimulan la conversación, además de un apartado para adultos. También organizan clubes de lectura: de álbum ilustrado, para niños de 6 y 7 años; y de narrativa, de 8 a 10 años. 

Dónde: Còrsega, 461 (Gràcia)

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Casa Anita

  • Tiendas
  • Librerías
  • Vila de Gràcia
  • Crítica de Time Out
Casa Anita
Casa Anita
Maria Dias

Qué: Un espacio dedicado a niños y jóvenes donde los adultos también pasan horas descubriendo maravillas con portada, historias y un final. Se puede pedir consejo a la librera, escuchar las recomendaciones que les da al resto de clientes o ir por libre y remover por secciones. Está el espacio de tapa dura, para los que todavía no saben leer, el de cuentos populares y rondalles, junto a una pequeña selección para adultos -solo con títulos que a la dueña le gustaría leer- , y el espacio de narrativa, música, teatro, poesía y artistas, encarados en la sección de pedagogía, juegos y libros que hablan de libros. Pero la niña de los ojos de Casa Anita son los álbumes ilustrados, que esperan su turno para ser abiertos, ordenados dentro de cajas de vino. Los de conocimiento separados de los de ficción, claro. Los libros autoeditados, los juegos de papel y los títeres también han encontrado su espacio.

Dónde: Vic, 14 (Gràcia)

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La Central del Raval

  • Tiendas
  • Librerías
  • El Raval
La Central del Raval
La Central del Raval

Qué: A pesar de haber empezado en 1996 como librería especializada en Humanidades, La Central se ha convertido en uno de los espacios de referencia para lectores, autores y editoriales. En la sección de libros infantiles siempre encontraréis ejemplares interesantes. En la librería del Raval hay además algo que os puede interesar mucho si vais con niños: el Bar Central, situado en un precioso patio interior (cero coches y mucha calma).

Dónde: Elisabets, 6 (Raval)

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Londji

  • Tiendas
  • Juegos y juguetes
  • Ciutat Vella
Londji
Londji
Foto: Londji

Qué: En julio de 2019, Londji abrió tienda en Ciutat Vella para mostrar al mundo todos los juguetes de su universo. Es un lugar donde podréis tocar, remover y llevaros alguno de los 300 juguetes que tienen, de los 3 a los 103 años –reivindican el derecho a jugar sin discriminación por edad–, respetuosas con el medio ambiente –mucha madera y cada vez menos plástico–, seguras e imaginativas. Encontraréis juegos de mesa, puzzles, calcomanías, 'microgames', marionetas, juegos ópticos y juegos tradicionales que han modernizado.

Dónde: Princesa, 49 (Born)

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EcoTribu

  • Tiendas
  • Juegos y juguetes
  • Sant Andreu
EcoTribu
EcoTribu
Foto: EcoTribu

Qué: Claudia Mercadal, doula y asesora de lactancia, dirige esta juguetería multiespacio. Más allá de los juguetes (Vintiun, Kidy Wolf, Grapat, Petit Boum, Little Dutch, etc.), los materiales para manualidades y los libros infantiles, la tienda cuenta con una sala destinada al juego libre y a todo tipo de actividades dirigidas a las familias: talleres para los pequeños, cuentacuentos, conciertos, charlas para los mayores, yoga para embarazadas, etc. En sus redes sociales cuelgan la programación semanal.

Dónde: Berenguer de Palou, 31 (Sant Andreu)

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The LEGO Store Barcelona

  • Tiendas
  • Juegos y juguetes
  • Barcelona
The LEGO Store Barcelona
The LEGO Store Barcelona
Foto: Lego Flagship Store Barcelona

Qué: La flagship store de LEGO se basa en un modelo de retailtainment, una nueva forma de compra que potencia la interacción entre el cliente y la tienda. Es la primera tienda de este tipo de la marca en Europa y la tercera en el mundo, junto a las de Nueva York y Guangzhou (China). Con 800 m² de superficie, ofrece la mayor variedad de productos de LEGO en España. Desde Harry Potter, Star Wars, Disney hasta Marvel, lo tienen prácticamente todo.

Dónde: Pg. de Gràcia, 9 (Eixample Dret)

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Otros lugares chulos

House of Candy

  • Niños
  • Actividades curiosas
  • Dreta de l'Eixample
House of Candy
House of Candy
Foto: House of Candy

Qué: House of Candy es un espacio de 2.000 m² donde la fantasía y la infancia se mezclan en una experiencia única. Con diez salas inmersivas dedicadas a diferentes golosinas —chicles, ositos de goma, regaliz—, cada rincón está diseñado para que los adultos recuperen la sensación de ser niños y los pequeños exploren un universo lleno de colores, aromas y sorpresas. Las instalaciones incluyen espejos que distorsionan la realidad, helados gigantes, globos de aire caliente y paredes inflables, junto a piscinas de bolas y rincones con olores y tesoros escondidos. Todo está pensado para estimular la imaginación y los sentidos. Además, los espacios están preparados para poder tomar los mejores selfies, con laberintos, un Cadillac rosa y photocalls. Hay cafetería y tienda de golosinas con repostería artesanal, café de especialidad y dulces creativos.

Dónde: Gran Via, 620 (Eixample Dret) 

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Barcelona Bosc Urbà

  • Lugares de interés
  • Sant Martí
Barcelona Bosc Urbà
Barcelona Bosc Urbà

Qué: Para hacer deporte y poner a prueba vuestra adrenalina, en un parque y sin salir de Barcelona. Lanzáos en tirolina, cruzad de un lado a otro con lianas, haced puenting o caminad por troncos situados a 9 metros de altura… Atréveos con más de 50 atracciones de distintos niveles, para mayores y pequeños.

Dónde: Plaça del Fòrum, s/n (Sant Martí)

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L'obrador del Burot

  • Niños
  • Espacios para jugar
  • Barcelona
L'obrador del Burot
L'obrador del Burot

Qué: El Obrador del Burot es un taller de artes plásticas y cerámica regentado por la ceramista profesional Xedes Vallvè y Anna Llimós, licenciada en Bellas Artes. Organizan talleres en los que cada niño desarrolla con libertad su propio proyecto artístico, con la tutoría de las monitoras.

Dónde: Pau Alsina, 3 (Gràcia)

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Telefèric del Port

  • Lugares de interés
  • Torres y miradores
  • Ciutat Vella
Telefèric del Port
Telefèric del Port

Qué: ¡Una experiencia para vivir y ver las mejores vistas de Barcelona! La ciudad a vuestros pies durante 750 metros de recorrido para ver los lugares más emblemáticos a vista de pájaro. ¡Una experiencia que os hará sentir en una nube!

Dónde: Ps. Passeig Joan Borbó, 88 (Barceloneta)

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Poble Espanyol

  • Lugares de interés
  • Visitas turísticas
  • Sants - Montjuïc
Poble Espanyol
Poble Espanyol
© Poble Espanyol

Qué: Diseñado por Puig i Cadafalch para la Exposición de 1929, el Poble Español ofrece todo tipo de actividades infantiles (generalmente de 6 a 18 años), como talleres para aprender a hacer pan, de artesanía (cestería, cuero, vidrio pintado, esmalte al fuego) y talleres agrícolas. Solo los fines de semana y durante las vacaciones escolares. 

Dónde: Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 13 (Poble-sec)

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The Indoor Jumping Club

The Indoor Jumping Club
The Indoor Jumping Club
Foto: The Indoor Jumping Club

Qué: Más de 40 camas elásticas, rocódromo, juegos interactivos y una piscina de cubos es todo lo que necesitas para una buena tarde! Un espacio pensado para que los más pequeños (de 0 a 8 años) puedan disfrutar de un buen rato acompañado del adulto que lo puede supervisar y motivar todo el tiempo. Además, hay una zona exclusiva para niños y niñas de 0 a 2 años. ¡Todo lo que necesitas para pasar un rato de aventura!

Dónde: Perú, 230 (Sant Martí)

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