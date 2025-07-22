Qué: Si pensáis en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), seguramente os vendrán a la cabeza, por ejemplo, las pinturas de Taüll. A ojos de un niño pueden resultar estremecedoras, pero también fáciles de entender: si jugáis a imaginar que sois campesinos que no sabéis leer y nunca habéis visto una imagen (ni un dibujo, ni una pintura, ni una foto, ni un vídeo), ¿cómo sería entrar en una iglesia oscura en medio de la montaña y encontrar la mirada inquisidora de Dios?

El museo también os propone talleres y actividades pensadas para niños. Algunas cambian según las exposiciones, y otras, como los enigmas en el museo, son fijas y gratuitas. A partir de los 7 años, podéis convertiros en detectives con la actividad El robo del bestiario, un juego de pistas incluido con la entrada general en el que perseguís a unos ladrones de manuscritos y descubrís quién es el asesino de un pobre pastor a través de las obras expuestas. Además, El museo dibujado son cuadernos con propuestas para hacer una 'visita dibujada', perfectos para disfrutar del arte de forma autónoma y entretenida. Por último, para ir preparando la visita, el museo ofrece una selección de historias de la serie Una mà de contes, inspiradas en cuadros que después encontraréis en las salas.

Dónde: Parc de Montjuïc s/n (Sants-Montjuïc)