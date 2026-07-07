30 años del Doctor Music: el festival que llevó a David Bowie, Lou Reed, Patti Smith, Iggy Pop, Blur y Sepultura a un pueblecito del Pirineo

"Desde Woodstock, esto no se había visto nunca", aseguran en Les Valls d'Àneu, conscientes de que seguramente el 'festival de la vaca' ya no volverá nunca

El Doctor Music Festival, celebrado hace 30 años en los prados de Escalarre, en el Pallars Sobirà, todavía permanece en la memoria de los habitantes de los valles de Àneu. Este acontecimiento transformó el entorno rural, atrayendo a más de 25.000 asistentes a un valle con apenas 1.500 habitantes. Los vecinos todavía lo recuerdan como un evento musical de primer orden que puso Escalarre en el mapa con cabezas de cartel internacionales como David Bowie, Lou Reed, Iggy Pop, Blur, Patti Smith, Sepultura y Bad Religion. En los valles de Àneu recuerdan riadas de gente para acceder al festival y largas colas en los establecimientos para conseguir comida o bebida. Lamentan que no se pueda volver a celebrar un festival de estas características por falta de permisos.

El primer Doctor Music Festival se celebró en los prados de Escalarre (Valls d'Àneu) del 12 al 14 de julio de 1996. Este acontecimiento històrico transformó el entorno rural del Pallars. Prados donde hasta ese momento reinaba la tranquilidad, y que ocupaban vacas pastando o tractores trabajando en la recolección de la hierba, se transformaron en el escenario de uno de los mejores y más grandes festivales del momento. Los cobertizos que guardaban las pacas de hierba, guardaron equipos de sonido los días del festival.

Foto: Cedida a l'ACN per Jordi Uriach Doctor Music Festival 1996

Aluvión de visitantes que desbordaron los valles de Àneu

La organización, desde el primer momento, contó con la complicidad del territorio. Instituciones, propietarios de los terrenos y empresarios de la zona se alinearon para sacar adelante el festival. Josep Montaner Vidal, propietario de un bar en Esterri d'Àneu y ahora ya jubilado, explica que iban a ciegas y que el certamen superó todas las expectativas desde el primer minuto.

Montaner recuerda cómo en la puerta de su establecimiento y otras tiendas del pueblo había colas de gente que superaban los 150 metros para entrar. Pasaron de gastar como máximo 25 barras de pan al día a superar las 150 "y más que hubiéramos tenido", sentencia.

Josep Palobart, carnicero de Esterri d'Àneu, dice que la clientela se multiplicó por cuatro o por cinco y no daban abasto para atender. "Fue una auténtica locura", afirma. A modo de ejemplo, este carnicero explica que cada día asaban 400 pollos al ast, sin parar. Palobart también destaca que el beneficio no se limitó a Escalarre y Esterri d'Àneu, sinó que se extendió por todo el Pallars.

Cabezas de cartel de primer orden

Manel Arjó afirma que fue gracias, en gran parte, a su padre que se celebró el festival. Fue quien arrendó a la promotora la mayoría de los prados donde se hizo el Doctor Music. Su casa, al lado de la iglesia de Santa Maria d'Àneu, estaba en el epicentro de los conciertos. El backstage de los músicos lo tenía a diez metros de casa y recuerda ver de muy cerca a artistas de renombre como David Bowie, Lou Reed, Patti Smith, Iggy Pop, Blur y Suede. Pero recuerda especialmente a Rosendo, quien le firmó un LP. "No se había visto nunca y no lo volveremos a ver" sentencia Arjó.

Los 10 kilòmetros de gente caminando por los arcenes de la carretera, desde Escaló hasta Escalarre, dirección al festival, fue la primera imagen que hizo que Arjó se hiciera una idea de la magnitud del Doctor Music de Escalarre. "Fue alucinante", reconoce, y recuerda cómo tenía toda la música del momento al lado de casa. "Desde Woodstock, esto no se ha visto nunca", asegura. Además, Arjó señala que ahora los aficionados a la música invierten horas de coche para ir a ver a uno de estos artistas cuando, en Escalarre, "¡estaban todos, y en casa!", reivindica.

Foto: Cedida a l'ACN per Jordi Uriach Doctor Music Festival 1996

A pesar de la masificación que conllevó el Doctor Music, durante el evento no se registraron incidentes, peleas ni conflictos. Arjó recuerda el ambiente como una "fiesta continua" marcada por el "buen rollo".

El Pallars, sin embargo, no estaba preparado para recibir a estos artistas internacionales y prácticamente todos se alojaron en la Val d'Aran. Marta Azorín, carnicera de Esterri d'Àneu, cuenta que llegaban al festival en helicóptero, hecho que entonces despertaba la curiosidad de muchos vecinos.

Retorno del 'Festival de la vaca' que nunca llegó

Después de tres ediciones del también llamado Festival de la Vaca, el Doctor Music no se volvió a celebrar. Hace seis años, se intentó recuperar, pero finalmente el proyecto no se materializó y el regreso quedó en nada. Sobre todo porque nunca llegaron los permisos necesarios de la administración argumentando que la zona donde se quería volver a celebrar era inundable.

Arjó se lamenta de la “injusticia” que supuso que no autorizaran el regreso del Doctor Music y critica a las entidades ecologistas y las decisiones tomadas desde los "despachos de Barcelona", a quienes culpa del fracaso del retorno del Festival. El mismo lamento hace el actual presidente del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Carlos Isús, pieza fundamental en que la primera edición saliera adelante.

Los vecinos de los valles de Àneu son conscientes de que el festival seguramente ya no volverá nunca y que hace 30 años vivieron unos momentos históricos e irrepetibles que muchos todavía guardan en el recuerdo con nostalgia y orgullo.

Foto: Marta Lluvich / ACN Doctor Music Festival 1996

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