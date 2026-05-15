5 razones para ir a ver 'Dies d'estiu i de pluja', película sobre jóvenes hecha por jóvenes

Una película sobre jóvenes hecha por jóvenes. Así se presenta Dies d'estiu i de pluja, o la más que notable carta de presentación del Col·lectiu Espurnes, un grupo de jóvenes cineastas surgidos de la Universitat Pompeu Fabra que se estrena el 15 de mayo. A nosotros nos ha encantado.

1 - Porque es un cuento de verano

Biel, Abril y Gerard son amigos. Pero, como pasa en la vida de manera inevitable, algo parece haberlos distanciado. Les hace mucha ilusión su reencuentro para pasar unos días de verano en un pueblito del Pirineo de Huesca. Pero, entre excursiones, baños en el río, alguna fiesta y algún jo mai-mai, la comunicación parece no fluir como antes. Los tres guardan secretos, y los tres quieren reconectar, explicar qué les inquieta, pero parecen incapaces de conseguirlo.

2 - Para dar voz a los jóvenes.

Explica Eva Picazo, protagonista y coguionista de Dies d'estiu i de pluja, que la película surge de una pulsión y de una carencia: "Queríamos hablar de lo que nos atormentaba, de nuestras dudas. Lo que me encontraba es que esto les pasa a muchos jóvenes pero no lo veía reflejado en el mundo audiovisual”. Y es que el cine no suele representar con rigor las inquietudes y vulnerabilidades, los conflictos emocionales, la esencia de las relaciones y las dudas existenciales, de toda una generación. Y, cuando lo hace, se pasa por el filtro de adultos que quizá no logran conectar del todo. El equipo creativo de este relato pone manos a la obra y habla sin intermediarios de aquello que conoce de primera mano.

3 - Porque es cine en colectivo

Mireia Labazuy, Àlex Serra, Clàudia Vila, Eva Picazo, Carla Sánchez y Miquel Roig forman el Col·lectiu Espurnes. Por orden, tres directoras, dos guionistas y un director de fotografía, seis jóvenes que convirtieron su trabajo de fin de grado de Comunicació Audiovisual en la UPF en un largometraje (no muy largo, dura 66 minutos) con muchas virtudes que rodaron tomando decisiones de forma consensuada. De alguna manera, Dies d'estiu i de pluja sigue los pasos de otros títulos colectivos recientes del cine catalán, concebidos como proyectos de fin de estudios y estrenados en salas, como Les amigues de l'Àgata (2015), La filla d'algú (2019) o Un sol radiant (2023). Para el espectador curioso, una magnífica manera de tomar el pulso al futuro inmediato de nuestra cinematografía.

Foto: Col·lectiu Espurnes Col·lectiu Espurnes

4 - Porque tiene toneladas de talento

Con escasos recursos y un presupuesto mínimo, en Dies d'estiu i de pluja hay mucho cine. Este es un cuento veraniego que habla de hacerse mayor, de la búsqueda de la identidad, de una generación que vive con miedos ante un futuro lleno de incertidumbres. Y, por encima de todo, este cuento veraniego trata de decirse las cosas que realmente importan, de la fragilidad de los vínculos más íntimos y de la necesidad de no perderlos. Protagonizada por Berner Maynés, Hug Casals y Eva Picazo, la película se remata en una preciosa escena final con helados y una canción, La gent que estimo. La letra de este himno generacional de Oques Grasses conecta de forma extraordinaria con una obra sensible, honesta y luminosa.

5 - Porque tiene unos avalistas de confianza

Para espectadores potenciales que duden si apostar o no por la película, ver en los créditos los nombres de Tono Folguera y Guille Cascante, productores del fenómeno Balandrau, vent salvatge, y de Mar Canet (La amiga de mi amiga), supone todo un aval. Como también lo es su paso por el Festival de Málaga, el D'A e, incluso, el austríaco Crossing Europe. Dies d'estiu i de pluja se podrá ver en los barceloneses Cinemes Girona, pero también en salas de toda Cataluña (Terrassa, La Garriga, Lleida, Cambrils, Granollers, El Masnou o Girona), y en varias ciudades españolas.

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