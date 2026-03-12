Abre en el Raval una tienda de camisetas de fútbol vintage que ha triunfado como pop-up durante los últimos cinco años

Barcelona cuenta con un gran abanico de tiendas y mercadillos de ropa vintage, que se convierten en un gran plan cuando, además, tienen espacios gastronómicos e, incluso, pinchadiscos. Algunas de las paradas son pop-ups, a las que solo se puede ir en fechas seleccionadas. Esto ya no pasará con Real Vintage Football, que abre su propia tienda en Barcelona.

Para celebrar la nueva apertura en la Calle del Pintor Fortuny, 30, en pleno Raval, el próximo 21 de marzo de 12 a 21 h habrá cerveza gratuita, descuentos especiales y acceso prioritario a una gran selección de nuevas piezas que todavía no están disponibles en la tienda online.

Botiga Real Vintage Football

Foto: Real Vintage Football Botiga Real Vintage Football

Camisetas originales de los 90 y de los 2000

Después de cinco años construyendo una comunidad desde su canal digital y a través de eventos como El Clásico Pop-Up, PanenkaFest y Flow: Streetwear Market, que también coorganizan, Real Vintage Football abre una tienda física por primera vez.

Como en la página web, en la tienda se podrán encontrar camisetas de los 90 y 2000, junto con ropa deportiva vintage de marcas como Umbro, Nike, Adidas, Reebok y Puma.

El nuevo espacio se encuentra entre La Rambla y el MACBA, a escasos segundos de la plaza que conmemora la fundación del FC Barcelona por Joan Gamper, y como elementos especiales, en la inauguración destacarán piezas del club azulgrana y una selección de memorabilia y curiosidades vintage de la mano de A Store Like 94.

