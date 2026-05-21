Así afectará al tráfico de Barcelona la carrera Diagonal DiR Guàrdia Urbana 2026 el 24 de mayo

Barcelona se prepara para acoger el 23 y 24 de mayo la 12ª edición de la Carrera Diagonal DiR Guardia Urbana by Olistic, que ya cuenta con más de 14.000 inscritos. Con varias carreras en un mismo evento, diferentes calles de la ciudad quedarán cerradas al tráfico, concretamente durante las pruebas del domingo 24 de mayo.

Este evento comenzará con la participación infantil el sábado 23 de mayo con la Carrera DiR Kids, que se celebrará en los Jardines de Piscinas y Deportes, delante de las instalaciones de DiR Diagonal. Por lo tanto, esta jornada no afectará al tráfico, pero hay que mencionarla como parte de la iniciativa.

Horarios y recorrido

La circulación en Barcelona quedará afectada el domingo 24 de mayo con las carreras de cinco y diez kilómetros, que sí provocarán cortes de tráfico y afecciones en el transporte público. La prueba de 10 km arrancará a las 8.30 h en la Diagonal con la avenida de Pedralbes, pasará por la plaza de Francesc Macià, bajará por el paseo de Gracia hasta la calle de Valencia, y conectará con las calles de Castillejos, Bolivia y Badajoz para encarar el tramo final de la Diagonal y acabar en el paseo de Garcia Faria.

Por otro lado, la modalidad de cinco kilómetros compartirá el mismo tramo final, con la salida en el cruce de las calles de Valencia y Roger de Flor. Como gran novedad de este año, ambos circuitos se han diseñado para que las metas converjan en el frente marítimo del Poblenou, donde tendrá lugar la entrega de premios.

La carrera, sin embargo, no es el único evento del fin de semana: aquí te explicamos los mejores planes en Barcelona para este sábado y domingo.