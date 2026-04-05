Así puedes conseguir una sesión gratuita con el fotógrafo de perros más famoso del mundo en Barcelona

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Del 16 al 18 de abril, Christian Vieler estará en el centro comercial Diagonal Mar, donde también se realizarán actividades relacionadas con el mundo de las mascotas
Con un perro por cada diez habitantes, Barcelona se ha consolidado como una de las capitales más dog-friendly de Europa. En este contexto, llega a la ciudad un fenómeno mundial de la fotografía canina: Christian Vieler.
Del 16 al 18 de abril, el creador de la famosa serie Treat! - donde captura las expresiones de los perros al intentar atrapar un premio al vuelo- trasladará su estudio al centro comercial Diagonal Mar, donde hará fotografías a mascotas gratuitamente.
En este espacio, los visitantes también podrán disfrutar de otras actividades, como asesoramiento en alimentación, una ruleta de premios, pintacaras para niños y una galería exclusiva con las obras de Vieler.
Todas las actividades serán del 16 al 18 de abril, en la plaza central del centro comercial Diagonal Mar, ubicado en la avenida Diagonal, 3. El acceso a las actividades es gratuito, pero es necesario hacer reserva previa a través de este enlace.
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