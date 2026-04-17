La celebración, del 17 al 26 de abril, cuenta con propuestas que van desde las jornadas castelleras y los gigantes, hasta clases para bailar salsa

La Fiesta Mayor de la Sagrada Familia vuelve este fin de semana, del 17 al 26 de abril, con un programa lleno de actividades para todos los gustos. Esta edición de las fiestas es especial, ya que coincide con la conmemoración de los 100 años de la muerte de Antoni Gaudí. Por este motivo, se han preparado actividades que ponen de relieve el legado del arquitecto, además de las tradiciones de cultura popular que nunca fallan, como las matinades, los gigantes o las jornadas castelleras.

Una de las propuestas que más destaca en esta edición de la fiesta son las visitas guiadas gratuitas a la cripta y a la tumba del arquitecto reusense, que ofrece la parroquia de la Sagrada Família.

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Las visitas, que tienen una duración prevista de 30 minutos, se harán el viernes 24 de abril, de 17 h a 19 h, y el sábado 25 de abril, de 12 h a 14 h. Para reservar tu plaza, debes enviar un correo electrónico a pastoral@sagradafamilia.org. Si tienes pensado hacer la visita, no te despistes: las plazas son limitadas y las entradas vuelan.

Para que no te pierdas ningún detalle de la Fiesta Mayor de la Sagrada Família, aquí puedes consultar el programa completo con todas las fechas, los horarios y las ubicaciones: