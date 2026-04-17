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La celebración, del 17 al 26 de abril, cuenta con propuestas que van desde las jornadas castelleras y los gigantes, hasta clases para bailar salsa
La Fiesta Mayor de la Sagrada Familia vuelve este fin de semana, del 17 al 26 de abril, con un programa lleno de actividades para todos los gustos. Esta edición de las fiestas es especial, ya que coincide con la conmemoración de los 100 años de la muerte de Antoni Gaudí. Por este motivo, se han preparado actividades que ponen de relieve el legado del arquitecto, además de las tradiciones de cultura popular que nunca fallan, como las matinades, los gigantes o las jornadas castelleras.
Una de las propuestas que más destaca en esta edición de la fiesta son las visitas guiadas gratuitas a la cripta y a la tumba del arquitecto reusense, que ofrece la parroquia de la Sagrada Família.
Las visitas, que tienen una duración prevista de 30 minutos, se harán el viernes 24 de abril, de 17 h a 19 h, y el sábado 25 de abril, de 12 h a 14 h. Para reservar tu plaza, debes enviar un correo electrónico a pastoral@sagradafamilia.org. Si tienes pensado hacer la visita, no te despistes: las plazas son limitadas y las entradas vuelan.
Para que no te pierdas ningún detalle de la Fiesta Mayor de la Sagrada Família, aquí puedes consultar el programa completo con todas las fechas, los horarios y las ubicaciones:
Pasacalles de Fiesta Mayor – 19 h: Desfile festivo desde el Ateneu El Poblet hasta la plaza de la Sagrada Família para inaugurar las fiestas.
Pregón de Fiesta Mayor – 19.30 h: Inicio oficial de las celebraciones en la plaza de la Sagrada Família a cargo del arquitecto Jordi Faulí.
Noche joven del Poblet – De 22.30 h a 02 h: Conciertos y ambiente joven para cerrar el primer día en la plaza de la Sagrada Família.
Talleres infantiles y ciclocars – De 10.30 h a 14.30 h: Espacio de juegos, manualidades y circuito de vehículos para niños en la plaza de la Sagrada Família.
Quinto concurso de canto del Petit Cor – De 11 h a 13 h: Certamen musical abierto al barrio en el Ateneu El Poblet.
Concierto Filomena – 12.30 h: Espectáculo de música tradicional familiar en la calle Sardenya.
Correfoc infantil – De 18 h a 19.30 h: Tambores y chispas para los más pequeños con las 'colles' infantiles del barrio.
Concierto joven del Poblet – De 20 h a 02 h: Actuaciones musicales de grupos emergentes en la plaza de la Sagrada Família.
Correfoc adulto – 20.30 h: Espectáculo de fuego y percusión por las calles del barrio con la Farfolla y los Bestialots Espurnats.
Matinades geganteras – 08 h: Recorrido despertador con gralles y tambores desde la calle Lepant hasta la Antigua Fábrica Estrella Damm.
Mercado de payés – De 10 h a 14.30 h: Venta directa de productos de alimentación en la plaza de la Sagrada Família.
XXXVII Encuentro de gigantes – De 11 h a 14 h: Gran pasacalles con grupos invitados que finaliza frente al templo.
Danza tradicional – De 11.30 h a 12.30 h: Muestra de bailes del Esbart Gaudí en la calle Sardenya.
Muestra de cultura hondureña – De 16 h a 20 h: Gastronomía y bailes típicos de Honduras en la plaza de la Sagrada Família.
Charla científica – 18.30 h: Conferencia sobre la conciencia en el Auditorio del Ateneu El Poblet.
Visita guiada a la cripta y tumba de Gaudí – De 17 h a 19 h: Recorrido histórico por el corazón del templo (requiere inscripción previa por mail).
Latidos de teatro – De 18.30 h a 21 h: Representaciones teatrales cortas en el Ateneu El Poblet.
Cena y baile de Fiesta Mayor – De 21 h a 02 h: Cena popular de hermandad seguida de baile en la calle Sardenya.
Market de primavera – De 10 h a 23 h: Feria de artesanía y comercio de proximidad en la calle Provença.
Paseo por los pasajes – De 10.30 h a 12 h: Ruta guiada para descubrir la historia de los pasajes del barrio.
¡Bailemos salsa! – De 11 h a 13 h: Clase abierta y música latina en la plaza de la Sagrada Família.
El jardín del Poblet – De 11 h a 14 h: Mañana familiar con juegos, chocolatada y talleres en la calle Nàpols.
Visita guiada a la cripta y tumba de Gaudí – De 12 h a 14 h: Segunda jornada de puertas abiertas en la cripta del templo.
Puertas abiertas ANC – De 12 h a 14 h: Encuentro vecinal y vermut en la sede de la calle Castillejos.
XIII aniversario Beirao Percussió – De 13 h a 20 h: Fiesta de ritmos y tambores en la plaza de la Sagrada Família.
Torneo de ajedrez – De 16.30 h a 20 h: Partidas rápidas para todas las edades en la calle Nàpols.
Bajada de trastos – De 17 h a 19 h: Carrera de vehículos caseros sin motor en la calle Lepant.
Concierto homenaje a John Coltrane – De 19 h a 21 h: Sesión de jazz y cultura musical en el Ateneu El Poblet.
Misa de Fiesta Mayor – 09 h: Celebración religiosa en la Basílica de la Sagrada Família.
La placeta: jugar, comer y cuidar – De 11.30 h a 13.30 h: Espacio lúdico sobre sostenibilidad en la plaza de la Sagrada Família.
Diada castellera – De 12 h a 14 h: Actuación de torres humanas en la calle Sardenya con las 'colles' invitadas.
Baile de sardanas – De 12 h a 14 h: Danza tradicional con la Cobla Rambles en la plaza de la Sagrada Família.
Muestra de cultura nepalí – De 16 h a 20 h: Clausura de las fiestas con tradiciones del Nepal en la plaza del templo.
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