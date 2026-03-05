Este 2026 está lleno de conciertos, exposiciones, fiestas y cultura popular para recordar el centenario de la muerte del genial arquitecto

Este 2026 se cumplen 100 años de la muerte de Antoni Gaudí. El arquitecto fue atropellado por un tranvía en Barcelona y, como iba vestido de manera humilde, la gente que pasaba lo confundió con una persona sin hogar y no lo socorrieron a tiempo. Inevitablemente, perdió la vida. En homenaje al arquitecto, autor de obras que definen la identidad de Barcelona como la Sagrada Familia y el Park Güell, Cataluña organiza eventos para celebrar su figura y su legado.

A continuación, te presentamos una selección de actividades gratuitas para descubrir a fondo el universo del genio que convirtió la naturaleza en arte:

1. Exposición ‘Intramurs. La cuna de la arquitectura moderna en Cataluña (1872-1962)’

Esta muestra recupera la memoria de la antigua Escuela de Arquitectura. Ubicada en la segunda planta del Edificio Histórico de la Universidad de Barcelona, la exposición es un homenaje a la contribución de la UB en la formación de arquitectos. Es, además, una oportunidad única para conocer el emblemático edificio por dentro.

Fechas: Del 16 de abril al 12 de diciembre de 2026.

2. Ponencia ‘Gaudí, diseñador de muebles’

Poca gente sabe que, además de edificar, Gaudí era un experto interiorista. Esta ponencia, a cargo de Mònica Piera Miquel, explora su faceta como diseñador de mobiliario en formato de diálogo. Se llevará a cabo en la sala teatro del Ateneu Unió, en la Colonia Güell (Santa Coloma de Cervelló).

Fecha: 11 de junio a las 18.30 h.

3. Exposición ‘Avenida Gaudí, una memoria viva entre la Sagrada Familia y el Hospital de Sant Pau’

La muestra pone en valor la Sagrada Familia y el Recinto Modernista de Sant Pau. El eje formado por la avenida Gaudí es mucho más que una conexión urbana, ya que el arquitecto hizo del barrio parte de su obra: utilizó a vecinos como modelos para las esculturas de la fachada del Nacimiento y construyó unas escuelas para los hijos de los obreros. La exposición tendrá lugar en el Recinto Modernista de Sant Pau.

Fechas: Del 15 de julio al 15 de noviembre en el Recinto Modernista de Sant Pau.

4. Ceremonial de apertura de cultura popular en la Sagrada Familia

Las colles del barrio y de la ciudad presentan un espectáculo con un relato que conectará con la historia y el simbolismo de la Basílica, así como con la historia de la ciudad que la acoge.

Fecha: 19 de septiembre a las 18 h, justo delante de la Sagrada Familia.

5. Ciclo de conciertos 'Northern Cellos'

Con motivo del Año Gaudí, el tradicional Ciclo de Conciertos en la Cripta de la Colonia Güell presenta un programa excepcional. Northern Cellos es un cuarteto de violonchelos eléctricos y una batería que presentan un espectáculo basado en una selección de bandas sonoras cinematográficas.

Fecha: 25 de septiembre a las 19 h. (Entrada gratuita con reserva previa).

6. La Fiesta del Modernismo de la Colonia Güell

Una recreación teatral y escenográfica de la vida cotidiana de esta colonia textil de finales del siglo XIX. El hilo conductor será la visita de Gaudí a la Colonia Güell para realizar el seguimiento de las obras de la iglesia. Los diálogos se basan en la memoria oral de sus habitantes.

Fechas: Del 2 al 4 de octubre, de 10.30 h a 14.30 h, en la Colonia Güell (Santa Coloma de Cervelló).

7. Jornada familiar ‘Gaudir amb Gaudí’

Un espacio lúdico y educativo pensado para acercar a los niños al fascinante mundo de la arquitectura y de la obra de Gaudí, en un entorno tan emblemático como la plaza de la Sagrada Familia.

Fecha: 4 de octubre (primer sábado de mes).

8. Conmemoración de la colocación de la primera piedra de la Iglesia de la Colonia Güell

La Colonia Güell revivirá la ceremonia vivida en 1908 con una procesión, personajes de la época y elementos del séquito festivo. El acto culminará con un espectáculo de drones luminosos inspirado en las formas galdinianas.

Fecha: 4 de octubre a partir de las 18 h, en la Colonia Güell.

9. Inauguración de la maqueta táctil: ‘Descubrir la Basílica de la Sagrada Familia con todos los sentidos’

La Sagrada Familia y la Fundación ONCE organizan esta actividad en el Museo de la Basílica para permitir que personas con dificultades de visión descubran la forma y la esencia del monumento mediante un recorrido táctil ordenado.

Fecha: 13 de diciembre en el Museo de la Basílica.

10. Concierto 'En Navidad la originalidad es volver al origen'

La Basílica cierra el año con un acto solemne de música y luz para felicitar la Navidad a la ciudadanía. La Escolanía de Montserrat, junto con la Orquesta Sinfónica del Vallès, ofrecerán una actuación musical con villancicos catalanes llenos de emoción y espiritualidad.

Fecha: 18 de diciembre de 2026 a las 19 h.

