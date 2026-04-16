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Así puedes instalar tu DNI en el móvil: el carnet digital ya es válido en todas partes

Desde el 2 de abril, el digital tiene la misma validez que el físico en cualquier espacio donde sea necesario mostrarlo

Laia Carpio Fusté
Escrito por
Laia Carpio Fusté
Periodista
Persona amb un mòvil
Unsplash | Persona amb un mòvil
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Hace ya años que parece que los móviles se han tragado objetos de casa: alarmas, reproductores de música, guías con los lugares más especiales de la ciudad… y, desde hace poco, también la cartera. Las tarjetas de crédito y de transporte también existen en formato digital y, desde el 2 de abril de 2026, las empresas privadas y la administración pública están obligadas a aceptar el DNI electrónico como si fuera el físico.

La aplicación móvil MiDNI, avalada por la Policía Nacional, es una alternativa digital segura para no tener que llevar el carnet de plástico siempre encima.

Cómo instalar el DNI en el móvil

Antes de nada, debes registrar tu DNI digital y asegurarte de que los certificados de tu carnet físico estén activos. Puedes hacerlo utilizando un lector de tarjetas o bien dirigiéndote a los Puntos de Actualización de Documentos (PAD) que encontrarás en las oficinas de la Policía Nacional.

Una vez verificados los certificados, solo tienes que descargar la aplicación oficial en tu dispositivo. Para activar el eDNI, deberás introducir tu número de DNI junto con el número de soporte para que tu identidad digital esté operativa.

Funcionamiento y seguridad de la app

El funcionamiento de la app se basa en la conexión en tiempo real con los servidores policiales para evitar cualquier falsificación. La seguridad se refuerza mediante la generación de códigos QR sellados digitalmente que tienen una validez limitada de solo 60 segundos.

Una de las ventajas principales de MiDNI - aparte de evitar pérdidas del documento físico - es el control de la privacidad. El usuario puede elegir qué información quiere compartir según la situación, como mostrar solo la mayoría de edad o el perfil simple.

Si buscas lugares donde estrenar tu eDNI, puedes probar las mejores coctelerías de Barcelona.

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