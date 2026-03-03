Así puedes reservar una ruta gratuita para conocer todos los secretos de La Rambla

Del 12 de marzo al 4 de abril se realizarán diecinueve tours por el barrio, con temáticas que van desde el Barça hasta el teatro

Los tours guiados son un básico de los viajes, porque permiten descubrir los rincones y aprender historias, pero… ¿conocemos la ciudad donde vivimos? Tras el éxito que han tenido las anteriores ediciones de (Re)descobreix La Rambla –con las plazas agotadas para todas las rutas–, Amics de La Rambla ha preparado una nueva edición con 19 rutas gratuitas para conocer el barrio, del 12 de marzo al 4 de abril.

Las rutas, para las cuales es necesaria inscripción previa en la página de Amics de La Rambla a partir del 2 de marzo, ofrecen temáticas como La Rambla y el Barça o La Rambla, cuna del teatro de Barcelona. Estas, justamente, son dos nuevas incorporaciones de esta edición.

En esta, se han programado diecinueve rutas y hay once diferentes:

Barcelona en llamas: La Rambla

La Rambla, un viaje en el tiempo

La Rambla y el Barça

La Rambla más oscura, Gòtic

La Rambla Univers Literari

La Mercè: el primer barrio de mar de Barcelona

Ruta por los escenarios de la novela La Señorita de la calle Avinyó

De La Rambla a la Copa América. Historia del Port Vell de Barcelona

La Rambla, cuna del teatro de Barcelona

La Rambla más oscura. Raval

Las rutas también están disponibles en línea

Si te quedas sin entradas porque se agotan, hay una alternativa: se pueden realizar seis rutas en línea con la ayuda de un dispositivo móvil: Las fachadas de La Rambla, La Rambla del cine, Personajes de La Rambla, Fotógrafos de La Rambla, Fondas y Hoteles de La Rambla, y Obras de arte en La Rambla.

Las seis rutas proponen un paseo-juego por La Rambla con preguntas y se pueden hacer solos o en grupo, y están disponibles en la web de Amics de La Rambla.

