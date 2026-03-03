Así puedes reservar una ruta gratuita para conocer todos los secretos de La Rambla

[title]
Los tours guiados son un básico de los viajes, porque permiten descubrir los rincones y aprender historias, pero… ¿conocemos la ciudad donde vivimos? Tras el éxito que han tenido las anteriores ediciones de (Re)descobreix La Rambla –con las plazas agotadas para todas las rutas–, Amics de La Rambla ha preparado una nueva edición con 19 rutas gratuitas para conocer el barrio, del 12 de marzo al 4 de abril.
Las rutas, para las cuales es necesaria inscripción previa en la página de Amics de La Rambla a partir del 2 de marzo, ofrecen temáticas como La Rambla y el Barça o La Rambla, cuna del teatro de Barcelona. Estas, justamente, son dos nuevas incorporaciones de esta edición.
En esta, se han programado diecinueve rutas y hay once diferentes:
-
Barcelona en llamas: La Rambla
-
La Rambla, un viaje en el tiempo
-
La Rambla y el Barça
-
La Rambla más oscura, Gòtic
-
La Rambla Univers Literari
-
La Mercè: el primer barrio de mar de Barcelona
-
Ruta por los escenarios de la novela La Señorita de la calle Avinyó
-
De La Rambla a la Copa América. Historia del Port Vell de Barcelona
-
La Rambla, cuna del teatro de Barcelona
-
La Rambla más oscura. Raval
Las rutas también están disponibles en línea
Si te quedas sin entradas porque se agotan, hay una alternativa: se pueden realizar seis rutas en línea con la ayuda de un dispositivo móvil: Las fachadas de La Rambla, La Rambla del cine, Personajes de La Rambla, Fotógrafos de La Rambla, Fondas y Hoteles de La Rambla, y Obras de arte en La Rambla.
Las seis rutas proponen un paseo-juego por La Rambla con preguntas y se pueden hacer solos o en grupo, y están disponibles en la web de Amics de La Rambla.