Los 51 lugares de Catalunya que tienes que ver al menos una vez en la vida

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Congost de Mont Rebei
Shutterstock | Congost de Mont Rebei
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51 lugares de Cataluña que debes conocer

Playas, bosques, patrimonio cultural y pueblos con encanto en Cataluña. Estos son algunos lugares de visita obligada que no te puedes perder.

Xavier Amat
Escrito por Xavier Amat
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Hay lugares de Cataluña que son de visita obligada. Desde los Pirineos hasta los cientos de kilómetros de costa mediterránea con encantadoras calas. Capitales que conservan grandes monumentos históricos que narran nuestro pasado y rincones que parecen anclados en tiempos medievales. También tenemos parques naturales y Patrimonios de la Humanidad a raudales, así como pequeñas ciudades y pueblos –algunos muy cerca de Barcelona y preciosos– que merecen una visita independientemente de la época del año. Es tan fácil encontrar el destino ideal para cada ocasión, tanto si queréis hacer una simple escapada, practicar montañismo o refrescaros en una piscina natural. ¿Queréis saber cuáles son los lugares de Catalunya que tenéis que ver, al menos, una vez en la vida? ¡Aquí tenéis la lista!

NO TE LO PIERDAS: Los pueblos más bonitos de Catalunya

Time Out Market Barcelona

Time Out Market Barcelona

  • Qué hacer
  • El Gòtic
Time Out Market Barcelona
Photograph: Time Out Market Barcelona

Time Out Market es un concepto único que tiene como objetivo celebrar los sabores más auténticos y reunir la mejor comida y cocineros de una ciudad bajo un mismo techo. Lo encontrarás en la terraza-mirador del Maremagnum, en un espacio de 5.250 metros cuadrados de diseño espectacular que acoge una cuidada selección de 14 chefs, un restaurante de servicio completo y cuatro bares: dos de ellos al aire libre, con vistas alucinantes en el mar y la ciudad. Para hacerlo aún más bonito, las artistas Marina Capdevila y Amaia Arrazola han estampado su visión de Barcelona en dos murales preciosos en dos paredes de las terrazas. Además, en el centro del mercado hay un escenario con una visión de 360º, que ofrece una programación de cultura y espectáculos a cargo de la redacción de Time Out Barcelona. Y otra buena noticia: está abierto 364 días al año, de 10 de la mañana a las 12 de la madrugada (hasta la 1 en el caso del Paradiso).

Los 51 lugares de Catalunya que tienes que ver al menos una vez en la vida

51. Casa-Museu Salvador Dalí

  • Qué hacer
  • Portlligat
Casa-Museu Salvador Dalí
Casa-Museu Salvador Dalí

Josep Pla lo tenía claro: "No creo que haya ninguna, en este país ni en muchos otros países, parecida". La Casa-Museo Dalí es una pequeña casa de pescadores, situada en Portlligat, donde el pintor vivió y trabajó habitualmente desde 1930 hasta la muerte de Gala, en 1982. Por dentro, tiene una estructura laberíntica y un montón de pequeñas salas, y, además, la decoración está formada por objetos inconexos que Dalí fue coleccionando. Por fuera, destaca el huevo gigante arriba del tejado, ya que, según el artista, se trataba de una casa "intrauterina". Por cierto, por la casa, convertida en museo desde la muerte de Dalí, pasaron personalidades de la época como Walt Disney o la Duquesa de Windsor.

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50. Reus

Reus
Reus
Foto: Shutterstock

La ciudad de la niñez de Gaudí (nuestro arquitecto más famoso, con muchísima presencia en la ciudad) está a 13 kilómetros de Tarragona y esconde algunos de los edificios modernistas más espectaculares de Catalunya, como la majestuosa Casa Navàs, obra de Domènech i Montaner, y el Instituto Pere Mata. También son de visita obligada el Museo Salvador Vilaseca de arqueología, la iglesia Sant Pere y el Teatro Fortuny. Es la capital del vermut, así que después de pasear por su animado centro, sentaos en una terraza de la plaza Mercadal y saboread este aperitivo antes de ir a comer o cenar a algunos de sus muy ricos y variados restaurantes.

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49. Colonia Güell

Colonia Güell
Colonia Güell
Colònia Güell

El recinto de la colonia Güell, nacida en 1890, cuando el industrial textil Eusebi Güell decidía trasladar la fábrica de tejidos de algodón El Vapor Vell del barrio de Sants a Santa Coloma de Cervelló, está integrado por la propia colonia, el Centre d’Interpretació y la Cripta Gaudí. Podéis realizar la visita con audioguías o, si lo preferís, los domingos y festivos, a las doce del mediodía, podéis hacer una visita guiada por todo el conjunto histórico. Los sábados por la mañana encontraréis un mercado campestre con productos locales.

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48. Castillo de Cardona

Castillo de Cardona
Castillo de Cardona
FOTO: Shutterstock

De estilo románico y gótico -pero por encima de todo espectacular- es una fortificación medieval ubicada en un lugar privilegiado y de dimensiones considerables, que sido escenario de muchos acontecimientos históricos. Se deben visitar todos sus rincones, pero a nosotros nos tiene especialmente cautivados la llamada torre de la Minyona, del siglo XI, y la iglesia de Sant Vicenç, en muy buen estado de conservación a pesar de sus casi mil años de historia. Si lo deseáis, podéis alojaros en el Parador de Turismo que ocupa una parte del castillo.

Se recomienda la compra de entradas anticipadas siempre y cuando haya plazas disponibles. 

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47. Cartuja de Escaladei

Cartuja de Escaladei
Cartuja de Escaladei
© Pere Sanz

En un paraje único se sitúa la primera cartuja de toda la Península Ibérica, la de Escaladei (s.XII), una visita imprescindible si os acercáis al Priorat. Es cierto que, hoy en día, gran parte de la construcción son ruinas, sin embargo podréis ver los restos de sus tres claustros -uno completamente restaurado-, la iglesia, el refectorio, una celda reconstruida hasta el detalle más mínimo... Aprovechad también para descubrir sus entornos, la sierra del Montsant, ¡Ah, y los vinos que se elaboran por la zona!

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46. Horta de Sant Joan

Horta de Sant Joan
Horta de Sant Joan
Shutterstock

Enclavado en la comarca de la Terra Alta, es un rincón mágico que combina la inspiración artística que atrajo a figuras como Pablo Picasso con un entorno natural espectacular. Rodeado por las montañas de Benifassà y cruzado por el serpenteante río Canaletes, Horta de Sant Joan ofrece numerosas opciones para practicar senderismo, barranquismo y una rica experiencia gastronómica. Su historia y cultura se reflejan en las calles empedradas y plazas con encanto, y en los museos locales como el Centro Picasso y el museo de la batalla del Ebro.

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45. Camprodon

Camprodon
Camprodon
Foto: Shutterstock

La villa da nombre a un hermoso valle pirenaico que, dotado de algunas calles repletas de tiendas, constituye su centro comercial. Pero además, Camprodon guarda un gran interés turístico y patrimonial. El Pont Nou sobre el río Ter es uno de los paisajes más fotografiados del Pirineo Oriental, mientras que el monasterio de Sant Pere, de estilo románico que data del siglo X, es frecuentemente visitado. En esta misma localidad nació el reconocido compositor Isaac Albéniz, y existe un museo totalmente dedicado a él.

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44. Aiguamolls de l'Empordà

Aiguamolls de l'Empordà
Aiguamolls de l'Empordà
Foto: Shutterstock

Protegidos como Parque Natural, los Aiguamolls ocupan cerca de 5.000 hectáreas y son el hábitat de montones de aves. Más de 300 especies han sido vistas por estas latitudes, de las cuales 82 viven permanentemente entre estas lagunas y dunas. La cigüeña es el animal más emblemático del parque, pero hay muchísimos más que son igual de bonitos y que no podréis ver en ningún otro lugar del país. Con el debido respeto, podréis pasear por aquí para admirar la fauna en libertad durante horas y horas.

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43. El Pedraforca

El Pedraforca
El Pedraforca

Definitivamente uno de los montes más emblemáticos de Cataluña, no tanto por su altura (2.506 metros) como por su solitaria ubicación y su forma de horca -dos picos separados por un gran collado-. El simple hecho de verla en directo ya merece la pena, pero si además os veis capaces a nivel físico, subir a la cima no es un reto imposible y además es una excursión que, dicen, todo catalán debe realizar al menos una vez en la vida. Si no te atreves con la escalada, siempre puedes aprender las muchas leyendas del monte que se han originado debido al singular perfil del Pedraforca.

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42. Castellar de n'Hug

Castellar de n'Hug
Castellar de n'Hug

Hay una gran cantidad de pueblos del Pirineo catalán que os recomendamos visitar. Castellar de n'Hug es uno de ellos, pero lo destacamos aquí no sólo por su bella fisonomía, también porque en él nace el río Llobregat, y lo hace como un gran espectáculo de la madre naturaleza. Lo mejor de todo es que, para poder disfrutar de este regalo de vistas privilegiadas, no tendréis que andar mucho. Tampoco podemos obviar las dos iglesias románicas del pueblo, Santa Maria y Sant Vicenç.

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