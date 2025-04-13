Los 51 lugares de Catalunya que tienes que ver al menos una vez en la vida

Time Out Market es un concepto único que tiene como objetivo celebrar los sabores más auténticos y reunir la mejor comida y cocineros de una ciudad bajo un mismo techo. Lo encontrarás en la terraza-mirador del Maremagnum, en un espacio de 5.250 metros cuadrados de diseño espectacular que acoge una cuidada selección de 14 chefs, un restaurante de servicio completo y cuatro bares: dos de ellos al aire libre, con vistas alucinantes en el mar y la ciudad. Para hacerlo aún más bonito, las artistas Marina Capdevila y Amaia Arrazola han estampado su visión de Barcelona en dos murales preciosos en dos paredes de las terrazas. Además, en el centro del mercado hay un escenario con una visión de 360º, que ofrece una programación de cultura y espectáculos a cargo de la redacción de Time Out Barcelona. Y otra buena noticia: está abierto 364 días al año, de 10 de la mañana a las 12 de la madrugada (hasta la 1 en el caso del Paradiso).
Hay lugares de Cataluña que son de visita obligada. Desde los Pirineos hasta los cientos de kilómetros de costa mediterránea con encantadoras calas. Capitales que conservan grandes monumentos históricos que narran nuestro pasado y rincones que parecen anclados en tiempos medievales. También tenemos parques naturales y Patrimonios de la Humanidad a raudales, así como pequeñas ciudades y pueblos –algunos muy cerca de Barcelona y preciosos– que merecen una visita independientemente de la época del año. Es tan fácil encontrar el destino ideal para cada ocasión, tanto si queréis hacer una simple escapada, practicar montañismo o refrescaros en una piscina natural. ¿Queréis saber cuáles son los lugares de Catalunya que tenéis que ver, al menos, una vez en la vida? ¡Aquí tenéis la lista!
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