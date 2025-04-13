Los 51 lugares de Catalunya que tienes que ver al menos una vez en la vida

De estilo románico y gótico -pero por encima de todo espectacular- es una fortificación medieval ubicada en un lugar privilegiado y de dimensiones considerables, que sido escenario de muchos acontecimientos históricos. Se deben visitar todos sus rincones, pero a nosotros nos tiene especialmente cautivados la llamada torre de la Minyona, del siglo XI, y la iglesia de Sant Vicenç, en muy buen estado de conservación a pesar de sus casi mil años de historia. Si lo deseáis, podéis alojaros en el Parador de Turismo que ocupa una parte del castillo.

Se recomienda la compra de entradas anticipadas siempre y cuando haya plazas disponibles.