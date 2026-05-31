Gorg de les Bruixes
Foto; Shutterstock

Las mejores piscinas naturales de Cataluña

10 saltos de agua, balsas, pozas y calas de Cataluña para refrescarse en verano

Escrito por Aída Pallarès y Albert Martí
Siempre apetece alejarse de los lugares masificados y disfrutar de la naturaleza y el aire libre. Por Cataluña hay piscinas naturales que, a pesar de ser poco conocidas, no tienen nada que envidiar a las mejores piscinas públicas de Barcelona. En medio del bosque, en una cala totalmente escondida, siguiendo el curso del río... encontramos pozas, cascadas y piscinas rodeadas de paisajes refrescantes. Pero, ¿Cuáles son las mejores piscinas naturales de Cataluña? Si estáis pensando qué hacer este verano para refrescaros, ¡zambullíos en estas pozas y sobre todo respetadlas y ayudad a su conservación! Es nuestra responsabilidad que estos parajes naturales se mantengan intactos después de nuestro paso por ellos.

Gorg Blau de Sant Aniol d'Aguja

Shutterstock

Sant Aniol d'Aguja (Girona) es el lugar perfecto para combinar deporte y diversión. Se trata de una ruta de 15 km (4 o 5 horas dependiendo del ritmo) que sigue el cauce de la Riera de Sant Aniol. Podrás cruzar puentes colgantes, andar a través del río y bañarte en piscinas naturales de agua transparente. Además, también puedes conocer el Salt de la Núvia y el Salt del Brull (el de la foto). Actualmente la ermita romántica de Sant Aniol d'Aguja del siglo XI está cerrada, pero se puede ver desde fuera.  

Cómo llegar El camino más recomendado es aparcar en Sadernes (es necesario reservar el aparcamiento en temporada alta) y hacer una ruta circular de 15 km pasando por lugares emblemáticos hasta el Gorg Blau.

Precios Puedes bañarte gratuitamente en zonas permitidas. 

Congost de Mont-Rebei

Foto: Shutterstock

Se trata de un desfiladero forma parte de dos comunidades autónomas: Cataluña y Aragón. El recorrido, que transcurre en un cañón con paredes de 500 metros de altura, tiene unas vistas impresionantes. La ruta atraviesa la Sierra del Montsec y discurre paralelo al río Noguera Ribagorçana en su camino a los Pirineos. Además, es una excursión que se adapta a todos los niveles, tanto para aquellos que tienen más experiencia como para los que no están habituados.

Cómo llegar Conduces hasta La Masieta (o a la Pertusa/Montfalcó), aparcas con reserva y luego sigues un camino gratuito excavado en la roca (GR‑1). Si quieres coche o moto cerca del camino, asegúrate de reservar con antelación, especialmente en verano y fines de semana.

Precio Las rutas guiadas por la zona pueden costar hasta 50,90 euros por persona, pero también se pueden hacer por libre.

Gorg de les Bruixes, Sant Joan de les Abadesses

Foto: Shutterstock

Aunque el nombre original es Gorg de Malatosca, la leyenda dice que en las noches de luna llena, las brujas se reunían aquí para realizar aquelarres. Es por eso que, es más conocido como el Gorg de les Bruixes. El paisaje del que se rodea esta piscina natural es un entorno incomparable repleto de naturaleza. Cerca de la poza encontrarás un espacio de pícnic para poder comer. Es una opción perfecta para hacer una escapada con los más pequeños.

Cómo llegar Aparcar en la antigua estación de Sant Joan de les Abadesses, caminar por una vía verde, cruzar la carretera GI‑401 y seguir el sendero 200–300 m hasta el gorg.

Precios El acceso y el aparcamiento son gratuitos.

La Fontcalda

Shutterstock

La Terra Alta acoge la que quizás es la piscina natural más conocida de Cataluña. Y su nombre no es en vano: ¡su temperatura se sitúa en los 38 grados! Situada entre las sierras de esta comarca, la Fontcalda en realidad son diversas piscinas que se forman a partir de la llegada del río Canaletes a un desfiladero.

Cómo llegar En coche se puede llegar por la T-361 hasta la antigua estación de Prat de Compte, que da acceso al Santuario. En bici o a pie se recomienda el camino de la vía verde del Valle de Zafrán.

Precios El baño, el acceso y el aparcamiento son totalmente gratuitos.

La Gorguina

© Monica Ordonez Farreras

Se encuentran en el Baix Camp. Concretamente entre Vilaplana y La Febró. Tendréis que caminar más de 5 km para llegar, pero vale la pena. Y mucho. La recompensa es espectacular: una cascada que crea una piscina natural rodeada de rocas. ¡Una gran excursión!

Cómo llegar Aparcar en el Mas dels Frares (TV‑704, km 26), seguir el GR‑7 hasta el río y visitar los tres gorgs –el último es la Gorguina– en una ruta circular de 5–6 km.

Precios Son gratuitos tanto el aparcamiento como el acceso.

Niu de l'Àliga

Wikiloc

En el entorno natural de Alcover (Alt Camp) se encuentra la pequeña cascada del Niu de l’Àliga, con el agua que viene directa del río Glorieta. En su momento, el agua servía para mover molinos y acabó creando esta balsa rodeada de vegetación. La prominente roca que se eleva, a través del tiempo y del deterioro, ha acabado originando el nombre de este entorno natural. 

Cómo llegar Se llega desde el Mas del Forés a través de un camino de montaña de subida de una hora, ideal para hacer en familia. 

Precio El baño es gratuito.

Pozas del Torrent de la Cabana

shutterstock

Las siete pozas de Campdevànol, que se encuentran cerca de Ripoll, son de los más conocidos. Y con razón. A medida que avanza la ruta, de poca dificultad y conocida como Itinerario de las pozas de la Cabana, te vas encontrando pozas con sus correspondientes piscinas naturales. Os animamos a ir porque la ruta y el paisaje son de ensueño. 

Cómo llegar Para acceder a las pozas es obligatorio hacer reserva previa, excepto si estás alojado en algún establecimiento turístico de Campdevànol.

Precios Acceso, baño y aparcamiento son gratuitos. En temporada de mucha afluencia, se cobran 6 euros por persona y es gratuito para menores de 12 años. Se limita el aforo.

Cala Bramant

Shutterstock

Más conocida como Cala de los Enamorados, esta pequeña cala es una especie de cercado de mar que se enrosca rodeando el mar y formando, ahora así, una pequeña piscina natural. No solo es un rincón idílico y bastante tranquilo, sino que, también ofrece unas vistas alucinantes de Llançà, el Port de la Selva e, incluso, el Cap de Creus. Una pequeña y desconocida joya. 

Cómo llegar Para llegar lo mejor es ir en barco o kayak a través de una abertura que lo conecta con el mar, pero si te atreves también puedes acceder a pie. Hay aparcamiento gratuito en Grifé o Cap Ras y son 15 minutos por Cros/Canyelles hasta la cala. La bajada es rocosa y vertical, y se recomienda llevar calzado antideslizante.

Precios Acceso, baño y aparcamiento son gratuitos.

Estanques del Borró

Ramon Roura - gorguesgarrotxa.blogspot.com.es

Los cuatro estanques escalonados que nos ofrece el río Borró son los puntos donde este torrente, mayoritariamente subterráneo, aflora a la superficie. Los habitantes de Sales y los municipios cercanos siempre han ido durante los acalorados veranos de la Alta Garrotxa y el nudismo está bastante institucionalizado.

Cómo llegar Para llegar a las piscinas naturales más bajas, se accede desde el municipio de Sales, siguiendo las indicaciones por la carretera, justo al llegar a Can Bosc. Para el resto, ya es necesario planificar la excursión.

Precios Acceso, baño y aparcamiento son gratuitos.

Piscina Es Cau

© costa bravas

De acuerdo, es una piscina artificial. ¡Pero no nos diréis que no parece natural! Este pequeño paraíso está entre la playa Fonda y la de Fornells, en Begur. Fue creado hace más de cincuenta años por la comunidad de apartamentos del mismo nombre y, de hecho, es privada. Si no fuera porque se ve claramente que el agua procede del mar, a través de una bomba de agua, parecería natural. Pero, a no ser que os alojéis allí, no os podréis bañar. 

Cómo llegar Se puede llegar por el camino de ronda desde la Platja Fonda, una vez pasado el Cap Rubí (norte), o bien desde la playa de Fornells (sur). En ambos casos, se encuentra a poco más de 200 metros.

Precios Aunque es gratuita, al ser una piscina artificial, durante la temporada alta hay vigilancia que suele restringir la entrada a quienes no se alojan en los apartamentos privados de la zona.

