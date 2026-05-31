Gorg Blau de Sant Aniol d'Aguja
Sant Aniol d'Aguja (Girona) es el lugar perfecto para combinar deporte y diversión. Se trata de una ruta de 15 km (4 o 5 horas dependiendo del ritmo) que sigue el cauce de la Riera de Sant Aniol. Podrás cruzar puentes colgantes, andar a través del río y bañarte en piscinas naturales de agua transparente. Además, también puedes conocer el Salt de la Núvia y el Salt del Brull (el de la foto). Actualmente la ermita romántica de Sant Aniol d'Aguja del siglo XI está cerrada, pero se puede ver desde fuera.
Cómo llegar El camino más recomendado es aparcar en Sadernes (es necesario reservar el aparcamiento en temporada alta) y hacer una ruta circular de 15 km pasando por lugares emblemáticos hasta el Gorg Blau.
Precios Puedes bañarte gratuitamente en zonas permitidas.