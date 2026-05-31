El verano ya está aquí y, con él, llegan esos días de sol abrasador en los que Barcelona parece derretirse. El asfalto quema, el aire se vuelve irrespirable y lo único que apetece es encontrar un lugar donde darse un buen chapuzón. Si quieres bañarte sin lidiar con la arena y las playas abarrotadas, las piscinas exteriores de Barcelona son tu mejor opción para combatir el calor.
La ciudad y sus alrededores cuentan con un buen número de piscinas descubiertas: algunas son piscinas olímpicas ideales para practicar natación y echarse unos largos sin interrupciones; otras son perfectas para familias con niños, con zonas infantiles y césped para tumbarse a leer o tomar el sol. También encontrarás piscinas con vistas espectaculares al mar Mediterráneo, en parques urbanos o rodeadas de jardines.
La elección es sencilla: decide en qué distrito quieres refrescarte —Ciutat Vella, Nou Barris, Sant Martí, Les Corts…— y el plan que más encaje contigo. ¿Buscas un día de relax total con tumbona y música de fondo? ¿Prefieres una jornada deportiva para entrenar como un profesional? ¿O quieres un espacio divertido para niños con juegos acuáticos? Aquí tienes opciones para todos los gustos y todos los bolsillos.
Y si lo que prefieres es un entorno más natural, aléjate del cloro y descubre las mejores piscinas naturales de Cataluña. En ríos y pozas de agua cristalina podrás darte un baño rodeado de naturaleza, con el canto de los pájaros y el murmullo del agua como única banda sonora.
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