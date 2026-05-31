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Barcelona

Piscines Municipals de Montjuïc
Foto: Ajuntament de Barcelona | Piscines Municipals de Montjuïc
Foto: Ajuntament de Barcelona

Las mejores piscinas descubiertas de Barcelona

Los horarios y las fechas de apertura de las principales piscinas municipales y zonas de baño de Barcelona, para ir en familia, para hacer deporte o refrescarse en verano

Eugènia Güell
Escrito por Eugènia Güell y Jana Serra
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El verano ya está aquí y, con él, llegan esos días de sol abrasador en los que Barcelona parece derretirse. El asfalto quema, el aire se vuelve irrespirable y lo único que apetece es encontrar un lugar donde darse un buen chapuzón. Si quieres bañarte sin lidiar con la arena y las playas abarrotadas, las piscinas exteriores de Barcelona son tu mejor opción para combatir el calor.

La ciudad y sus alrededores cuentan con un buen número de piscinas descubiertas: algunas son piscinas olímpicas ideales para practicar natación y echarse unos largos sin interrupciones; otras son perfectas para familias con niños, con zonas infantiles y césped para tumbarse a leer o tomar el sol. También encontrarás piscinas con vistas espectaculares al mar Mediterráneo, en parques urbanos o rodeadas de jardines.

La elección es sencilla: decide en qué distrito quieres refrescarte —Ciutat Vella, Nou Barris, Sant Martí, Les Corts…— y el plan que más encaje contigo. ¿Buscas un día de relax total con tumbona y música de fondo? ¿Prefieres una jornada deportiva para entrenar como un profesional? ¿O quieres un espacio divertido para niños con juegos acuáticos? Aquí tienes opciones para todos los gustos y todos los bolsillos.

Y si lo que prefieres es un entorno más natural, aléjate del cloro y descubre las mejores piscinas naturales de Cataluña. En ríos y pozas de agua cristalina podrás darte un baño rodeado de naturaleza, con el canto de los pájaros y el murmullo del agua como única banda sonora.

NO TE LO PIERDAS: Guía de las playas de Barcelona 2025

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Las piscinas exteriores imprescindibles de Barcelona

1. Club Natació Atlètic-Barceloneta

  • Deportes
  • Ciutat Vella
Club Natació Atlètic-Barceloneta
Club Natació Atlètic-Barceloneta

El Club Atlético Barceloneta ofrece un día acuático diferente, con el Mediterráneo como telón de fondo a tan solo unos pasos. Situado en uno de los espacios deportivos más emblemáticos de la ciudad, combina deporte, historia y unas vistas inmejorables al mar en un solo lugar. Fundado en 1922, este club centenario es un referente en la promoción de la natación y el waterpolo en Barcelona.

Ideal para: quienes siempre dudan entre playa o piscina

Precios

Entrada puntual:

Niños de 0 a 3 años: 4,69 euros
Niños de 4 a 10 años: 8,85 euros
De 11 a 64 años: 16,49 euros
Mayores de 65 años: 11,07 euros

Horarios

De lunes a viernes: de 6.30 a 23 h
Sábados: de 7 a 23 h
Domingos: de 8 a 20 h

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2. Piscina Municipal de Montjuïc

  • Deportes
  • Sants - Montjuïc
Piscina Municipal de Montjuïc
Piscina Municipal de Montjuïc

Se construyó para los Juegos Mediterráneos de 1955 y fue remodelada para los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, con el fin de acoger las pruebas de saltos y waterpolo. Situada en la montaña de Montjuïc, ofrece una de las vistas más espectaculares de la ciudad y el mar. Hoy es un icono del deporte barcelonés y un escenario habitual de competiciones internacionales, eventos culturales y localizaciones para anuncios y videoclips. 

Ideal para: disfrutar del atardecer en remojo y tomarse una caña en el bar-terraza Salts después. 

Precios

Entrada general: 7.92 euros

Entrada adulto: 7,92 euros

Entrada menor de 15 y personas mayores: 5,48 euros

Horarios

De lunes a jueves, de 11 a 19 h; viernes, sábados, domingos y festivos, de 11 a 20.30 h.

Abierta del 8 de junio al 6 de septiembre de 2026

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3. Lago de Can Dragó

  • Lugares de interés
  • Sant Andreu
Lago de Can Dragó
Lago de Can Dragó
Foto: Llac Can Dragó

La piscina descubierta más grande de Barcelona está en Nou Barris, tiene más de 15.000 metros cuadrados dedicados al ocio y al deporte y está rodeada de naturaleza urbana. Este complejo deportivo cuenta con una piscina con zonas de poca profundidad perfectas para los niños y amplias áreas de césped donde tumbarse a tomar el sol, leer un libro o jugar al aire libre.

Ideal para: familias con niños

Precios 2026: Pendientes de publicación

Entrada general: euros
Niños de 0 a 5 años (con seguro): euros
Niños de 6 a 14 años: euros
Adultos de 15 a 64 años: euros
Titulares de la tarjeta rosa: euros

Horarios 2026: Pendientes de publicación

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4. Centre Esportiu Municipal Parc de la Ciutadella

  • Deportes
  • Piscinas
  • Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
Centre Esportiu Municipal Parc de la Ciutadella
Centre Esportiu Municipal Parc de la Ciutadella

El Centre Esportiu Municipal Parc de la Ciutadella se inauguró en 2010 como parte de un proyecto para revitalizar el distrito de Ciutat Vella. Aquí encontrarás una piscina cubierta y otra al aire libre, junto a una pista polideportiva, todo envuelto en una arquitectura de madera y vidrio que encaja perfectamente con la naturaleza del parque homónimo. Imagínate nadando en agua fresca, rodeado de verde y tranquilidad, o disfrutando de uno de los más de 150 cursos de natación que ofrecen para todas las edades —desde bebés hasta adultos—, porque aquí hay espacio para todos. 

Ideal para: darse un chapuzón en pleno centro de la ciudad

Precios

Entrada general: 18,73 euros
Entrada infantil hasta 14 años: 8,74 euros
Entrada juvenil hasta 17 años: 8,74 euros
Entrada con tarjeta rosa gratuita: 11,32 euros
Entrada para personas mayores: 13,77 euros

Horario

De lunes a viernes, de 9 a 20 h
Sábados, de 10 a 19.30 h
Domingos y festivos, de 10 a 14.30 h

Abierta del 8 de abril al 1 de noviembre de 2026

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5. Can Caralleu

  • Deportes
  • Sarrià - Sant Gervasi
Can Caralleu
Can Caralleu
Foto: Can Caralleu

En la falda de Collserola, Can Caralleu alberga uno de los centros deportivos municipales más grandes de Barcelona. En el CEM Can Caralleu, rodeado de pinos que perfuman el aire y alejan el ruido de la ciudad, puedes disfrutar de piscinas cubiertas y al aire libre, hidromasaje, sauna y masajes sin necesidad de ser socio, ya que ofrecen tarifas de un solo día. Además, durante todo el año se organizan actividades y cursos para todas las edades. 

Ideal para: quienes buscan deporte (natación, pádel, tenis, gimnasia, etc.), relax y naturaleza en un mismo espacio

Precios

Entrada general: 16,77 euros
Niños de 4 a 15 años: 7,10 euros
Tarjeta rosa: 7,10 euros
Menores de 4 años: gratuito

Horarios

Consultar web

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6. Parc de la Creueta del Coll

  • Lugares de interés
  • Barcelona
Parc de la Creueta del Coll
Parc de la Creueta del Coll
Foto: Scott Chasserot

El parque de la Creueta del Coll destaca por su gran lago de 2.700 m², donde los vecinos se refrescan en verano, y por la imponente escultura de Eduardo Chillida, ‘Elogio al agua’, que muestra 50 toneladas de granito suspendidas en el aire. El lago, con una profundidad máxima de 60 centímetros y capacidad para 800 personas. En el centro del estanque hay un islote con palmeras aporta un toque de exotismo, mientras que en la explanada contigua hay zona de juegos infantiles, mesas de ping-pong y una canasta de baloncesto. Un lugar perfecto para combinar baño, naturaleza y diversión en un entorno urbano.

Ideal para: familias con niños

Precios

Menores de 1 año: gratuito
Entrada general: 2,75 euros
Entrada para grupos (casales homologados): 2,26 euros
Familias numerosas o monoparentales: 1,27 euros
Mayores de 65 años: gratuito
Horarios

De lunes a viernes: de 9.30 a 19.30 h
Fines de semana: de 10 a 20 h
Abierto entre el 6 de junio y el 6 de septiembre de 2026
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7. DiR Campus

  • Deportes
  • La Maternitat i Sant Ramon
DiR Campus
DiR Campus
Foto: DiR Campus

Seguro que ya conoces la cadena de gimnasios DiR, una de las más consolidadas de Barcelona. En el DiR Campus, ubicado en el barrio de Les Corts, encontrarás una estupenda piscina exterior de 10 x 7 metros. Además, este espacio de 4.700 m² cuenta con varias salas para actividades dirigidas, fitness, bootcamp, un ring de boxeo y tres pistas de pádel, ofreciendo todo lo que necesitas para mantenerte activo.

Ideal para: ir con amigos o en pareja, tomar el sol o leer en su solárium 

Precios

Entrada puntual: 10,70 euros

Horarios

De lunes a viernes: de 8.30 a 21 h
Sábados: de 8.30 a 13.45 h
Domingos y festivos: de 9 a 13.30 h

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8. Zona de baños del Fòrum

  • Lugares de interés
  • Playas
  • El Besòs i el Maresme
Zona de baños del Fòrum
Zona de baños del Fòrum
Foto: Scott Chasserot

Cerrado por obras de mejora de la urbanización y las infraestructuras

Justo al lado de la gran placa fotovoltaica y con el recinto ferial como de fondo, la zona de baños del Fòrum es una opción acuática distinta. Aquí, un solárium pavimentado invita a tumbarse al sol o a nadar en un espacio tranquilo, lejos del bullicio de las playas más concurridas. Con casi 375 metros de longitud y acceso directo al agua mediante escaleras, es perfecta para zambullidas y chapuzones. Además, es la única playa de Barcelona adaptada para personas con movilidad reducida, que pueden usar una silla hidráulica para entrar y salir del mar, con baño asistido en verano por la Cruz Roja. 

Ideal para: quienes buscan refrescarse en el mar sin arena

Precio

Gratis

Horarios

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9. Complex Esportiu Valldoreix

Complex Esportiu Valldoreix
Complex Esportiu Valldoreix
Complex Esportiu Valldoreix

Coged el coche (o los ferrocarriles) hasta Valldoreix y pasad el día en las piscinas del complejo deportivo de la localidad. Si el calor lo permite, siempre podéis animaros a jugar al pádel (no incluido en la entrada de la piscina). El complejo dispone de dos piscinas: una de 25 metros para practicar natación (libre o en cursillos) y otra pequeña y poco profunda que, en verano, se destina al baño libre y a los juegos.

Ideal para: quienes quieran escapar de la gran ciudad

Precios 2026: Pendiente de publicación

Días laborables:
Fines de semana y festivos:

Horario

Del 1 al 31 de agosto: de 9 a 19.45 h
A partir del 1 de septiembre (hasta el cierre de temporada):De lunes a viernes: de 7 a 20.45 h
Sábados: de 9 a 20 h
Domingos: de 9 a 15 h

10. Piscines Bernat Picornell

  • Lugares de interés
  • Sants - Montjuïc
  • precio 1 de 4
Piscines Bernat Picornell
Piscines Bernat Picornell

Las Piscinas Bernat Picornell están situadas en la icónica Anilla Olímpica de Barcelona y son un legado vivo de los Juegos Olímpicos de 1992. Este complejo cuenta con tres piscinas: dos de 50 metros —una para competición y otra para entrenamiento— y una específica para saltos. Originalmente inauguradas en 1970, llevan el nombre del nadador catalán Bernat Picornell, fundador de la Real Federación Española de Natación. Fueron renovadas en 1990 para albergar pruebas de natación, waterpolo y natación sincronizada y, desde entonces, han sido escenario de importantes campeonatos internacionales, incluidos los Mundiales de Natación de 2003 y 2013.

Ideal para: quienes se creen el siguiente Michael Phelps

Precios 2026: Pendiente de publicación

Infantil: euros
Juvenil: euros
Adulto: euros
Mayores de 65 años: euros

Horario 2026: Pendiente de publicación

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