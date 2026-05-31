Los horarios y las fechas de apertura de las principales piscinas municipales y zonas de baño de Barcelona, para ir en familia, para hacer deporte o refrescarse en verano

El verano ya está aquí y, con él, llegan esos días de sol abrasador en los que Barcelona parece derretirse. El asfalto quema, el aire se vuelve irrespirable y lo único que apetece es encontrar un lugar donde darse un buen chapuzón. Si quieres bañarte sin lidiar con la arena y las playas abarrotadas, las piscinas exteriores de Barcelona son tu mejor opción para combatir el calor.

La ciudad y sus alrededores cuentan con un buen número de piscinas descubiertas: algunas son piscinas olímpicas ideales para practicar natación y echarse unos largos sin interrupciones; otras son perfectas para familias con niños, con zonas infantiles y césped para tumbarse a leer o tomar el sol. También encontrarás piscinas con vistas espectaculares al mar Mediterráneo, en parques urbanos o rodeadas de jardines.

La elección es sencilla: decide en qué distrito quieres refrescarte —Ciutat Vella, Nou Barris, Sant Martí, Les Corts…— y el plan que más encaje contigo. ¿Buscas un día de relax total con tumbona y música de fondo? ¿Prefieres una jornada deportiva para entrenar como un profesional? ¿O quieres un espacio divertido para niños con juegos acuáticos? Aquí tienes opciones para todos los gustos y todos los bolsillos.

Y si lo que prefieres es un entorno más natural, aléjate del cloro y descubre las mejores piscinas naturales de Cataluña. En ríos y pozas de agua cristalina podrás darte un baño rodeado de naturaleza, con el canto de los pájaros y el murmullo del agua como única banda sonora.

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