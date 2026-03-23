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Barcelona

Seu Vella de Lleida
Seu Vella de Lleida

20 monumentos impresionantes en Cataluña

Un recorrido por catedrales, monasterios, castillos y otros edificios espectaculares que no os podéis perder

Xavier Amat
Escrito por Xavier Amat
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Cataluña es tierra de patrimonio e historia. Es un territorio rico en monumentos que explican su pasado y su diversidad cultural. Desde la arquitectura modernista de Barcelona, con la majestuosa Sagrada Familia de Gaudí, hasta la monumentalidad medieval del monasterio de Poblet, cada rincón esconde una joya por descubrir y nos transporta a diferentes épocas y estilos. Hoy recopilamos los monumentos más significativos y diversos que podéis encontrar si estáis pensando en qué hacer y queréis recorrer el territorio.

¡No te lo pierdas!: Los castillos más espectaculares y bonitos de Cataluña

1. Castillo de Cardona

  • Museos e instituciones
  • Militar y marítimo
  • Cardona (Bages)
Castillo de Cardona
Castillo de Cardona

Nos encontramos sobre el último palmo del Principat que sucumbió a los Borbones el 1714. El refugio de vizcondes, condes y duques de Cardona desde el año 886. Esta fortificación, que se considera uno de los mejores castillos de Cataluña, se construyó para proteger el "oro blanco": una gran montaña de sal. Este sitio es una Mola imponente con dos grandes tesoros: la divina iglesia románica de San Vicenç y la torre de la Minyona. Se añaden un claustro gótico, los baluartes del XVII... Este increíble monumento tiene un paradero museizado y constituye, todo él, un monumento del Museo de Historia de Cataluña. El Castell de Cardona es imponente, solemne, fastuoso... Todos los adjetivos se quedan cortos ante esta fortaleza inexpugnable que se empezó a construir hace 2500 años y que podéis visitar.

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2. Reial Monestir de Santa Maria de Poblet

  • Qué hacer
  • Espacios para celebraciones
  • Vimbodí i Poblet (Conca de Barberà)
Reial Monestir de Santa Maria de Poblet
Reial Monestir de Santa Maria de Poblet
© X. A.

Poblet constituye un impresionante conjunto arquitectónico, con edificios como el Monasterio de Santa Maria de Poblet. Este edificio de monjes cistercienses es uno de los monumentos más importantes de Cataluña, y uno de los monasterios más representativos de la Ruta de los Reales Monasterios de Cataluña. Es una joya tanto en el ámbito histórico como arquitectónico.  Hoy en día todavía reside una comunidad de 30 monjes, lo que hace que el espacio mantenga un ambiente de espiritualidad y permite conocer de cerca las características de la vida monástica actual.

 

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3. Basílica de la Sagrada Família

  • Lugares de interés
  • Sitios y edificios religiosos
  • Sagrada Família
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Basílica de la Sagrada Família
Basílica de la Sagrada Família
FOTO: Shutterstock

Gaudí dedicó más de 40 años (los últimos 14 exclusivamente) a este proyecto, y está enterrado debajo de la nave. Muchos consideran que la cripta y la fachada del Nacimiento, que se completaron cuando Gaudí estaba en vida, son los elementos más bellos de la iglesia. Esta última, que da a la calle Marina, parece como si un gigante hubiese derramado cera sobre una catedral gótica, como la Catedral de Barcelona, pero inspirada en la flora, la fauna o la figura humana, combinadas en harmonía en un sorprendente tapiz de piedra que representa escenas de los primeros años de Cristo.

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4. Recinto Modernista de Sant Pau

  • Lugares de interés
  • Sitios y edificios históricos
  • Eixample
  • precio 1 de 4
Recinto Modernista de Sant Pau
Recinto Modernista de Sant Pau
Foto: Sant Pau

Situado en el barrio del Eixample de Barcelona, el Recinto Modernista de Sant Pau fue construido entre 1905 y 1930. El recinto fue concebido por Lluís Domènech i Montaner como una ciudad-jardín para los enfermos y durante más de 80 años acogió las instalaciones del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau. Hoy, permite conocer cómo era la vida hospitalaria y la medicina hace un siglo y es uno de los sitios de Barcelona que no os podéis perder.

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5. Puente Medieval de Besalú

Puente Medieval de Besalú
Puente Medieval de Besalú
© Pabkov

En esta villa de la comarca de la Garrotxa el patrimonio se encuentra por todas partes. El elemento más emblemático es el puente románico, magnífico y muy fotografiado. Invita a aquel que se acerca a Besalú a cruzar el río Fluvià antes de adentrarse en las antiguas calles de la población. Alzado entre los siglos XI y XII, bien sea por la fuerza de las aguas, bien por las guerras humanas, se ha tenido que reformar o reconstruir en diversas ocasiones. Es original su estructura angular, así como la torre fortificada en el punto medio de sus 105 metros de largo, y que era donde durante un tiempo se pagaba el peaje para acceder a la población.

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6. Reales Colegios de Tortosa

Reales Colegios de Tortosa
Reales Colegios de Tortosa

El Renacimiento pasó por Cataluña de puntillas y dejó poca obra. El conjunto más interesante de este periodo artístico lo encontramos en Tortosa, la capital del Baix Ebre, en el sur de Cataluña. Los tres edificios que forman los Reales Colegios son del siglo XVI y están declarados Bien Cultural de Interés Nacional. Quizás el punto más celebrado, y que hay que ver sí o sí, es el patio central del Colegio de Sant Jaume i de Sant Maties, también conocido como Colegio de Sant Lluís Gonzaga, el único patio de estilo renacentista del país, de gran calidad en todos sus detalles.

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7. Castillo de Cardona

Castillo de Cardona
Castillo de Cardona

De estilo románico y gótico, pero por encima de todo espectacular, es una fortificación medieval ubicada en un lugar privilegiado y de dimensiones considerables. Ha sido escenario de no pocos acontecimientos históricos. Hay que visitar todos sus rincones, pero a nosotros nos tiene especialmente cautivados la llamada torre de la Minyona, del siglo XI, y la iglesia de Sant Vicenç, en muy buen estado de conservación a pesar de sus casi mil años de historia. Y si queréis, podéis alojaros en el Parador de Turismo, que ocupa una parte del castillo.

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8. Seu Vella de Lleida

Seu Vella de Lleida
Seu Vella de Lleida
© A.S. Floro

Marca el perfil de la ciudad de Lleida desde el siglo XIII, y ha pasado por no pocas inclemencias históricas. Incluso Felipe V quería acabar con ella, aunque el monarca murió antes de conseguirlo y la Seu Vella se salvó. Es sin duda una visita obligada si vais a la capital de la Terra Ferma, en el interior de Cataluña. A la hora de definir su estilo arquitectónico alguien acertó al escribir que "posee las formas románicas y la monumentalidad del gótico". Junto con el castillo del Rey o La Suda y la fortificación militar del lugar, está declarada Bien Cultural de Interés Nacional.

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9. Anfiteatro de Tarragona

Anfiteatro de Tarragona
Anfiteatro de Tarragona
© Rafael López-Monné

Para los apasionados del todopoderoso Imperio Romano, la visita a Tarragona es cita obligada. En Tarraco, la que fuera una de las urbes más importantes del Imperio en la península Ibérica, dos milenios después encontraréis todavía importantes vestigios de aquellos tiempos. Aunque hay muchos puntos de interés, el Anfiteatro, situado cerca del mar, es el más emblemático. De planta elíptica, sentados en sus gradas aún os parecerá oir el rugir de las fieras en la arena o ver a los gladiadores luchando para salvar la vida. Este fue también el escenario donde el año 259 fueron quemados vivos el obispo cristiano Fructuoso y sus dos diáconos, motivo por el cual se alzó en el siglo VI una basílica dedicada a los mártires, de la cual también quedan restos.

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10. Call de Girona

Está considerada la judería mejor conservada de toda Europa, y se encuentra en pleno centro de Girona. El Call se empezó a edificar en el siglo XII y residió en él un numeroso grupo de judíos. Hoy, pasear por estas calles es retroceder al instante unos cuantos siglos, y merece mucho la pena entrar en el Museo del mismo Call, ubicado en la antigua sinagoga, donde se expone la historia del judaísmo en la ciudad.

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