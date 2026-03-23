20 monumentos impresionantes en Cataluña

Nos encontramos sobre el último palmo del Principat que sucumbió a los Borbones el 1714. El refugio de vizcondes, condes y duques de Cardona desde el año 886. Esta fortificación, que se considera uno de los mejores castillos de Cataluña, se construyó para proteger el "oro blanco": una gran montaña de sal. Este sitio es una Mola imponente con dos grandes tesoros: la divina iglesia románica de San Vicenç y la torre de la Minyona. Se añaden un claustro gótico, los baluartes del XVII... Este increíble monumento tiene un paradero museizado y constituye, todo él, un monumento del Museo de Historia de Cataluña. El Castell de Cardona es imponente, solemne, fastuoso... Todos los adjetivos se quedan cortos ante esta fortaleza inexpugnable que se empezó a construir hace 2500 años y que podéis visitar.