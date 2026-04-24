Así será el festival Matsuri de Barcelona 2026: artes marciales, artesanía, gastronomía y más

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El 16 y 17 de mayo, el Port Vell se llenará de cultura nipona con actividades para toda la familia
Atención, amantes de la cultura japonesa: papel y boli, porque esto os interesa. El festival Matsuri Barcelona celebrará su nueva edición los días 16 y 17 de mayo en el Port Vell, y contará con actuaciones de artistas llegados directamente de Japón, demostraciones de artes marciales, pintura sumi-e, música de tambores taiko y bailes tradicionales.
Las actividades tendrán lugar en un escenario principal en el Moll de la Fusta, una ubicación ideal para disfrutar del ambiente marítimo mientras os sumergís en las tradiciones niponas.
El recinto se encuentra convenientemente cerca del Time Out Market, que es ideal por si venís con algún amigo quisquilloso con la comida, ya que allí podrá encontrar una quincena de opciones gastronómicas diferentes e incluso propuestas sin gluten.
El evento incluye una gran zona de gastronomía japonesa, puestos de artesanía y ropa, y servicio de alquiler de yukatas, la vestimenta tradicional de algodón que es perfecta para la ocasión.
El festival está abierto a todos los públicos y dispone de un espacio con actividades infantiles adaptadas. Podréis consultar el programa detallado próximamente en la web oficial y en su perfil de Instagram.
Si quieres ahorrarte colas y dinero, puedes optar por la venta anticipada (hasta el 15 de mayo) con entradas de un día por 6 euros y abonos para todo el fin de semana por 9 euros. Para aquellos que prefieran decidirse en el último momento, las entradas en taquilla tendrán un precio de 7 euros por día y de 12 euros por el abono completo de sábado y domingo.
La Asociación de Cultura Japonesa Matsuri organiza este encuentro desde 2013 con el objetivo de hacer su cultura accesible para todo el mundo. Lo que comenzó como una reunión de 1.500 personas se ha convertido en un gran festival que en 2024 batió todos los récords con más de 40.000 asistentes.
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