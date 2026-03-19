Así será el nuevo Paral·lel: un rocódromo, nuevos teatros y arte en los comercios locales

El Ayuntamiento de Barcelona destinará 22 millones de euros a convertir esta zona en un eje cultural de la ciudad

El Paral·lel es una zona viva, donde las luces de los locales crean un ambiente inimitable. Aun así, para gran parte de los barceloneses, queda reducida a bares y teatros (y alguna que otra discoteca). Por este motivo, el Ayuntamiento de Barcelona ha presentado la medida de gobierno Millorem el Paral·lel, que busca relanzar esta arteria como el gran eje cultural de la ciudad.

La iniciativa se estructura en tres bloques presupuestarios que suman una inversión total de más de 22 millones de euros, cada uno en un ámbito diferente del barrio.

Estos serán los grandes cambios del Paral·lel

Una parte de la iniciativa se basa en relacionar los espacios de creación artística y el tejido comercial local. Se pondrá en marcha un proyecto cultural para crear una identidad compartida, y se mejorará la imagen de los establecimientos mediante intervenciones artísticas en persianas y fachadas que narren el relato histórico del Paral·lel. Además, se creará una marca propia de la avenida y se dará apoyo específico al eje de Vila i Vilà, a través del programa Comerç a punt.

Sala Paral·lel 62 Foto: Exterior Sala Paral·lel 62

El bloque más social del plan busca que el Paral·lel sea un espacio integrador. Para conseguirlo, la avenida acogerá grandes eventos como la Cabalgata de Reyes, Sant Jordi o la Mercè.

Se establecerá una colaboración estable entre equipamientos de referencia, como el Paral·lel 62, El Molino y el futuro Teatre Arnau, y las entidades de los barrios del entorno. La cultura popular (castellers y geganters) y el deporte comunitario tendrán un peso especial, con la instalación de un rocódromo y zonas para baloncesto y fútbol sala en los jardines de las Tres Xemeneies.

La metamorfosis urbanística del Paral·lel

La transformación física es la parte con más dinero invertido. Esta incluye la ejecución de la reforma del tramo sur (entre la ronda de Sant Pau y Drassanes) y la reurbanización de la plaza de las Drassanes, que incluirá un refugio climático. Uno de los puntos clave será la metamorfosis de la plaza de las Tres Xemeneies para convertirla en un centro de convivencia.

El Paral·lel está lleno de teatros, y una buena manera de visitarlos es a través de la iniciativa Cap Butaca Buida el sábado 21 de marzo (¡aquí te recomendamos obras de teatro por menos de 20 euros!).