Así son las fallas de Barcelona este fin de semana: paella, fiesta y actividades para toda la familia

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El Poblenou acoge esta celebración popular el 21 de marzo de la mano de L'Octubre, el Casal Independentista del barrio
Barcelona también tiene sus fallas (sí, como las de Valencia), y son este sábado 21 de marzo. L’Octubre, el casal independentista del Poblenou, organiza una celebración popular con una jornada llena de actividades desde las 10 h hasta las 22 h con conciertos, talleres infantiles e, incluso, una paella popular.
El barrio del Poblenou, concretamente la plaza del Patufet, se llenará de cultura con las actividades que te detallamos a continuación (excepto la despertà, que saldrá de la rambla del Poblenou, 49).
Barcelona está llena de cultura en cada rincón, por eso, puedes conocer los secretos de los barrios con las actividades gratuitas que entran en el abanico de Barcelona como Capital Mundial de la Arquitectura.
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