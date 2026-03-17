Así son las fallas de Barcelona este fin de semana: paella, fiesta y actividades para toda la familia

El Poblenou acoge esta celebración popular el 21 de marzo de la mano de L'Octubre, el Casal Independentista del barrio

Barcelona también tiene sus fallas (sí, como las de Valencia), y son este sábado 21 de marzo. L’Octubre, el casal independentista del Poblenou, organiza una celebración popular con una jornada llena de actividades desde las 10 h hasta las 22 h con conciertos, talleres infantiles e, incluso, una paella popular.

El barrio del Poblenou, concretamente la plaza del Patufet, se llenará de cultura con las actividades que te detallamos a continuación (excepto la despertà, que saldrá de la rambla del Poblenou, 49).

Programación de las fallas populares del Poblenou

10 h. Despertà en el Poblenou con la Colla Borumballa.

Despertà en el Poblenou con la Colla Borumballa. 11 h. Desayuno popular.

Desayuno popular. 12 h. La Crida (el acto que marca el inicio de la fiesta).

La Crida (el acto que marca el inicio de la fiesta). 12.30 h. Sarau de danzas populares valencianas dinamizado por La de la Panxa Pelà.

Sarau de danzas populares valencianas dinamizado por La de la Panxa Pelà. 15 h. Comida popular con paella y picaeta. Hay opciones de carne o de verduras, y se pueden conseguir entradas en este enlace a 16 euros.

Comida popular con paella y picaeta. Hay opciones de carne o de verduras, y se pueden conseguir entradas en este enlace a 16 euros. 16 h. Taller infantil de creación de una falla y globotada.

Taller infantil de creación de una falla y globotada. 17.30 h. Actuación de la charanga La Mentireta.

Actuación de la charanga La Mentireta. 18.30 h. Pasacalles con la Banda La Valenciana.

Pasacalles con la Banda La Valenciana. 20 h. Cremada de la falla.

Cremada de la falla. 21 h. Actuación de Diables del Poblenou.

Actuación de Diables del Poblenou. 22 h. Concierto con RumbaySon de Gràcia y PD Diables.

Barcelona está llena de cultura en cada rincón, por eso, puedes conocer los secretos de los barrios con las actividades gratuitas que entran en el abanico de Barcelona como Capital Mundial de la Arquitectura.

Este fin de semana tampoco te puedes perder el Cap Butaca Buida, y aquí te proponemos obras de teatro que puedes ir a ver por menos de 20 euros.