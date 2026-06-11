Así te puedes casar en la Sagrada Familia: cualquier persona del mundo lo puede hacer si sigue estos pasos

En la cripta del templo de Antoni Gaudí se celebran bodas, y por allí ya han pasado parejas de los cinco continentes para darse el 'sí, quiero'

La Sagrada Familia, el sueño de Gaudí que ya ha tocado el cielo, es, aparte de uno de los monumentos más famosos del planeta, un lugar donde cualquier persona del mundo se puede casar. A continuación, te explicamos cómo hacerlo.

Antes de nada, cabe remarcar que las bodas se celebran en la cripta del templo del genio reusense, y que hay que cumplir unos requisitos para conseguirlo. Tal como ha explicado la secretaría de pastoral de la Sagrada Familia a Time Out, estos son los pasos que se deben seguir.

Los requisitos para casarse en la Sagrada Familia

El primer paso es acercarse a la secretaría de pastoral. Podéis encontrar sus horarios en la web, aunque también podéis pedir información a través de su teléfono o correo electrónico. Lo primero que hacen al recibir a los futuros esposos es felicitarlos y, a continuación, les hacen una serie de preguntas; por ejemplo, para saber si son católicos y están bautizados. En la Sagrada Familia se puede casar una pareja en la que ambos lo sean, o bien solicitar una dispensa por disparidad de culto si un de los miembros es de otra religión.

A partir de aquí, el proceso para llegar al altar es como el dibujo de un taburete de tres patas. La primera pata es la preparación de el expediente matrimonial y, aunque la boda se haga en la Sagrada Familia, los trámites se deben iniciar obligatoriamente en la parroquia que corresponda según el lugar de residencia. Allí se deberá llevar la documentación necesaria (DNI, partidas de nacimiento y de bautismo, etc.), que también está detallada en la web.

La segunda pata es el curso prematrimonial: una serie de unas cinco sesiones para hablar sobre la vida en matrimonio. En ellas se abordan todos los temas que afectan a la pareja y se plantean cuestiones en las que quizá no se había pensado, como el matrimonio con hijos, sin hijos, o la etapa de la vejez. Por lo tanto, en todo este proceso pueden llegar a intervenir hasta tres parroquias diferentes: la de residencia para el expediente, otra donde se elija hacer el cursillo, y finalmente la propia Sagrada Familia.

Una vez que el expediente está cerrado y se lleva al templo, se coloca la tercera y última pata: la preparación de la celebración de la mano del sacerdote y del equipo de pastoral. En este punto se define si la boda será con misa o no, se escogen las lecturas, los textos del Evangelio, se prepara la homilía y las oraciones de los fieles, junto con los detalles más de estilo wedding planner como los anillos, las arras, la música, las flores y las fotografías.

¿Cuánto cuesta casarse en la Sagrada Familia?

Técnicamente no cuesta nada, ya que el precio es un donativo. Aun así, la Sagrada Familia pide una aportación mínima para cada boda. “Depende de cada celebración, no es lo mismo una pareja de Barcelona con 15 invitados, que una pareja que ha volado desde Miami con 80 invitados”, describen desde la secretaría de pastoral.

Este donativo se destina íntegramente a la pastoral de la Sagrada Familia, es decir, no funciona como las entradas para visitar el templo (¿sabías que las puedes conseguir con un 50% de descuento?), que se destinan exclusivamente a la construcción.

En cuanto a la lista de espera, no es tan larga como se podría pensar tratándose de uno de los templos más famosos del mundo. “No somos una fábrica de bodas”, aseguran desde la pastoral, para referirse a que dedican tiempo a cada celebración, en lugar de hacer muchas cada día. Por ejemplo, los sábados solo se organiza una por la mañana y otra por la tarde, porque consideran que la ceremonia se debe vivir con tranquilidad.

No tienen una agenda fija con espacios por rellenar como si fuera el Google Calendar, y se adaptan a las necesidades de cada uno según la disponibilidad de la cripta, donde ya han oficiado el matrimonio de parejas de los cinco continentes.