Los momentos más curiosos de la visita del papa León XIV a la Sagrada Familia

La visita del papa León XIV a Barcelona ha dejado para la historia una visita a la Sagrada Familia con un espectáculo de fuegos artificiales, drones y música que algunos comparan, incluso, con la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos del 92. Más allá de la monumentalidad del show del pasado miércoles 10 de junio (que pone la piel de gallina) la velada también ha dejado momentos curiosos que vale la pena comentar.
Así que, sin más dilación, estos són algunos de los momentos más sorprendentes de la bendición e inauguración de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia por parte del papa León XIV:
1. Una señora con una espiritualidad diferente.
2. La apertura de las puertas por primera vez en 16 años.
3. La visión del espectáculo desde diversos puntos de la ciudad (unos mejores que otros).
4. Una entrevista a Gaudí en su taller.
5. El gesto inevitable de los visitantes de la Sagrada Familia.
6. La reportera que llama a una niña como si fuera un perro para hablar del papa.
7. La Torre Glòries se disfraza de Sagrada Familia.
Bonus: Aunque no forma parte estrictamente de la celebración, se ha hecho viral la historia del rosario de Sergi, que acabó siendo el gran protagonista de la velada (¡el rosario, no Sergi!).
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