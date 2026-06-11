Los momentos más curiosos de la visita del papa León XIV a la Sagrada Familia

Una recopilación de las escenas que más han llamado la atención durante el cierre de la visita del pontífice a Barcelona

La visita del papa León XIV a Barcelona ha dejado para la historia una visita a la Sagrada Familia con un espectáculo de fuegos artificiales, drones y música que algunos comparan, incluso, con la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos del 92. Más allá de la monumentalidad del show del pasado miércoles 10 de junio (que pone la piel de gallina) la velada también ha dejado momentos curiosos que vale la pena comentar.

Así que, sin más dilación, estos són algunos de los momentos más sorprendentes de la bendición e inauguración de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia por parte del papa León XIV:

1. Una señora con una espiritualidad diferente.

—Yo no soy creyente.



—¡Uy, una mariposa! ¡Esa es mi madre!



JAJAJAJAJAJAJAJA. pic.twitter.com/gvfMu9Z8Ep — Emilio Montilla (@EmilioMontilla_) June 10, 2026

2. La apertura de las puertas por primera vez en 16 años.

El papa Lleó XIV ha entrat a la nau principal de la Sagrada Família pel Portal Major, la porta que hi ha a la façana de la Glòria i que no s'havia obert des de fa 16 anys, quan el 2010 va visitar el temple l'aleshores pontífex Benet XVI https://t.co/0i9COTghMT pic.twitter.com/cpPhJVKmVY — 3CatInfo (@3CatInfo) June 10, 2026

3. La visión del espectáculo desde diversos puntos de la ciudad (unos mejores que otros).

Per un moment he pensat que la demolien. pic.twitter.com/U9JWiRHv3z — Miquel Adam (@SubalQuinina) June 10, 2026

4. Una entrevista a Gaudí en su taller.

S'ha de reconèixer que les recreacions digitals que fa darrerament @informativost5 són brutals, com aquesta del taller de Gaudí en que ell (com sempre) s'adreça en català als castellans



Aquesta realitat augmentada és l'únic que trobem a faltar dels anteriors TN de TV3 a l'actual https://t.co/uhiYtwqEM8 pic.twitter.com/evyFABm5ub — Sergi Boixader (@sergi_boixader) June 11, 2026

5. El gesto inevitable de los visitantes de la Sagrada Familia.

Alça la mirada: el lema del viatge del papa a Barcelona ha estat la imatge més repetida dels convidats a la Sagrada Famíliahttps://t.co/DDSxkEsngj pic.twitter.com/JiLxkM9kmp — betevé (@beteve) June 10, 2026

6. La reportera que llama a una niña como si fuera un perro para hablar del papa.

7. La Torre Glòries se disfraza de Sagrada Familia.

X (@Josepmariajosep) Torre Glòries

Bonus: Aunque no forma parte estrictamente de la celebración, se ha hecho viral la historia del rosario de Sergi, que acabó siendo el gran protagonista de la velada (¡el rosario, no Sergi!).

#rosario #joven #barcelona #monserrat ♬ sonido original - ACI Prensa @aciprensa Sergi es el joven catalán a quien Dios hoy sorprendió con un encuentro con el Papa León XIV que no olvidará: le entregó su rosario al pontífice, el Papa lo metió en su bolsillo y minutos después lo usó para rezar en el Santuario de Montserrat. La historia no terminó ahí, sino que después del evento, Sergi logró recuperar su preciado sacramental ya “rezado”. En declaraciones a EWTN News, Sergi contó que pertenece a la parroquia de Sant Fèlix, en la diócesis de Terrassa, y no tenía previsto acudir al santuario el día de la visita papal. La invitación llegó de forma inesperada, a través de un voluntario de las Misioneras de la Caridad, vinculado al grupo JEPI, quien animó tanto a él como a su novia, María, a ir. La noche anterior acudieron al encuentro del Papa en el Estadio Olímpico y regresaron tan cansados que dudaron en repetir la aventura. Los tres consiguieron sitio en el atrio del templo y, when llegó el Papa, Sergi logró estar muy cerca del paso del mini papamóvil. En ese momento sacó su rosario con la esperanza de que lo bendijera. “Yo quería que me lo bendijera y ya está, pero él me preguntó ‘¿es para mí?’ y no le voy a decir que no, pues obviamente le dije que sí y se lo ha quedado”. Unos minutos más tarde, para sorpresa total de los chicos, vieron al Papa rezar con el rosario de Sergi en las manos. Y ahí no terminó la historia. María fue quien tuvo la idea de intentar recuperar el rosario y, al terminar el evento, lo intentaron. El Papa ya estaba a bordo del coche oficial y la caravana de seguridad no permitía acercarse. En ese momento comenzó la carrera de su vida. “Corré por toda la bajada hasta que ya había dicho: ‘bueno, que se lo quede el Papa’, y me rendí, pero mi novia me dijo: ‘sigue intentándolo’”. Así que retomó la carrera, corrió rapidísimo y le gritaba al Papa que se lo devolviera. Sabiendo que la caravana no podía detenerse, Sergi tomó una medida extrema: pedir que se lo tirara: “En ese momento no lo pensaba, solo sabía que quería recuperar el rosario sabiendo que el Papa había rezado con él. Estaba demasiado eufórico por la emoción y la situación”. #papaleonxiv

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