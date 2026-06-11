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Los momentos más curiosos de la visita del papa León XIV a la Sagrada Familia

Una recopilación de las escenas que más han llamado la atención durante el cierre de la visita del pontífice a Barcelona

Laia Carpio Fusté
Escrito por
Laia Carpio Fusté
Periodista
Benedicció Torre de Jesús Sagrada Família
IG (@pontifex) | Benedicció Torre de Jesús Sagrada Família
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La visita del papa León XIV a Barcelona ha dejado para la historia una visita a la Sagrada Familia con un espectáculo de fuegos artificiales, drones y música que algunos comparan, incluso, con la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos del 92. Más allá de la monumentalidad del show del pasado miércoles 10 de junio (que pone la piel de gallina) la velada también ha dejado momentos curiosos que vale la pena comentar.

Así que, sin más dilación, estos són algunos de los momentos más sorprendentes de la bendición e inauguración de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia por parte del papa León XIV:

1. Una señora con una espiritualidad diferente. 

2. La apertura de las puertas por primera vez en 16 años. 

3. La visión del espectáculo desde diversos puntos de la ciudad (unos mejores que otros).

4. Una entrevista a Gaudí en su taller.

5. El gesto inevitable de los visitantes de la Sagrada Familia.

6. La reportera que llama a una niña como si fuera un perro para hablar del papa.

7. La Torre Glòries se disfraza de Sagrada Familia. 

Torre Glòries
X (@Josepmariajosep)Torre Glòries

Bonus: Aunque no forma parte estrictamente de la celebración, se ha hecho viral la historia del rosario de Sergi, que acabó siendo el gran protagonista de la velada (¡el rosario, no Sergi!).

@aciprensa Sergi es el joven catalán a quien Dios hoy sorprendió con un encuentro con el Papa León XIV que no olvidará: le entregó su rosario al pontífice, el Papa lo metió en su bolsillo y minutos después lo usó para rezar en el Santuario de Montserrat. La historia no terminó ahí, sino que después del evento, Sergi logró recuperar su preciado sacramental ya “rezado”. En declaraciones a EWTN News, Sergi contó que pertenece a la parroquia de Sant Fèlix, en la diócesis de Terrassa, y no tenía previsto acudir al santuario el día de la visita papal. La invitación llegó de forma inesperada, a través de un voluntario de las Misioneras de la Caridad, vinculado al grupo JEPI, quien animó tanto a él como a su novia, María, a ir. La noche anterior acudieron al encuentro del Papa en el Estadio Olímpico y regresaron tan cansados que dudaron en repetir la aventura. Los tres consiguieron sitio en el atrio del templo y, when llegó el Papa, Sergi logró estar muy cerca del paso del mini papamóvil. En ese momento sacó su rosario con la esperanza de que lo bendijera. “Yo quería que me lo bendijera y ya está, pero él me preguntó ‘¿es para mí?’ y no le voy a decir que no, pues obviamente le dije que sí y se lo ha quedado”. Unos minutos más tarde, para sorpresa total de los chicos, vieron al Papa rezar con el rosario de Sergi en las manos. Y ahí no terminó la historia. María fue quien tuvo la idea de intentar recuperar el rosario y, al terminar el evento, lo intentaron. El Papa ya estaba a bordo del coche oficial y la caravana de seguridad no permitía acercarse. En ese momento comenzó la carrera de su vida. “Corré por toda la bajada hasta que ya había dicho: ‘bueno, que se lo quede el Papa’, y me rendí, pero mi novia me dijo: ‘sigue intentándolo’”. Así que retomó la carrera, corrió rapidísimo y le gritaba al Papa que se lo devolviera. Sabiendo que la caravana no podía detenerse, Sergi tomó una medida extrema: pedir que se lo tirara: “En ese momento no lo pensaba, solo sabía que quería recuperar el rosario sabiendo que el Papa había rezado con él. Estaba demasiado eufórico por la emoción y la situación”. #papaleonxiv #rosario #joven #barcelona #monserrat ♬ sonido original - ACI Prensa

 Para estar al día de los mejores planes de la ciudad, echa un vistazo a las mejores cosas que hacer en junio en Barcelona.

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