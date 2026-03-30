Barcelona abre la temporada de playas con una agenda de actividades gratuitas para todos los públicos

Talleres, rutas, juegos y exposiciones: te contamos todo lo que necesitas saber para disfrutar de la costa de la ciudad este año

Barcelona inaugura la temporada de baños y, con la llegada del buen tiempo y los paseos por la Barceloneta, también llegan las actividades gratuitas que se pueden realizar en la playa, como talleres, rutas, cuentos, visitas, espectáculos, tertulias y juegos.

El Centre de la Platja, situado en los porches de la playa del Somorrostro, frente al Hospital del Mar, organiza toda una serie de actividades en el litoral de la ciudad, y a continuación te las explicamos:

Actividades para niños y niñas

La Jugateca Ambiental situada en la playa del Bogatell ofrece, entre otros, actividades dirigidas, un área de juego y experimentación no dirigido y un punto de información sobre la playa.

Otra iniciativa es el Laboratorio de la Playa (Laboratori de la Platja), un módulo itinerante que recorre las playas de Barcelona y que también está presente en eventos especiales, con actividades educativas para conocer el ecosistema marino y litoral.

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En él se trabajan contenidos diversos, por ejemplo los microplásticos, la fauna y flora del litoral barcelonés, la arena y el agua del mar, entre otros, y de manera transversal los efectos y las consecuencias del cambio climático. Las actividades se ofrecen tanto para la gente que se acerque y quiera participar, como para grupos que hayan reservado previamente la actividad.

Actividades para todos los públicos

Tanto para grupos como para individuos, en este equipamiento se pueden realizar rutas y visitas guiadas por los entornos del litoral, y actividades de descubrimiento de la biodiversidad marina, tales como talleres familiares o proyecciones de documentales, para todos los públicos.

El Centre de la Platja también dispone de espacios para exposiciones temporales vinculadas al litoral barcelonés y a su evolución histórica y natural. De manera paralela, el centro se encarga de canalizar y coordinar la red de acciones de concienciación y recogida de residuos de las playas y del fondo marino del litoral barcelonés.

La llegada del buen tiempo, además de ir a la playa, también invita a hacer turismo, así que aquí te recomendamos los pueblos más bonitos de Cataluña.