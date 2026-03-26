Barcelona acoge la mayor exposición jamás realizada sobre Jean-Luc Godard y es gratuita

A partir del 28 de marzo, se podrá visitar 'La fraternitat de les metàfores' con entrada libre en el Palau de la Virreina

'La fraternidad de las metáforas' es la exposición gratuita de Jean-Luc Godard que llegará al Palau de la Virreina el 28 de marzo, y que se podrá ver hasta el 4 de octubre de 2026. Esta muestra es especial porque es la más amplia que se ha hecho hasta el momento en todo el mundo y toda la historia. Y lo mejor de todo es que es gratuita.

Esta exposición sobre el cineasta francés explora su relación con las guerras, y está organizada en siete salas que indagan en doscientas piezas fílmicas y de vídeo, además de escritos, entrevistas y obras plásticas.

Palau de la Virreina Prière pour refusniks

Esta recopilación de materiales se ha realizado con la cooperación del círculo más cercano de Godard: sus herederos, los colaboradores más estrechos y algunos de los coleccionistas de sus obras plásticas. Todo esto bajo la supervisión del comisario Manuel Asín.

Por ejemplo, la primera sala, bajo el título Europa Quo Vadis, se centra en la Guerra Civil española como símbolo generacional. Destaca la relación de Godard con Barcelona a través de su película Film socialisme (2010) y la influencia de la obra Espoir de André Malraux, rodada en Cataluña.

¿Dónde y cuándo se podrá ver la exposición?

A partir del 28 de marzo, en el Palau de la Virreina (ubicado en plena Rambla, 99) se podrá ver esta muestra con entrada completamente gratuita.

Los horarios para visitarla serán de martes a domingo y festivos, de 11 h a 20 h, aunque los lunes está cerrado, excepto si coincide con un festivo.

Si te interesan las exposiciones gratuitas no te pierdas esta muestra, que explora la belleza de las baldosas hidráulicas de Barcelona.