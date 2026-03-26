Barcelona gana 25 espacios verdes por toda la ciudad, a partir de solares en desuso

La transformación de un aparcamiento en la calle del Pintor Alsamora (Nou Barris) o la creación de los grandes jardines de Oriol Martorell sobre las vías de los Ferrocarrils (Sarrià – Sant Gervasi) son algunas de las actuaciones destacadas

El nuevo paseo marítimo en el Fòrum o un gran parque urbano de más de 22.000 m² forman parte de las grandes transformaciones de una Barcelona en la que podremos (o eso esperamos) pasear y disfrutar de una ciudad conectada con la naturaleza. Un nuevo proyecto que va en esta línea es la construcción de 25 nuevos espacios verdes repartidos por toda la ciudad.

Esta iniciativa del Plan Clima transformará solares vacíos, azoteas y aparcamientos informales en zonas de encuentro para el vecindario, con el objetivo final de ganar 20 hectáreas de naturaleza y sombra. Actualmente, ya hay 25 proyectos a punto de empezar y 15 más en fase de redacción que se irán sumando a la lista próximamente.

La lista de los nuevos espacios verdes

Entre las actuaciones más destacadas se encuentra la transformación de un aparcamiento en la calle del Pintor Alsamora (Nou Barris), la creación de los grandes jardines de Oriol Martorell sobre las vías de los Ferrocarrils (Sarrià – Sant Gervasi) y la recuperación de un gran solar en la calle de Castella (Sant Martí).

Ajuntament de Barcelona Render de los Jardines de Oriol Martorell

Sin embargo, no son las únicas. A continuación te presentamos una lista con las 25 zonas verdes, ordenadas por distritos:

Ciutat Vella: Plaza de los Fotògrafs Català.

L'Eixample: Jardines de Beatriu de Pinós-Milany (ampliación), jardines de Beatriu de Provença, jardines de Clotilde Cerdà y jardines de Constança d’Aragó.

Sants-Montjuïc: Antiguo Botánico (av. Montanyans, 25), calle de Burgos, 72, pasaje de Francesc Candel y el espacio verde entre la calle del Foc y la av. Ferrocarrils Catalans.

Les Corts: Isla Danubio (calle del Pintor Tapiró).

Sarrià – Sant Gervasi: Cubierta del Depósito del Rei Martí y parque de Oriol Martorell.

Gràcia: Calle de Sant Cugat del Vallès con calle de Larrard.

Horta-Guinardó: Calle de Estoril, 34 y calle de Lepant, 430.

Nou Barris: Parque de la Font d’en Magués, calle del Pintor Alsamora, calle de Eduard Tubau y calle de Palamós, 8.

Sant Andreu: Calle Gran de la Sagrera, 165-167 y jardines de las Dones de la Motor Ibèrica.

Sant Martí: Plaza en la calle de Castella, solar en el pasaje de Aymar, Can Ricart y la manzana entre Lope de Vega, Bilbao y paseo del Taulat.

El Programa de espacios de proximidad e interiores quiere actuar en 370 puntos de toda la ciudad mediante diversas estrategias. Además de esta ganancia de espacios verdes en desuso, también prevé instalar sombras, realizar más plantaciones de árboles y transformar paredes medianeras y cubiertas en nuevos pulmones para Barcelona.

Si te interesa la arquitectura de la ciudad, no te pierdas esta exposición gratuita que reivindica la belleza de las baldosas hidráulicas.