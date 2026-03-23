Cap Butaca Buida, la gran fiesta del teatro, ya tiene fecha para la edición de 2027

En esta edición, más de 81.513 espectadores han llenado teatros de toda Catalunya, la Comunidad Valenciana, Buenos Aires, Islas Baleares, el Alguer y Andorra

El Cap Butaca Buida de 2026 ha sido un éxito: un total de 81.513 espectadores han participado en la gran fiesta del teatro, que este año ha sido el 21 de marzo. Esta celebración colectiva de las artes escénicas ha contado con 305 espectáculos y 347 funciones en una misma jornada, y ya hay fecha para la que será la cuarta edición: el 13 de marzo de 2027.

La iniciativa, con una ocupación media del 88,66% de las salas, ha conectado teatros grandes y pequeños, salas públicas y privadas, teatros municipales, ateneos y equipamientos culturales.

Esta ha sido la tercera edición del evento, que ha superado a la anterior: en 2025 hubo 71.441 espectadores, y este año 10.000 más. Esto supone una gran diferencia respecto a la primera edición, que llenó 55.583 butacas.

El teatro en la calle en forma de pan

En el marco de Cap Butaca Buida, los actores Joel Joan y Octavi Pujades, junto con la comunicadora Mari Pau Huguet, han salido a la calle para vender el "Pa del Teatre" en panaderías adheridas, donde se han puesto a la venta un total de 1.500 unidades, en una acción que conecta directamente las artes escénicas con el comercio de proximidad.

Sebastián Marín Pan de teatro

Cap Butaca Buida, incluso fuera de Cataluña

Barcelona ha concentrado el mayor volumen de público, con 165 espacios escénicos y 57.699 asistentes, seguida de Tarragona (22 espacios y 6.216 espectadores), Girona (22 y 5.265) y Lleida (17 y 4.516).

La movilización se ha extendido también más allá de Cataluña. La Comunidad Valenciana, las Islas Baleares, Andorra, Buenos Aires y el Alguer también se han sumado a la iniciativa y, en conjunto, han reunido a 7.817 espectadores.

Los datos de participación de esta tercera edición se hicieron públicos en la fiesta de clausura de Cap Butaca Buida, que se celebró el mismo 21 de marzo en la Antigua Fábrica Estrella Damm de Barcelona.

El encuentro reunió a profesionales del sector, artistas y representantes institucionales en una celebración que ha servido para compartir el balance del "Día del Teatro" y reivindicar la fuerza colectiva del proyecto. Allí, Pau Gonzàlez Val, presidente delegado del Área de Cultura de la Diputación de Barcelona, ha asegurado que: "La cultura no es un privilegio, es un derecho innegociable".

Cap Butaca Buida con Palestina

Como en las dos ediciones anteriores, los teatros participantes han sido invitados a realizar, de manera voluntaria, una aportación solidaria de la recaudación del Día del Teatro. Este año, la contribución se destinará a The Freedom Theatre, con sede en el campo de refugiados de Jenín (Palestina), un proyecto que utiliza el teatro como herramienta de resistencia cultural, educación y transformación social.

Si te interesa el teatro, deberías echar un vistazo a las mejores obras que hay actualmente en cartelera.