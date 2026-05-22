Cinco espacios emblemáticos de Barcelona ofrecen descuentos para visitarlos este verano

Desde La Pedrera hasta el Recinto Modernista de Sant Pau (e incluso el Park Güell), varios espacios ofrecen entradas gratuitas o a precios reducidos

Como habitantes de Barcelona, damos por hecho que la belleza de los edificios de la ciudad es una normalidad de la que otras ciudades del mundo no disfrutan. Solo hay que ver a los grupos de turistas que se quedan hipnotizados por los edificios de Gaudí en el paseo de Gràcia. Cuando visitamos otras tierras, entramos en todos los edificios y en todos los museos, pero… ¿lo hemos hecho en nuestra propia ciudad? Para animarte a hacerlo, te traemos una lista con lugares emblemáticos de la ciudad que puedes visitar con descuento, e incluso de forma gratuita.

La Pedrera

La Casa Batlló

Una de las promociones que más destaca de este edificio de Gaudí es el 2x1 para residentes en España en las visitas general y nocturna, además del acceso gratuito para menores de 12 años (acompañados de un adulto, claro) y acompañantes de personas con discapacidad.

Además, se aplican rebajas de 6 euros para jóvenes de entre 13 y 17 años, estudiantes de cualquier edad y país, y personas con un grado de discapacidad acreditado, mientras que los mayores de 65 años disponen de un descuento de 3 euros.

Por otra parte, exclusivamente en taquilla y para la Visita General, la entrada es totalmente gratuita para los miembros de ICOM/ICOMOS, Go City, Club Super3 y titulares de la Barcelona PressCard (con un 50% de descuento para otros carnets de prensa). También hay una rebaja de 7 euros para los usuarios del Barcelona Bus Turístic, Barcelona City Tour, Minicards y la Ruta del Modernisme de Barcelona, del mismo modo que para los poseedores de la Barcelona Card o de tíquets de las rutas guiadas a pie de VisitBarcelona.

El Park Güell

Hasta hace unos meses, muchos visitantes aprovechaban las ventajas del título Gaudir Més para acceder al recinto gratuitamente en las franjas de mañana y tarde reservadas exclusivamente a los residentes. Por este motivo, actualmente, solo las personas empadronadas en Barcelona podrán entrar al parque sin comprar entrada a través del Pase Verde, que se puede obtener indicando el nombre y el DNI en la web oficial del Park Güell.

La Pedrera

La tarifa residente permite a los residentes de Cataluña visitar La Pedrera a un precio reducido con la visita La Pedrera Esencial. En concreto, los adultos pagan 12,50 euros, los jóvenes de entre 12 y 17 años solo 6 euros, y los menores de 12 años pueden entrar gratuitamente.

La Sagrada Família

Desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del 2026, las personas que acrediten ser residentes de Barcelona podrán obtener un descuento del 50 % para cualquier tipo de entrada vigente, según la disponibilidad de cada momento, en la modalidad general de los productos individuales.

Recinto Modernista de Sant Pau

Para los residentes en Barcelona, jóvenes de 12 a 24 años, mayores de 65 años, familias numerosas o monoparentales, titulares de la Tarjeta Rosa Reducida y personas con un grado de discapacidad menor del 65 % o dependencia de grado 1 o 2, la visita libre cuesta 12,60 euros (11,90 euros a partir de las 14 h) y la guiada 14,70 euros.

Pero también se puede acceder gratuitamente solicitando la entrada en taquilla en el caso de menores de 12 años, personas desempleadas (solo para la modalidad libre), miembros de ICOMOS, titulares de la Tarjeta Rosa Gratuita, personas con una discapacidad igual o superior al 65 % o dependencia de grado 3 (incluyendo a su acompañante), y también los mayores de 65 años durante los primeros domingos de mes.

Además, hay un 20 % de rebaja para quienes tengan la BCN Card, City Tours, Carnet de Bibliotecas, Club TR3SC, socios de Òmnium Cultural y miembros del COAC; y un 50 % para los usuarios de la Ruta del Modernisme, el Carnet Jove y los colegiados de Médicos o de Enfermeras y Enfermeros de Barcelona.

Aparte de actividades culturales, en la ciudad hay conciertos gratuitos que no te puedes perder: aquí tienes la lista completa.