Cinco tortugas serán liberadas al mar en la playa de Castelldefels este fin de semana

El CRAM organizará actividades y talleres para niños durante la mañana para mostrar el mundo del rescate de especies marinas

En una mañana para enseñar el trabajo de recuperación de especies marinas que lleva a cabo la Fundación CRAM (Centro de Recuperación de Animales Marinos), la playa de la Pineda de Castelldefels acogerá un acto de liberación de cinco tortugas marinas.

Bajo el nombre Torna a casa, esta escena tan interesante y, a la vez, tan difícil de presenciar, tendrá lugar el domingo 31 de mayo. Concretamente, las tortugas Ana, Emma, Jenny, Manolo y Ona, iniciarán su vuelta a casa en un acto de 10 a 13 h en la playa que se encuentra en el límite de Castelldefels haciendo frontera con Viladecans, al este del espigón de la Murtra.

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En este acto gratuito y abierto a todo el mundo, habrá 350 plazas para niños y niñas de entre 6 y 12 años para poder acceder a la zona infantil del semicírculo durant el momento de la liberación de las tortugas. Para conseguir una de estas plazas, será necesario tener una pulsera identificativa que se podrá recoger en las dos carpas del punto de información y de la tienda, hasta agotar las existencias. Aun así, en caso de no disponer de la pulsera, se podrá disfrutar igualmente de la liberación desde el exterior del semicírculo (y por supuesto, siempre siguiendo las indicaciones de los responsables del CRAM).

Actividades durante la jornada

Para que la vuelta a casa de las tortugas sea también una oportunidad de aprender sobre el rescate y el cuidado de especies marinas, más allá de un espectáculo emotivo, el CRAM ha organizado una programación especial:

10 h - Inicio del acto con la apertura del punto de información, la tienda y dos exposiciones. También se iniciarán los talleres y las actividades relacionadas con la conservación del medio marino.

11.30 h - Teatro: Simulacro de rescate de una tortuga marina.

12.30 h - Liberación de las tortugas marinas recuperadas en el CRAM.

13 h - Finalización del acto.

El CRAM ya organizó una liberación de tortugas al mar en 2023, donde decenas de niños también descubrieron de cerca el mundo del mar.

Este fin de semana habrá muchas más actividades, y para que no te pierdas ninguna, te recomendamos echar un vistazo a nuestra lista con los mejores planes.