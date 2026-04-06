Flighty dice que puede "predecir una nueva hora de salida mucho antes de que la aerolínea te informe": así es como funciona

Incluso las compañías aéreas que son conocidas por su puntualidad pueden sufrir retrasos, pero a menudo no te enteras del tiempo que lleva de demora tu vuelo hasta que llegas al aeropuerto.

Esto se ha acabado gracias a la ayuda de la aplicación de seguimiento de vuelos Flighty. Es una herramienta (que también tiene versión web) que garantiza a los pasajeros que les informará de los retrasos incluso antes de que su propia compañía los haya anunciado.

¿Cómo funciona la aplicación?

Pues utiliza un tipo de IA llamado aprendizaje automático (machine learning) para seguir a los aviones que llegan con retraso y predecir los retrasos hasta con seis horas de antelación. La extracción de datos del control del tráfico aéreo, que incluye desde problemas en el aeropuerto hasta detalles sobre paradas en pista y condiciones meteorológicas, le permite ofrecer a los viajeros información más detallada: desde las cintas de equipaje y la puerta de embarque hasta las horas de salida.

Ah, y un nuevo lanzamiento que la plataforma ha bautizado como su actualización "Airport Intelligence" explica qué ha causado el retraso e incluso te puede decir cuánto tiempo podrías estar sentado esperando a que el avión despegue si ya has embarcado. Práctico, ¿verdad?

Flightly Aplicación Flightly

"Las aerolíneas a menudo mantienen la información sobre los retrasos en secreto hasta el último minuto. Flighty no lo hace", dice el sitio web oficial. "Hacemos un seguimiento del avión entrante 25 horas antes de tu vuelo, de manera que podemos predecir una nueva hora de salida mucho antes de que la aerolínea te informe."

La aplicación permite realizar el seguimiento de vuelos concretos, así como evaluar la situación en más de 14.000 aeropuertos. En el momento de escribir esto, Flighty muestra que el 78% de los vuelos del aeropuerto de París Charles de Gaulle salen puntuales, el 23% tienen un retraso de más de 15 minutos, pero ninguno ha sido cancelado.

Otras funciones incluyen Flighty Friends, que permite compartir el estado del trayecto con quien te tenga que recoger a la llegada, así como detalles sobre el modelo de avión en el que has volado con más frecuencia —si te interesan este tipo de cosas.

Y ya hay bastante gente que la utiliza: la plataforma afirma que hay al menos un usuario de Flighty en dos de cada tres vuelos en los EE. UU., y el experto de AirAdvisor, Anton Radchenko, explicó a Metro que "los pasajeros quieren cada vez más visibilidad en tiempo real de sus viajes, especialmente cuando hay interrupciones, lo que explica por qué estas aplicaciones se están volviendo tan populares."

La aplicación es gratuita y se puede descargar en la App Store.

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