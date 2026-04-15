Con persianas y sillas, así será la decoración de los escenarios principales del Cruïlla 2026

Los de Estrella Damm y Occident ya tienen diseño, y están inspirados en el sentimiento de hogar y el Mediterráneo

Cada día que pasa es un día menos para el Festival Cruïlla, que este año se celebrará en el Parc del Fòrum de Barcelona del 8 al 11 de julio de 2026. Cada edición del festival es diferente, no solo por la variedad de artistas, sino porque el diseño de los escenarios también cambia año tras año. Este 2026, ya sabemos cómo serán las decoraciones que enmarcarán las actuaciones de artistas como Pixies, Reneé Rapp o Svetlana.

Los proyectos Persiana, del estudio HAUSOFCOLOR.EU, y Una cadira, mil Cruïlles, del estudio walk., ambos con raíces en Barcelona, han sido los ganadores de la convocatoria para diseñar los escenarios Damm y Occident del Festival Cruïlla 2026. La convocatoria, que ha recibido un total de 114 propuestas, ha seleccionado a estos dos equipos ganadores.

Escenario Estrella Damm: "Persiana", de HAUSOFCOLOR.EU

La propuesta toma como punto de partida un elemento cotidiano de la arquitectura mediterránea: la persiana, con el objetivo de construir una gran fachada escenográfica que funciona como umbral entre el ámbito doméstico y el colectivo.

Festival Cruïlla Render escenario Estrella Damm

Mediante un sistema de lamas rojas superpuestas, la obra genera profundidad, sombra y movimiento, configurando una estructura viva que responde a la luz, al aire y al ritmo del festival.

Por si no los conocéis, HAUSOFCOLOR.EU es un estudio multidisciplinar con sede en Barcelona que trabaja en el ámbito de la arquitectura efímera, el diseño visual y la producción cultural.

Escenario Occident: "Una cadira, mil Cruïlles", de walk.

Este proyecto traslada al espacio colectivo otro objeto esencial de la vida cotidiana: la silla. A través de su repetición y disposición suspendida, el escenario se convierte en un lugar de estancia, soporte y acompañamiento.

Festival Cruïlla Render escenario Occident

El proyecto se desarrolla mediante un sistema constructivo en seco, ligero y desmontable, que permite la reutilización de todos sus elementos una vez finalizado el festival, prolongando su vida útil más allá del evento.

walk. es un estudio de arquitectura de Barcelona, fundado por Pedro Arroyo y Marta Blanco, que destaca por su mirada conceptual y la atención a la materialidad y la sostenibilidad.

Pese a estas propuestas, cabe destacar que los dos proyectos se encuentran en fase de desarrollo y puede haber modificaciones por ajustes técnicos para su construcción final.

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