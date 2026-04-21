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Concierto gratuito en la Sagrada Família por el festival Grec: así puedes conseguir entradas

El 17 de julio, la obra maestra de Gaudí acogerá un espectáculo musical bajo el título 'Arrels de Llum'

Laia Carpio Fusté
Escrito por
Laia Carpio Fusté
Periodista
Temple of La Sagrada Familia. It is designed by architect Antonio Gaudi and is being build since 1882.
Photograph: Shutterstock
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El festival Grec ha programado un espectáculo musical en la Sagrada Família el día 17 de julio a las 22 h, con entrada gratuita.

El espectáculo, que lleva el nombre 'Arrels de llum', establece una colaboración entre diversos hechos históricos que han tenido lugar este 2026: la finalización de la construcción de la Torre de Jesús, el centenario de la muerte de Antoni Gaudí (con diversas actividades gratuitas durante el año) y el 50º aniversario del Grec Festival Barcelona.

'Arrels de llum' reunirá las voces del Cor Cererols, dirigido por Marc Díaz, y también contará con la presencia de las cantantes Lídia Pujol y Maria Arnal.

¿Cómo conseguir tus entradas?

Las entradas son gratuitas, pero se necesita realizar una reserva previa. No te agobies buscando enlaces: las reservas todavía no están disponibles.

Se podrán reservar las entradas en línea a partir del 17 de junio, un mes antes del espectáculo que promete unir la luz, la música y la naturaleza de la arquitectura de Antoni Gaudí.

Si te interesa la obra del arquitecto reusense, no te puedes perder este espectáculo con drones que se hará en la Colònia Güell.

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