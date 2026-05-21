Conciertos de Bad Bunny en Barcelona: todo lo que debes saber (cómo será el show, repertorio y transporte público)

Desde su actuación en el medio tiempo de la Super Bowl, Bad Bunny se ha ganado finalmente el favor de los más escépticos. Hasta no hace mucho, para la mayoría cuñada –el verdadero mainstream– era el artista que cantaba mal, que no vocalizaba y que solo escuchaban los jóvenes. Allí dejó incluso en evidencia a los –a priori más combativos– Green Day, plantando cara a Trump con un mensaje de celebración de la cultura latinoamericana y caribeña en territorio estadounidense, donde evita actuar para evitar detenciones de espectadores por parte del ICE. El show, espectacular, sirvió para hacer callar a los que lo menospreciaban, que después corrieron a conseguir entradas o invitaciones para no perderse uno de los eventos musicales del año.

Barcelona es la puerta de entrada a Europa del DeBí TiRAR MáS FOToS World Tour, con dos conciertos en el Estadi Olímpic Lluis Companys, los días 22 i 23 de mayo. La gira, que tiene su origen en una residencia de 31 conciertos en Puerto Rico y que después ha viajado por Latinoamérica, Australia y Japón, llega con cifras millonarias y solo en España ha vendido 600.000 entradas. No es la primera vez que actúa en Cataluña, algunos afortunados lo vieron en 2018 en la discoteca Biloba de Lleida y en el Share Festival de Barcelona. Otros ya estuvimos en primera fila en su concierto del Sónar de 2019.

¿Cómo serán los conciertos?

El concierto dura unas dos horas y media y tendrá dos escenarios. El principal, donde transcurrirá el grueso de la actuación, y La Casita, un segundo espacio situado en medio de la pista que recrea una casita típica de Puerto Rico. La idea de un segundo escenario no es nueva, la utilizan muchos artistas en sus macroconciertos para ofrecer una parte del repertorio de una forma más cercana al público, aunque la visibilidad de este momento dependerá de la ubicación de cada uno en el estadio. Este concierto dentro del concierto tendrá lugar más o menos a la mitad del show, donde suele ofrecer canciones como Titi me preguntó y Yo perreo sola, entre otras. Los teloneros de las fechas de Barcelona y Madrid son los también puertorriqueños Chuwi.

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¿Y el repertorio?

Si nos fijamos en los repertorios de los conciertos ya realizados de la gira, el setlist consta de unas 31 canciones y está dividido en tres partes, la segunda en La Casita. Aproximadamente el 40% de las canciones forman parte del último disco, DeBÍ TiRAR MáS FOToS (2025). También hay bastantes piezas de Un verano sin ti (2022) y, en menor medida, de YHLQMDLG (2020). Bad Bunny incluye covers de sus colaboraciones con artistas como Jhayco y J Balvin, cosa que invita a preguntarnos si no incluirá La noche de anoche, que grabó en 2020 con Rosalía. ¿Podemos soñar con una aparición estelar de la de Sant Esteve Sesrovires? Podéis jugar a ver los pequeños cambios entre los repertorios de una ciudad a otra en setlist.fm.

¿Cómo llegar al Estadio con transporte público?

TMB ha anunciado que, con motivo de los dos conciertos de Bad Bunny, habilitará viernes y sábado dos servicios lanzadera de bus de subida, con origen en la plaza de España y en el aparcamiento de Fira 2, y un servicio de bajada desde el recinto a la plaza de España. Los servicios de subida funcionarán de las 16 a las 20 h y, el de bajada circulará entre las 22.30 y las 00.30 h. Para utilizar estos buses, serán válidos todos los títulos de transporte del sistema tarifario integrado. Sabréis cuáles son porque llevarán los indicadores de línea Pl. Espanya – Estadi Olímpic y Fira2 – Estadi Olímpic. Además, el metro se reforzará con más personal de atención al público y de seguridad en la estación de España (L1 y L3). Como siempre, el metro el viernes funcionará hasta las 2 h de la madrugada y el sábado de manera ininterrumpida toda la noche.