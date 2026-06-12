Conciertos gratis en las estaciones de Ferrocarrils para celebrar el día mundial de la música: fechas, horarios y ubicaciones

Dos paradas de la línea Barcelona-Vallès se llenarán de canciones durante el mes de junio

Durante los próximos días, deja los auriculares en casa: podrás escuchar música en directo en las estaciones de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (¡y no solo en Barcelona!). Para celebrar el Día Mundial de la Música, que es el 21 de junio, FGC acogerá varios conciertos gratuitos entre el 15 y el 18 de junio.

No importa si te apetece hacer una parada durante tus trayectos habituales o si prefieres planificar una ruta a propósito: vale la pena acercarse a las estaciones de Gràcia y Sabadell Plaça Major (en la línea Barcelona-Vallès), ya que serán los escenarios principales de estas actuaciones musicales.

Lista completa de conciertos

Por un lado, el lunes día 15 de junio, el Cor Jove de l’Orfeó Gracienc, que es una entidad de referencia en la música coral, ofrecerá un concierto en el vestíbulo de la estación de Gràcia a las 20h.

Y por otro lado, en la estación de Sabadell Plaça Major, los conciertos tendrán lugar en el vestíbulo con los grupos Sospechosos Habituales y Soulit. Concretamente, los primeros actuarán el miércoles 17 y los segundos el jueves 18 de junio, ambos de 19h a 21h.

O... puedes poner tú la música

En caso de no poder ir a los conciertos, también puedes celebrar esta jornada cultural en las estaciones de Gràcia y Plaça Espanya, donde hay instalados dos pianos de la Associació del Concurs Internacional de Música Maria Canals a disposición de las personas usuarias de FGC que quieran tocarlos.

Estos instrumentos están instalados de manera permanente en las estaciones y forman parte del conjunto de pianos que la entidad ha colocado en diferentes espacios públicos de Barcelona dentro de la iniciativa del OFF Concurs.

En Barcelona hay muchos más conciertos este año, echa un vistazo a esta lista para saber cuáles son los que no te puedes perder.