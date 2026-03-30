Suscríbete
Language:
EspañolCatalàEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Barcelona

Noticias

Cuatro ferias medievales cerca de Barcelona a las que puedes ir esta Semana Santa

Para viajar en el tiempo entre el 3 y el 5 de abril, puedes visitar estos pueblos con puestos de artesanía, gastronomía y visitas guiadas

Laia Carpio Fusté
Escrito por
Laia Carpio Fusté
Periodista
mercat medieval hostalric
Foto: Oficia de Turisme d'Hostalric
Publicidad

Cataluña es una tierra que rebosa historia y, si te adentras en sus pueblos, encontrarás más cultura y patrimonio de lo que te puedes imaginar. Lo más bonito de todo es que la comunidad de la zona se une para vestirse de la época y preparar actividades para que los visitantes puedan viajar a la Edad Media.

Si esta Semana Santa te apetece visitar pueblos bonitos de Cataluña, puedes aprovechar para conocer las ferias medievales que se celebran por todo el territorio y disfrutar de los puestos de comida y artesanía, así como de espectáculos gratuitos para toda la familia.

mercado medieval
Foto: Bandera Cataluña

1. Mercado Medieval en Bellcaire d’Empordà

Bellcaire d’Empordà, en el Baix Empordà, se transformará en una villa medieval solo durante un día. El viernes 3 de abril, el pueblo se llenará de puestos que vale mucho la pena visitar. Además, habrá demostraciones de oficios perdidos y espectáculos como torneos de caballeros, música medieval en directo y animaciones de títeres y juglares.

Durante la jornada se celebrarán tres visitas teatralizadas desde la plaza de los Comtes d’Empúries (a las 17 h, 19 h y 21 h). Para asistir, es necesario reservar las entradas a través de la página web; tienen un coste de 10 euros, aunque el acceso es gratuito para los menores de 12 años.

2. Cubelles medieval

Del 3 al 5 de abril, podréis formar parte de la Feria Medieval de Cubelles. Además de los puestos y los espectáculos, la celebración hace una inmersión en el pasado judío del municipio, que cuenta con la constatación documental más antigua de Cataluña respecto a la existencia de una comunidad judía.

El programa de este año incluye visitas guiadas, pasacalles musicales, combates medievales, un campamento real, demostraciones de oficios, atracciones infantiles, juegos gigantes de madera y una zona gastronómica.

3. Mercado Medieval de Creixell

El Tarragonès estará muy presente (y ofrece una buena combinación, ya que Creixell está a solo 20 minutos de Cubelles) con una de las ferias medievales más importantes del territorio el sábado 4 y domingo 5 de abril.

Creixell acogerá la XII edición de su feria medieval, que pretende revitalizar el municipio a través de degustaciones gastronómicas, puestos y música en directo a cargo de grupos como Taraska y la Cobla Mitja Lluna.

4. Feria medieval de Hostalric

El castillo de Hostalric se convertirá en el epicentro de la feria medieval que la localidad acogerá desde el viernes 3 de abril hasta el domingo 5 de abril. La fortaleza y el casco antiguo del municipio gerundense ofrecerán un gran mercado de artesanía y alimentación, además de actos como un espectáculo de danza de brujas, un show de fuego y visitas al castillo por 7 euros (5 euros para niños de 7 a 18 años, Carnet Jove, diversidad funcional y mayores de 65 años).

Si te gusta la historia, no te puedes perder esta exposición inmersiva que recrea los últimos días en Pompeya.

Últimas noticias
    Publicidad
    Volver arriba

    Quiénes somos

    Contáctanos

    Time Out Barcelona

    Time Out Worldwide

    Mapa del sitio
    © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.