Cuatro ferias medievales cerca de Barcelona a las que puedes ir esta Semana Santa

Para viajar en el tiempo entre el 3 y el 5 de abril, puedes visitar estos pueblos con puestos de artesanía, gastronomía y visitas guiadas

Cataluña es una tierra que rebosa historia y, si te adentras en sus pueblos, encontrarás más cultura y patrimonio de lo que te puedes imaginar. Lo más bonito de todo es que la comunidad de la zona se une para vestirse de la época y preparar actividades para que los visitantes puedan viajar a la Edad Media.

Si esta Semana Santa te apetece visitar pueblos bonitos de Cataluña, puedes aprovechar para conocer las ferias medievales que se celebran por todo el territorio y disfrutar de los puestos de comida y artesanía, así como de espectáculos gratuitos para toda la familia.

Foto: Bandera Cataluña

1. Mercado Medieval en Bellcaire d’Empordà

Bellcaire d’Empordà, en el Baix Empordà, se transformará en una villa medieval solo durante un día. El viernes 3 de abril, el pueblo se llenará de puestos que vale mucho la pena visitar. Además, habrá demostraciones de oficios perdidos y espectáculos como torneos de caballeros, música medieval en directo y animaciones de títeres y juglares.

Durante la jornada se celebrarán tres visitas teatralizadas desde la plaza de los Comtes d’Empúries (a las 17 h, 19 h y 21 h). Para asistir, es necesario reservar las entradas a través de la página web; tienen un coste de 10 euros, aunque el acceso es gratuito para los menores de 12 años.

2. Cubelles medieval

Del 3 al 5 de abril, podréis formar parte de la Feria Medieval de Cubelles. Además de los puestos y los espectáculos, la celebración hace una inmersión en el pasado judío del municipio, que cuenta con la constatación documental más antigua de Cataluña respecto a la existencia de una comunidad judía.

El programa de este año incluye visitas guiadas, pasacalles musicales, combates medievales, un campamento real, demostraciones de oficios, atracciones infantiles, juegos gigantes de madera y una zona gastronómica.

3. Mercado Medieval de Creixell

El Tarragonès estará muy presente (y ofrece una buena combinación, ya que Creixell está a solo 20 minutos de Cubelles) con una de las ferias medievales más importantes del territorio el sábado 4 y domingo 5 de abril.

Creixell acogerá la XII edición de su feria medieval, que pretende revitalizar el municipio a través de degustaciones gastronómicas, puestos y música en directo a cargo de grupos como Taraska y la Cobla Mitja Lluna.

4. Feria medieval de Hostalric

El castillo de Hostalric se convertirá en el epicentro de la feria medieval que la localidad acogerá desde el viernes 3 de abril hasta el domingo 5 de abril. La fortaleza y el casco antiguo del municipio gerundense ofrecerán un gran mercado de artesanía y alimentación, además de actos como un espectáculo de danza de brujas, un show de fuego y visitas al castillo por 7 euros (5 euros para niños de 7 a 18 años, Carnet Jove, diversidad funcional y mayores de 65 años).

Si te gusta la historia, no te puedes perder esta exposición inmersiva que recrea los últimos días en Pompeya.