De Rauw Alejandro a Julio Iglesias, pasando por Lana del Rey, el juego de las 'red flags' con Julen

El músico y creador de contenido presenta un nuevo EP, 'Amor o potser no', el 14 de junio en el Golem's Teatre de Barcelona

Si tenéis redes sociales, seguro que ya conocéis a Julen Gerrikabeitia, Julen para los amigos. Nacido en Bilbao en 1992, és músico y creador de contenido –imperdibles sus vídeos musicales llenos de inventiva y color–, colaborador del APM, de Tot es mou, Fuet, Catalunya Ràdio, y pianista del pódcast de esta casa Caps de Cartell. Ha protagonizado los musicales Across the universe y Els miserables, y ha girado por Cataluña como integrante del grupo vocal In Crescendo y con la compañía de Dàmaris Gelabert.

Lo que quizá no conozcáis tanto és su proyecto musical en solitario. Tras un primer álbum, Caiguda lliure (2022), ahora publica Amor o potser no (2026), un trabajo que presenta en directo el 14 de junio en el Golem's Teatre de Barcelona. El nuevo EP se fija en las diversas formas que adopta el amor... y también el desamor. És el caso de la canción Red flags, que nos ha dado la idea de jugar con él a las banderas rojas. ¿Cuáles de estas acciones de artistas famosos merecen el rojo y cuáles el verde o el beige?

Foto promocional Julen

¿'Red flag' o 'green flag'?

Miley Cyrus: Escribir una canción de ruptura y estrenarla el día del cumpleaños de su ex.

Si fuese otro artista no lo sé, pero Miley Cyrus creo que se merece una green flag con esto.

C. Tangana: Diciendo que escuchar ahora a Rosalía és como decir que te gusta la Coca-cola, que ya se les pasará.

És una red flag evidente. Aunque no te lleves bien con tu ex, esto de criticar gratuitamente no tiene ningún sentido.

Rauw Alejandro: Haciendo recuento de Grammys de él y Rosalía y contando 13 (cuando él tenía uno y ella 12).

Es que aunque no te caiga bien Rosalía, esto és una red flag, no puede ser. Esta masculinidad tan frágil és que incluso hace sufrir.

Will Smith: Abofeteando a Chris Rock por hacer una broma de mal gusto a Jada Pinkett Smith.

Claro, otro caso evidente de masculinidad frágil, por lo tanto, red flag.

Grimes y Elon Musk: Poner nombres de código informático impronunciable a los hijos (como $X \text{ Æ A-12}$).

Para mí és red flag de manual. Hay gustos para todo, eh, pero...

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Taylor Swift: Hablando de los ex en las canciónes.

No és red flag. No sé si diría green. Si cogemos el concepto... beige flag. Si lo haces con muy mala leche quizá puede tirar hacia red, pero si te sirve como inspiración creativa, ¿por qué no?

Bob Dylan: Tardando semanas en contestar a los del premio Nobel y no yendo a recogerlo

A Bob Dylan se le dice green flag, sí. ¿Por qué no? Puede hacerlo.

Sia: Actuando con la cara tapada con pelucas por miedo a la fama

Me parece incluso una green flag, una forma de protegerse en este sentido, también libertad creativa.

Lana Del Rey: Trabajando en el Waffle House. ¿Homenaje o burla a la clase trabajadora?

Tiraría más hacia red flag. Cuidado, porque, claro, tienes que tener muy claros tus privilegios a la hora de hacer una cosa así.

Hans Zimmer: Pedir matrimonio a su pareja Dina De Luca en directo en el O2 Arena de Londres durante un concierto en 2023.

Yo és que soy muy de películas musicales, entonces esto pasaría en un musical, por lo tanto para mí és green flag. No sé si lo haría, pero me parece bien.

Julio Iglesias: Así, en general.

No hace falta que diga nada, red flag, en general. És el padre de las red flags, és así.

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