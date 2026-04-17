Del monumento a Colón al Tibidabo: los lugares que puedes visitar con descuento por Sant Jordi

Este 23 de abril, aprovecha para entrar en los espacios que el resto del año observas desde la calle

Sant Jordi es uno de los mejores días del año: las calles se llenan de libros y rosas, y Barcelona se transforma en un oasis de amor y cultura. Lo que poca gente sabe es que, además de mirar puestos, puedes aprovechar la gran cantidad de actividades que ofrece la ciudad (muchas de ellas completamente gratuitas).

Además, la Diada es la oportunidad ideal para entrar a espacios de Barcelona a un precio rebajado. Así que, si alguna vez te has planteado visitar estos lugares emblemáticos, ahora es el momento:

El mirador del monumento de Colón

Si te llamas Jordi o Jordina, podrás entrar al monumento de Colón completamente gratis, y si vas acompañado, te llevarás una entrada con un 50% de descuento. Si la entrada general cuesta 10 euros, con el descuento de acompañante solo pagarías cinco. Para obtener los tickets no hace falta reserva previa; solo hay que ir al icono del final de la Rambla de 10 a 20 h (con una última entrada a las 19.30 h) el 23 de abril.

© Maria Dias Colón

Mirador Torre Glòries

Si te llamas Jordi, Georgina o cualquiera de sus variantes en cualquier idioma, podrás conseguir un 2x1 en las entradas de la Torre Glòries del 18 al 26 de abril. Podrás disfrutar de las vistas 360º de Barcelona y de la escultura inmersiva Cloud Cities Barcelona a mitad de precio, teniendo en cuenta que hay entradas desde 9 € y los niños hasta 12 años entran gratis. Si quieres ir, recuerda que la torre abre de lunes a domingo, de 10 a 21 h.

Foto: Ajuntament de Barcelona Plaza de las Glòries Catalanes

Tibidabo

Para celebrar Sant Jordi, el Parque de atracciones Tibidabo se une a la celebración con la primera edición de la Festa de les Lletres el fin de semana del 18 y 19 de abril. Durante estos dos días, si traes un libro para intercambiar, conseguirás un 30% de descuento en tu entrada de adulto (el intercambio se hará al lado del Carrusel). Además de las atracciones de siempre, podrás disfrutar del estreno de la experiencia narrativa La Llegenda Oblidada en la Plaza de los Sueños (pases a las 13.30 h, 17.30 h y 18.30 h) y los más pequeños podrán participar en un taller de puntos de libro con el sorteo de peluches gigantes de las mascotas del parque.

Foto: Tibidabo.cat Parque del Tibidabo

Teatre Poliorama: musical ‘Ànima’

El Teatre Poliorama celebra la Diada con el musical Ànima. Puedes conseguir entradas por solo 23 € en las localidades del primer piso (hasta la fila 4) utilizando el código STJORDI. Y si te llamas Jordi, Jordina, Jorge o cualquiera de sus variantes, podrás disfrutar de un 2x1 si compras tu entrada directamente en la taquilla del teatro.

David Ruano/TNC Ànima

Para disfrutar de Barcelona este Sant Jordi, no te puedes perder nuestra guía de actividades para la Diada en la ciudad.