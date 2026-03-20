Del Raval de Barcelona a la alfombra roja: el documental del Bar-Bodega Montse triunfa en el Festival de Málaga

Montse. La penúltima bodega', de Cultibar, gana las Biznagas de Plata de Premio del Público y de Premio del Jurado al mejor cortometraje de cine de cocina

El documental Montse. La penúltima bodega, producido por el colectivo barcelonés Cultibar en coproducción con CulturaConectada.com, ha hecho historia en la última edición del Festival de Málaga 2026. La pieza ha logrado un pleno absoluto en la sección Cinema Cocina, llevándose los dos galardones a los que optaba: la Biznaga de Plata Premio del Jurado al Mejor Cortometraje y la Biznaga de Plata Premio del Público.

Foto: Cultibar Bar Bodega Montse, Raval en estado puro

Una oda a la resistencia de las bodegas de Barcelona

Con una duración de 25 minutos, el documental es un retrato sin filtros de la Bodega Montse, un establecimiento más que centenario fundado en 1893 en el corazón del Raval. A través de la mirada de Xavi Quintano, su actual propietario, la pieza huye de guiones encorsetados para mostrar una mañana cualquiera en un bar que refleja la realidad poliédrica de la Barcelona actual.

Foto: Cultibar. Bar Bodega Montse, la vida de Xavi Quintano

Es un canto de amor al oficio y, al mismo tiempo, funciona como necrológica de un modelo de negocio en peligro de extinción y con grandes dificultades para salir adelante. El espectador conocerá a Xavi Quintano, un tipo auténtico que carga con el peso de un negocio con 130 años de vida mientras limpia anchoas y ve desfilar miserias propias y ajenas, en boca de una clientela impagable y sin filtros que solo paga en efectivo e incluso se trae su propia comida al bar.

La Montse está justo frente a la iglesia de la calle de Sant Agustí, que acoge un comedor social que da de comer cada día a 400 personas. No es extraño ver allí a turistas y locales disfrutando del vermut o el bocadillo en la terraza, justo delante de una cola de gente hambrienta que evoca tiempos de posguerra, pero que sucede en pleno siglo XXI, en el centro de la Barcelona del turismo de masas.

Cultibar, difusores de la cultura del bar

La obra fílmica de Cultibar –formado por el trío de amigos Jordi Busquets, David Salvador y Víctor Solsona– pone sobre la mesa debates inevitables en las grandes urbes: la gentrificación, el turismo de masas, la inmigración y, sobre todo, la resistencia al cambio de aquellos bares que se niegan a perder su esencia.

Foto: Cultibar Bar Bodega Montse, ¿la penúltima bodega?

Este doble reconocimiento llega tras años picando piedra en la difusión de la cultura de bar. Montse es el sexto documental del colectivo, que ya había explorado temáticas similares en piezas como La bomba de la Barceloneta (2014) o BarMad. Las 7 diferencias (2021). Tras el éxito en la Costa del Sol, el documental seguirá su recorrido por diversos festivales para continuar generando reflexión sobre lo que estamos a punto de perder en nuestras ciudades.