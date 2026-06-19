Descuentos del 30% solo durante tres días en conciertos de Ferran Palau, Roger Mas y Baiuca, entre otros

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El festival Grec ofrece a precios reducidos algunos espectáculos de la programación para celebrar el Día Internacional de la Música
El Festival Grec de Barcelona, que se celebrará del 29 de junio al 31 de julio, está lleno de conciertos, espectáculos y todo tipo de actividades que los amantes de la cultura no se pueden perder. Este año celebran su 50º aniversario, así que este acontecimiento, que ya es un símbolo de los veranos barceloneses, es más especial que nunca y viene cargado de sorpresas. Una de ellas son los descuentos para algunos de los conciertos del festival (¡pero atención, porque solo se podrán conseguir durant tres días!).
Las rebajas serán de un 30% para celebrar el Día de la Música, y se aplicarán únicamente entre el 19 y el 21 de junio, así que date prisa antes de que se te pase la fecha o se agoten las entradas. El descuento es un empujón para que puedas disfrutar de las actuaciones de grandes artistas de la escena catalana e internacional como Ferran Palau, Maria del Mar Bonet o Sébastien Tellier a precio reducido.
Las entradas con descuento se pueden adquirir en la web del festival Grec utilizando el código MUSICAGREC26.
1 de julio: Carlos Jacoba & Ciutat. Flamenco y electrónica que se encuentran… y pasan cosas. (20.30 h)
13 de julio: Les flors prohibides. Clara Peya, Ferran Palau y Marina Rosell, entre otros, juntos en un concierto único. (22 h)
16 de julio: Baiuca y Júlia Colom. Raíz y electrónica para bailar y dejarse llevar. (20.30 h)
18 de julio: La Banda Mixateña de Santa Cecilia. Una fiesta colectiva llena de ritmo y energía. (20.30 h)
20 de julio: Cançons del Grec. Estrella Morente, Maria del Mar Bonet o Tarta Relena reviven el cancionero del festival. (22 h)
21 de julio: Walid Ben Selim, Raül Refree, Vincent Moon. Una joya única en el Teatre Grec: déjate llevar por poesía, electrónica e imagen. (22 h)
22 de julio: Roger Mas y la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Tradición y emoción en uno de los directos más especiales del país. (22 h)
25 de julio: Sébastien Tellier. Bailar temazos como Divine en un concierto glam, sensual y muy de verano. (22 h)
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