Dos cines de Barcelona, entre los mejores de todo el mundo

Ubicados en Sants y en el Eixample, estos espacios de cine han entrado en el top 100 mundial

No, Netflix y las plataformas de streaming (todavía) no han acabado con los cines de Barcelona. De hecho, dos de ellos se encuentran entre los más importantes del mundo e, incluso, uno es poco conocido en la ciudad pese a encontrarse en el top 100 mundial.

El Cine Aribau, concretamente, está en la posición 99. Con una capacidad de más de 1.100 personas, ofrece pantallas gigantes con un sentimiento de comunidad único, ya que la sala es la más grande de Barcelona.

Aparte de la calidad del audio y la imagen, estos cines céntricos permiten disfrutar de las novedades y de lo que no lo es tanto, con proyecciones de películas antiguas para celebrar aniversarios e hitos. Además, su decoración transporta a los espectadores a la época dorada del cine.

La prueba de que los espacios alternativos pueden triunfar

En la posición 70 –que parece poco, pero no lo es en absoluto teniendo en cuenta que estamos hablando de los 100 mejores cines del mundo– se encuentra el Cine Zumzeig, escondido en una calle tranquila de Hostafrancs. De hecho, no es un cine cualquiera: se trata de una cooperativa sin ánimo de lucro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Zumzeig Cinecooperativa (@zumzeigcoop)

Hoy es un refugio preciado para el talento local, donde cineastas emergentes estrenan sus debuts, así que las propuestas del Zumzeig son interesantes porque no se pueden encontrar en ningún otro lugar. Estos solo son los de Barcelona, pero aquí puedes consultar la lista completa para saber dónde se encuentran los mejores cines del mundo.

