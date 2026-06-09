Dos hermanas custodian más de 300.000 periódicos antiguos en un negocio del Raval con más de 30 años de historia

“Comprar un periódico es rememorar un pedazo de vida y de historia”, explica Agata Costantini, quien junto a su hermana Angélica regenta En la prensa de aquel día. En Joaquín Costa, una de las calles más singulares del Raval, se esconde este emblemático comercio que conserva más de 300.000 periódicos y revistas originales: retazos de papel que explican la historia colectiva… y también la personal.

“Es una mirada al pasado, más allá de la tecnología”, dice la propietaria mientras una mujer de 85 años busca la portada de un periódico de 1936. “Queríamos hacer un regalo único, especial, que no se pudiera encontrar en cualquier tienda”, explica. Y parece que ha venido al lugar indicado.

Sebatián Marín En la prensa de aquel día

En una época marcada por el consumo rápido, la digitalización y lo intangible, esta pequeña tienda se ha convertido en un espacio de memoria. Las paredes y su inmenso almacén de papel antiguo respiran décadas de historia social, cultural y política. “Es algo auténtico, impactante para quien lo recibe”, asegura Agata, quien explica que, con el auge de las redes sociales, cada vez más jóvenes buscan regalos originales y con valor emocional.

A pesar del cartel de 'En venta' que cuelga en la entrada, las propietarias –que llevan más de treinta años en el mismo local– buscan un relevo que permita dar continuidad al proyecto. “No es solo el traspaso de un negocio o de papel antiguo, sino también de una cartera de miles de clientes”, explican. Una comunidad que va mucho más allá de Cataluña y se extiende por toda España y Europa.

Sebatián Marín En la prensa de aquel día

Tras tomar la decisión de no digitalizar el archivo, En la prensa de aquel día se ha consolidado como un espacio de referencia para los amantes de la prensa en papel y para todos aquellos que quieren regalar –o regalarse– un pedazo de su vida y de su historia. Agata lo resume con una sonrisa: “Ahora que todo el mundo reivindica lo diferente y lo auténtico, ¿qué hay mejor que el papel antiguo?”.

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