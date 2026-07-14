Durruti T'estimo: “Lo más anarquista que podríamos hacer actualmente sería romper los móviles”

Tuli Márquez y Guillem Caballero publican la ópera rock sobre el famoso anarquista en forma de disco doble y la llevan al escenario en octubre

Se tenía que llamar Durruti Superstar, pero Arnau Tordera hizo un musical que se llamaba Sardana Superstar. Además, Rigoberta Bandini también hizo Jesucrista Superstar y pensaron que tenían que cambiar el nombre. Por eso, el escritor Tuli Márquez y el músico Guillem Caballero (Els Surfing Sirles, Chaqueta de Chándal) optaron por Durruti T'estimo, un eslogan que ya existía y que une la historia del anarquismo con la memoria futbolística de Barcelona.

El musical que cuenta la trepidante historia del anarquista Buenaventura Durruti, estrenado en el Mercat de Música Viva de Vic y en el BAM del año pasado, es ahora también un doble disco publicado por Bankrobber que sale el 17 de julio. La Companyia Les Solidàries, un supergrupo de siete miembros que incluye al propio Caballero y a músicos como Joan Colomo, lo presenta en La [2] de Apolo el 14 de octubre de este año.

The Who, los Clash y Kurt Weill

“La idea era hacer una ópera rock”, cuenta Márquez. “En 2013 publiqué L'endemà, la historia de un grupo ficticio de Barcelona que en un momento determinado decide hacer una ópera rock sobre Durruti para quitarse de encima la falta de ideas, y también en 2013 los Sirles sacaron Música de consum, con la foto del funeral de Durruti en la portada, entonces contacté con Martí Sales”. Era el año en que murió Uri Caballero, guitarrista y hermano de Guillem, y se acabó el grupo.

Foto: Néstor Noci / Bankrobber Durruti T'estimo

“Al cabo de los años, rescaté la idea a través de Marçal [Lladó, del sello Bankrobber]. Las letras están inspiradas en el libro de Hans Magnus Enzensberger, El corto verano de la anarquía”, sigue Márquez, que es el autor del libreto, a partir del cual Caballero hizo la música, con referencias a The Who, los Clash y Kurt Weill, entre otros.

El disco incorpora también la figura de Mimi Morin, y reivindica el peso que tuvo para Durruti. “Se habla mucho más de Simone Weil, porque estuvo un día en la columna Durruti, y en cambio Mimi estaba allí desde mucho antes, sin que Durruti lo supiera, encargándose de cosas de prensa”, dice.

Estamos en manos de esta especie de tecnofascismo que se va retroalimentando

Hacer desaparecer el dinero y acabar con el capitalismo era el ideal de un anarquismo del que se ha acabado apropiando la derecha libertaria “por culpa de los Estados Unidos y gente como Peter Thiel, que sacará de la Patagonia los hidrocarburos y la energía necesarios para los centros de datos con los que quiere controlar el Big Data mundial. Y, claro, Milei le ha dicho, "Te lo pongo en bandeja, paga lo que quieras", cuenta Caballero. “Estamos en manos de esta especie de tecnofascismo que se va retroalimentando, lo más anarquista que podríamos hacer en este caso es romper los móviles, ¿no?”, añade Márquez.

Cargarse el Estado

“Las ideas anarcocapitalistas las tiene Ayuso y Milei las está poniendo en práctica, se están cargando el Estado. No creo que nos consideremos fans de lo que el Estado representa, pero…”, reflexiona Caballero. “Me parece bien que esté el papel regulador del Estado en tanto que la sociedad es capitalista, porque si no, los que tienen cuartos hacen lo que les da la puta gana. Pero lo que molaría es que no hubiera capitalismo y entonces tampoco habría necesidad de Estado”, continúa Márquez.

Seguirás yendo a una okupilla, a una kafeta y seguirá habiendo manifestaciones

“Al anarquismo, al libertario al menos, siempre se le ha criticado que sea muy utópico”, dice Caballero que, aun así, cree que pervive en algunos ámbitos autogestionados: “Seguirás yendo a una okupilla, a una kafeta y ver unos conciertos o escuchar unas charlas. Y seguirá habiendo manifestaciones o, por ejemplo, la negativa fuerte de la CGT a que el USTEC pactara con Educació”.

Cuando muere Franco y hasta que quemaron la Scala, en Barcelona el anarquismo estaba en la calle

“Cuando la situación es menos complicada se convierte en hipismo y vida en común y cuando las cosas se ponen muy graves tienes el caso de Durruti, que no tuvo ningún tipo de manía en llevar un arma y organizar atentados”, dice Márquez. “Cuando muere Franco y hasta que quemaron el Scala, hubo cinco años en los que en Barcelona el anarquismo estaba en la calle. Las Jornadas Libertarias del Park Güell, que son tan famosas, se hicieron por generación espontánea. Lo que pasa es que después vienen la sobredosis de heroína, el sida…” termina Márquez, que recuerda la canción: “Cinc minuts d’anarquia, no va durar més que la flor d’un dia”.

Foto: Néstor Noci / Bankrobber Durruti T'estimo

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