El CCCB ofrece talleres familiares gratis este verano en un espacio fresco y tranquilo

Los museos y las exposiciones ya son, de entrada, buenos refugios climáticos para esquivar el calor del verano. Como el año pasado, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona ha querido llevar la idea más allá abriendo un espacio lúdico para niños de 0 a 10 años centrado en repensar y construir las ciudades del futuro. Bajo el nombre de Petites, mitjanes i grans (Pequeñas, medianas y grandes), esta zona gratuita del CCCB funcionará como un refugio climático y cultural y, además, ofrecerá talleres semanales gratuitos hasta septiembre.

Hasta el 6 de septiembre, en esta área fresca y tranquila, situada en el Arxiu CCCB, se podrá descansar, leer, dibujar, pintar y participar en actividades que comparten una premisa: la de imaginar nuevas ciudades posibles. El horario general de este espacio familiar será de martes a viernes de 16:30 a 19:30 y los sábados, domingos y festivos de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30.

En cuanto a los talleres, se podrá realizar el taller Quiosc de mapes fets de memòria (Quiosco de mapas hechos de memoria) (del 16 al 21 de junio, del 14 al 19 de julio y del 11 al 16 de agosto), que consiste en la creación de un mapa de un lugar preferido de la ciudad, plegarlo como un mapa y guardarlo para que pueda ser descubierto por otras personas. También estará Panots exquisits (Panots exquisitos) (del 23 al 28 de junio, del 21 al 26 de julio y del 18 al 23 de agosto), un taller de diseño de un panot de acera que permitirá a los asistentes pavimentar una parte del suelo con su dibujo de panot. El ballet de les voreres (El ballet de las aceras) (del 30 de junio al 5 de julio, del 28 de julio al 2 de agosto y del 25 al 30 de agosto) será un taller de dibujo sobre los usos de la ciudad y Un parc enlaire (Un parque en lo alto) (del 7 al 12 de julio, del 4 al 9 de agosto y del 1 al 6 de septiembre) será un taller de construcción de maquetas para idear, construir y compartir espacios de juegos para Barcelona.

Además, cada miércoles y sábado por la tarde, Petites, mitjanes i grans acogerá una proyección de cine de verano para toda la familia, un ciclo impulsado por el CCCB con piezas que tratan sobre la ciudad, ya sea desde la animación, el documental o el cine experimental. A este ciclo hay que sumarle la programación al aire libre de las Gandules, que proyectará 9 películas de terror y presión estética del 28 de julio al 13 de agosto como diálogo con 'El culto a la belleza', la exposición del mismo centro que se puede visitar hasta noviembre.