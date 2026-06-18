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Gandules 2026, el cine al aire libre del CCCB, proyectará 9 películas de terror y presión estética

Del 28 de julio al 13 de agosto, el ciclo de cine dialogará con 'El culte a la bellesa', la exposición del propio centro que se puede visitar hasta noviembre

Laia Carpio Fusté
Escrito por
Laia Carpio Fusté
Periodista
Gandules CCCB
CCCB | Gandules CCCB
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¿Qué tienen en común The Substance, Death Becomes Her o The Neon Demon (a parte de ser películas buenísimas que deberías ver si aún no lo has hecho)? Exacto: el culto a la belleza y la incógnita de hasta dónde está dispuesta a llegar la gente para cumplir los estereotipos, hasta al terror. Si este tema te interesa, o sencillamente disfrutas de los cines al aire libre de la ciudad, debes saber que Gandules, el ciclo de cine al aire libre del CCCB, ya ha anunciado las películas que se proyectarán este verano, del 28 de julio al 13 de agosto.

Cada año, el cine de verano del CCCB propone un hilo conductor diferente. La temática escogida, además de atacar un leitmotiv de la sociedad contemporánea, también dialoga con las propuestas del centro. En este caso, hasta el 21 de noviembre se puede visitar la exposición El culte a la bellesa, que tiene un fuerte vínculo con los títulos programados: el terror y la presión estética. Y hablando de la cartelera, ya no os hacemos esperar más; las películas son estas:

  • 28 de julio: The Neon Demon, dirigida por Nicolas Winding Refn

  • 29 de julio: Helter skelter, dirigida por Mika Ninagawa

  • 30 de julio: Les yeux sans visage (Los ojos sin rostro), dirigida por Georges Franju

  • 4 de agosto: Paris is burning, documental dirigido por Jennie Livingston

  • 5 de agosto: The substance (La sustancia), dirigida por Coralie Fargeat

  • 6 de agosto: The fly (La mosca), dirigida por David Cronenberg

  • 11 de agosto: 6 donne per l’assassino (Seis mujeres para el asesino), dirigida por Mario Bava

  • 12 de agosto: Death becomes her (La muerte os sienta tan bien), dirigida por Robert Zemeckis

  • 13 de agosto: The ugly stepsister (La hermanastra fea), dirigida por Emilie Blichfeldt

Las puertas del Pati de les Dones abrirán a las 21 h y las proyecciones comenzarán a las 22 h. Todas las películas se podrán ver en versión original subtitulada en catalán.

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¿Cómo conseguir las entradas?

Muy fácil: se pondrán a la venta el 2 de julio y se podrán comprar directamente a través de la web del CCCB.

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