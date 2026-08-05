El centro histórico de Girona se queda sin cine

El centro de Girona se queda sin cines. El cine Truffaut bajó la persiana el 14 de julio tras 25 años de películas en la ciudad, cuando el Col·lectiu de Crítics dejó de gestionar el equipamiento de manera temporal por "falta de garantías jurídicas". Ahora, los otros cines que quedan en la ciudad son los de Ocine Girona (Carrer del Pont de la Barca, 12-14).

Este era el escenario que Lluc Salellas, alcalde de Girona, había intentado evitar desde que el concurso para adjudicar la gestión del cine derivó en una crisis abierta. "Puedo hacer un ejercicio de autocrítica como alcalde porque, a pesar de esta posición personal y de grupo municipal, hemos llegado a un punto que es al que no quería que se llegase en ningún caso, que es que hoy el cine está cerrado", ha afirmado.

El alcalde asegura que, ahora mismo, la prioridad es desencallar la situación para que el Truffaut pueda volver a abrir lo antes posible. En paralelo, sin embargo, también quiere que el Col·lectiu de Crítics pueda tener "un cierre digno" a pesar del "dolor y la pena por la situación que se está viviendo".

Foto: Instagram / @cinematruffaut Cine Truffaut Girona

Aun así, Salellas no confía en que la situación se resuelva de manera inmediata. El recurso presentado por el Col·lectiu de Crítics ante el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic -que dejó la adjudicación en suspenso- continúa pendiente de resolución y el alcalde calcula que aún pueden pasar "dos o tres meses" antes de que haya una decisión.

El origen de la crisis se encuentra en el concurso para adjudicar la gestión del Truffaut. La empresa Rambla de l'Art-Cambrils obtuvo la mejor puntuación y la Junta de Gobierno Local acabó aprobando la adjudicación. No fue una decisión unánime. Los tres representantes de Guanyem votaron en contra, mientras que Junts (que entonces formaba parte del gobierno municipal) y ERC votaron a favor.

Una decisión que podía llegar a los tribunales

Según el alcalde, esto llevó a Guanyem a defender que existían motivos de interés general suficientes para desistir del concurso antes de adjudicarlo. "Los tres concejales de Guanyem creíamos que se daban las condiciones y así lo expresamos en la Junta de Gobierno", recuerda.

Aquella decisión, admite, podía acabar en los tribunales, pero asegura que estaban dispuestos a asumir las consecuencias. "Si alguien más hubiera votado en este sentido y después alguien hubiera decidido iniciar algún tipo de demanda porque consideraba que no había interés general, habríamos tenido que asumir las consecuencias que hubiera hecho falta", subraya.

Paralelamente, el consistorio mantiene abierto el debate sobre el futuro modelo de gestión del Truffaut. Salellas recuerda que el mismo día que la Junta de Gobierno Local votó la adjudicación firmó un decreto para estudiar alternativas. El alcalde remarca que el Truffaut es "el único cine público" en versión original de la ciudad de Girona y de la demarcación y considera que este carácter singular se debe mantener.

Antes, sin embargo, indica que habrá que esperar a la resolución del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic para valorar si el modelo de concesión es el adecuado o puede haber otras fórmulas. El alcalde recuerda que "los cuatro principales grupos del plenario" han expresado la voluntad de replantear el modelo para que el Truffaut continúe siendo un cine público de referencia y, por lo tanto, espera conseguir una mayoría amplia en relación con la eventual propuesta.

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