'El día de la revelación': la película de Spielberg se acerca más a 'Expediente X' que a 'Encuentros en la tercera fase'

El regreso del director a la ciencia ficción es un thriller conspiranoico de ritmo irregular que se queda a medio camino de sus grandes obras, a pesar de una magnífica Emily Blunt

A pesar de no llegar a ser un fracaso absoluto, pero definitivamente lejos de los estándares absurdamente altos que él mismo se ha fijado, el regreso de Steven Spielberg a la ciencia ficción se queda como una pieza de gama media dentro de su canon personal; eso sí, con una extraordinaria Emily Blunt y un par de aquellas secuencias de acción locas que muy pocos otros podrían sacar adelante.

El día de la Revelación Película

La fabulosa Blunt continúa su buena racha como Margaret Fairchild, una meteoróloga de la televisión de Detroit cuya vida da un giro estrafalario tras un extraño encuentro en la mesa de la cocina con un pájaro. En cuestión de momentos, empieza a hablar un ruso fluido con su pareja (Wyatt Russell, de Thunderbolts) y a emitir un chasquido de sonido extraterrestre en la televisión en directo. Parece que E.T. ya no llama a casa: ahora presenta el tiempo.

E.T. ya no llama a casa: ahora presenta el tiempo

También huye Daniel Kellner (Josh O’Connor), un experto en ciberseguridad convertido en informante que tiene archivos robados de una agencia siniestra que demuestran la existencia de aliens, con su antiguo jefe (Colin Firth, adentrándose en un inusual papel de malo) pisándole los talons. Ah, y el mundo está al borde de una guerra nuclear por culpa de Corea del Nord, aunque este es un telón de fondo al que se presta una atención muy escasa.

Son muchas cosas que encajar, e incluso la partitura cambiante –pero difícilmente memorable– de John Williams parece no tener claro qué compases debe subrayar. En esencia, sin embargo, es la conexión entre Margaret y Daniel –más Colman Domingo como Hugo, el Morfeo de la operación de revelación– la que sostiene el thriller de fugitivos que se desata.

Incluso la partitura de John Williams parece no tener claro qué compases debe subrayar

Russell se lleva los mejores diálogos como Jackson, la pareja músico y un poco bufón de Margaret, mientras que la exnovicia y novia de Daniel, Jane (Eve Hewson), y su antigua madre superiora, la hermana Maura (Elizabeth Marvel), introducen la cuestión de la fe en la mezcla. Si los extraterrestres existen, ¿dónde queda Dios? Y el villano de Firth, cuando no utiliza tecnología alienígena para conectarse a la conciencia de sus objetivos, plantea la otra gran pregunta: ¿puede la humanidad, al menos, digerir esta nueva y vasta revelación?

Un guion extenuante que lucha por encontrar espacio para todo

La historia de El día de la revelación nació de la imaginación del propio Spielberg –un buen lugar punto de partida–, pero da la impresión de que debía de estar en pleno maratón de Expediente X cuando la ideó. Escrita por el antiguo guionista de Parque Jurásico, David Koepp, la película no trata tanto de si "la verdad está ahí fuera" como de qué pasa cuando le quitas el polvo, la dejas lista para la cámara y la compartes con la población mundial. El guion extenuante de Koepp lucha por encontrar suficiente espacio para las grandes ideas, los momentos de acción y un montón de escenas donde unos tipos siniestros con traje conducen coches negros.

La película avanza a trompicones a medida que va saltando entre enfrentamientos, huidas y debates filosóficos. El final es potente, pero, si no fuera por eso, la película solo da en el clavo durante una atronadora secuencia en un tren –una escena en un paso a nivel con ecos mucho más violentos de Encuentros en la tercera fase– y un par de persecuciones de coches capturadas con un trabajo de cámara que desafía la gravedad.

Más que a la obra del propio Spielberg, la película que más me ha recordado es Con la muerte en los talones (North by Northwest). El clásico thriller de Hitchcock comparte muchos de sus ingredientes: la pareja a la fuga, el villano inglés suavemente perverso y su secuaz de cara seria (aquí Henry Lloyd-Hughes), la conspiración y las grandes escenas logradas. Ojalá El día de la revelación hubiera tenido un poco más de la tensión trepidante y el encanto ligero del film de Hitchcock.

En cines de todo el mundo el miércoles 10 de junio.

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