El éxito de Dagoll Dagom, 'Cop de rock', vuelve al escenario después de 15 años

El teatro Coliseum acogerá cuatro funciones de este querido musical con canciones de Sau, Els Pets, Sopa de Cabra y Lax’n’Busto

Todo fan del teatro musical en Cataluña conoce Dagoll Dagom, y un auténtico fanático de Dagoll Dagom conoce Cop de Rock. El musical, que cuenta la historia de un grupo de amigos a través de canciones de rock catalán de los años 90 y 2000, vuelve al teatro Coliseum del 3 al 6 de septiembre, con cuatro funciones programadas después de 15 años de su estreno en 2011.

Esta obra impulsó la carrera de actores como Mariona Castillo, una favorita del teatro musical catalán (especialmente de Dagoll Dagom), o de Roger Berruezo, quien hizo de Saïd en Mar i Cel en 2014, la obra estrella de la compañía de teatro que cerró su trayectoria en 2025. Ahora, regresa con Jofre Bardolet y Elisabet Molet en los papeles protagonistas de Roc y Lluna, acompañados por Lluís Rubio, Arnau Molas i Vilaró, Júlia Cervera Marsó, Marina Toronell, Nora Galobardes, Jordi Company y Arcadi Prat.

Una obra de Dagoll Dagom, sin Dagoll Dagom

Cop de Rock inicia esta etapa con una producción impulsada por LA BARCA, que actualiza la mirada con los elementos clave del montaje original y parte de la escenografía, cedida por la compañía.

El regreso a la capital catalana llega después de la reestrena de 2024 en L'Atlàntida de Vic, donde el musical, producido por la productora osonense, agotó localidades y reunió a más de 4.200 espectadores en solo seis funciones.

A través de canciones de grupos como Sau, Els Pets, Sopa de Cabra o Lax'n'Busto, el musical cuenta la historia de un grupo de jóvenes que forman una banda con el sueño de triunfar, aunque las relaciones de amor y amistad acabarán marcando su futuro.

Años después, el paso del tiempo aleja a sus miembros, que acaban reencontrándose ante una situación límite que pondrá a prueba sus vínculos y la capacidad de darse, o no, una segunda oportunidad.

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