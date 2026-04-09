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El famoso grupo de k-pop Blackpink trae a Barcelona su pop-up oficial hasta el 18 de abril

La tienda se puede encontrar en la plaza central del centro comercial Arenas

Laia Carpio Fusté
Escrito por
Laia Carpio Fusté
Periodista
Blackpink
Photograph: Courtesy Weverse
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El fenómeno del K-Pop ha dado la vuelta al mundo gracias a su música, sus bailes y unos looks icónicos. Actualmente, uno de los grupos con más proyección internacional es BlackPink y, para celebrar el lanzamiento de su último álbum, Deadline, ha aterrizado en Barcelona un Pop-Up oficial que estará abierto hasta el 18 de abril en el centro comercial Arenas.

El espacio se ha instalado en la plaza central del centro comercial Arenas, en plaza España. 

¿Qué se podrá encontrar en el Pop-Up? 

En este Pop-Up se podrá encontrar una gran variedad de productos oficiales exclusivos que únicamente estarán disponibles en este recinto (y en Pop-Ups efímeros de otras partes del mundo). La oferta incluye desde discos y merchandising hasta ediciones limitadas y artículos vinculados al lanzamiento de Deadline.

Los que no seáis fans del K-Pop, seguro que ubicáis a Blackpink porque la cantante Rosé, integrante del grupo, canta con Bruno Mars el éxito mundial APT.

Si tienes ganas de escuchar música en directo, no te puedes perder los conciertos gratuitos que se harán en la Antigua Fábrica Estrella Damm por Sant Jordi.

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